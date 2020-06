Oroscopo del giorno, le previsioni del 12 giugno segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 12 giugno.

Mercurio dissonante col vostro segno zodiacale vi crea qualche piccola turbolenza in casa. Per quanto riguarda l’amore, Venere nel segno dei Gemelli vi obbliga a farvi avanti direttamente con chi ha toccato le corde della vostra anima. Se siete nati tra il 31 marzo e il 5 aprile, avrete la possibilità di vivere il classico “colpo di fulmine”. Sul lavoro, infine, infondete la voglia di fare ai vostri colleghi. Se fate una professione connessa con la comunicazione, la stampa, la pubblicità, questa attitudine vi aiuterà per un importante progetto dove sarà necessaria una perfetta concordia e unione d’intenti.

Vivete un profondo desiderio di metamorfosi che occupa tutti i pensieri. Nettuno, dio dei cambiamenti, sta transitando positivamente per il vostro segno. Sia l’attività lavorativa che la sfera della vostra privacy, sentono il bisogno di un’evoluzione, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 12 maggio. In amore, Marte in aspetto positivo dal segno dei Pesci è il pianeta che lavora per farvi riunire al meglio con la persona che vi sta a cuore. Sul lavoro, infine, Saturno, pur in aspetto contrario dal segno dell’Aquario, vi instilla una notevole energia combattiva, l’ideale per riuscire a mettere la parola fine a una questione a lungo rimasta in sospeso.

Saturno nel segno amico dell’Aquario vi spinge ad affrontare questa giornata con grande vigore. Per quanto riguarda l’amore, Venere nel vostro segno vi rende attenti, pazienti, meticolosi con la persona amata, che vi ricambia con tutta la sua dedizione, specie se festeggiate il vostro compleanno in questi giorni tra il 5 e il 15 di giugno. Sul lavoro, infine, se svolgete una libera professione che richiede la necessità di confrontarvi sempre con nuove opportunità, quest’oggi vi muovete molto bene, con destrezza. In questa giornata, però, relegate in un angolo le sfide e dedicatevi alla parte più piacevole del vostro lavoro.

Si inaugura una vera e propria danza dei pianeti in questa giornata di metà giugno e, con un balzo, vi vede idealmente entrare, da veri protagonisti, in pista. In amore, Mercurio e Marte, in congiunzione nel vostro segno, vi avvicinano in maniera naturale alla vostra dolce metà, riuscendo a farvi sintonizzare, sia a livello mentale che fisico. Per quanto riguarda il lavoro, se volete diventare ancora più indipendenti in alcuni settori della vostra attività professionale, cercate in voi le risorse necessarie e fate affidamento sulla vostra adattabilità.

Un nuovo giorno di giugno vi accoglie a braccia aperte, radioso di promesse e carico di occasioni da afferrare. In amore, Venere in ottimo aspetto e dal segno amico dei Gemelli vi aiuta a sintonizzarvi su ogni livello con la vostra dolce metà. Potete sfiorare la perfezione sentimentale come da tempo non accadeva, specie se appartenete alla seconda decade. Sul lavoro, vi cimentate in nuovi interessi culturali, mettendo in campo la vostra costanza e l’impegno intellettuale. Per chi studia è un momento ideale per concentrarsi. Grazie al consiglio di una persona cara, infine, risolvete un problema economico che vi stava assillando.

Risolvere le situazioni complicate nella vita è il vostro forte. Il merito va a quella fiducia intima che possedete e sapete infondere nel prossimo. Sotto il profilo sentimentale, la vostra vita sociale si arricchisce di nuovi contatti, amicizie, in sintonia con quella parte del vostro carattere anticonvenzionale. Una ventata di freschezza e di desiderio entra contemporaneamente anche nel vostro ménage di coppia, contribuendo a migliorare il rapporto da un punto di vista sessuale, specie se appartenete alla terza decade. Sul lavoro, infine, concentrati nel raggiungere un traguardo professionale significativo, state abusando in questo periodo della vostra salute di ferro. Fermatevi un momento e ascoltate i consigli di chi vi vuol bene.

Avvenimenti cruciali si manifestano in diversi settori della vostra vita: dal lavoro alla famiglia, dai rapporti amicali alla soddisfazione emotiva, obbligandovi a mettervi alla prova, stimolandovi a tirar fuori le vostre qualità. I successi sentimentali recenti vi fanno sentire un po’ come 007 in Casinò Royale, pronti a rischiare il tutto per tutto con temibili concorrenti. È necessaria una pausa: anche gli eroi mangiano e dormono prima di affrontare “battaglie d’amor”. Sul lavoro, infine, la costanza con cui vi siete dedicati alla vostra attività vi ripaga con l’arrivo di consistenti successi. Vi vengono riconosciuti professionismo, efficienza e semplicità dei modi nella comunicazione.

I contatti amichevoli sono al centro del vostro mondo, regalandovi quelle soddisfazioni emotive, che sono così indispensabili per la vostra indole tipicamente viscerale. In amore, lo slancio vitale che un bel Marte armonico per il vostro segno vi promette, investe la sfera erotica e inaugura passionali love story. Ricordatevi, specie se appartenete al sesso maschile, che non dovete esagerare nelle manifestazioni di virilità, non tutto si potrà realizzare o, almeno, non subito. Sul lavoro, infine, vi trovate in questo periodo di fronte a un autentico “orizzonte di gloria” in campo professionale. Siete audaci, più accattivanti nei rapporti, specie se fate un lavoro in ambito sociale.

È Saturno il vostro paladino celeste odierno. Il pianeta si trova in buon rapporto astrologico dal segno dell’Aquario. In amore, se siete ancora con il cuore libero e non vi va di impegnarlo, datevi pure all’avventura. Il vostro temperamento espansivo e solare non deve essere, però equivocato. Fate attenzione a chi rivolgete i vostri slanci generosi: Venere contrario potrebbe farvi quest’oggi qualche sgambetto. Per quanto riguarda il lavoro, infine, un’equipe di primordine è la chiave di volta del vostro successo professionale. Stabilite rapporti di cordialità e di affiatamento: colleghi, collaboratori, capi si sono trasformati tutti in vostri amici.

Ottimi aspetti di Giove e Urano vi vitalizzano lo spirito. La forma fisica riprende quota e siete pronti per una prova costume che vi vedrà in condizioni davvero smaglianti. In amore, è un momento in cui raccogliete alcuni piccoli “momenti di gloria” in ambito erotico, grazie alla positività plutoniano - nettuniana, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 10 al 15 di gennaio. Infine, con le buone gratificazioni economiche che vi sono di recente arrivate, potete trovare le energie per dedicarvi a una vostra vecchia passione, che finora avete tenuto chiusa in un cassetto.

Con una Luna nel segno vostro fedele amico dei Pesci, arrivate a questa bella giornata di giugno intraprendenti, dinamici e con in mente mille progetti da realizzare. In amore sentite il bisogno di progetti di lungo respiro, di una proiezione futura del vostro modo di essere assieme alla persona che avete scelto di avere accanto. Saturno in angolo favorevole asseconda questa vostra aspirazione e vi facilita nella programmazione di convivenze, matrimoni e addirittura la possibilità di mettere al mondo un figlio. Per quanto riguarda il lavoro, infine, ritrovate vivacità e allegria, ma, dalle vostre occupazioni quotidiane, infaticabili come siete, non riuscite mai a staccare davvero.

Planate con dolcezza sul suolo di questa giornata estiva e vi trovate in un ambiente ideale per esprimere la vostra personalità. In amore, Venere è negativa ma Marte positivo: con la carica di magnetismo che vi contraddistingue ogni ostacolo che si frappone fra voi e il vostro amore si rivelerà presto un gioco da ragazzi. Per quanto riguarda il lavoro, se avete abbracciato la libera professione volate più in alto, contando su ali agili e veloci. Nell’organizzare la tabella di marcia, sappiate che la prima parte della giornata è di preparazione e maturazione per le iniziative e i successi della seconda.