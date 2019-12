Animali feroci, oceani in tempesta e viaggi interminabili. Non hanno nulla da temere i 20 esploratori, uomini e donne, raccolti da Pane e Sale in questo volume. Un viaggio entusiasmante per scoprire come anche gli esploratori più temerari sono stati bambini, con le loro paure e le loro insicurezze. Ma hanno imparato ad affrontarle e superarle con coraggio e determinazione.