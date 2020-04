Oroscopo del giorno, le previsioni del 24 aprile segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 24 aprile.

Riuscite a risolvere ogni piccola o grande incombenza senza troppa fatica. Venere vi apre il cuore a svolte sentimentali, specie se siete in cerca dell’anima gemella. Lo stesso pianeta vi rende anche rapidi ed efficienti: alla vigilia della chiusura settimanale vi scoprite contenti per aver portato a termine, senza fatica o corse inutili all'ultimo momento, ogni impegno lavorativo.

Il Sole e la Luna si trovano nel vostro segno e vi permettono di godervi il comfort della vita familiare. In amore, attenzione a non mettere sul tavolo progetti e programmi di vita da fare insieme come matrimoni e convivenze, a meno che non sia l’altra parte a fare il primo passo. Il quadro lavorativo è in evoluzione, guardatevi attorno se desiderate cambiare l’impostazione o le modalità della vostra attività abituale.

Inizio di week-end che vi vede nella vostra forma migliore, con solo qualche piccola contrarietà in famiglia. Se siete cuori solitari potrete fare una conoscenza che cambierà la vostra situazione. Se invece vivete una relazione stabile, il Sole vi offre il dono della serenità. Se avete un lavoro connesso con l’informazione rinnovate i metodi di espressione, rendendoli più alla portata di chi volete raggiungere.

Cielo moderatamente positivo per voi, anche se Giove e Plutone vi costringono ad adattarvi a imprevisti che si creano nella vita quotidiana. Il Sole vi sta predisponendo a un atteggiamento pacato e razionale nel campo dei sentimenti e dell’amore. Sul lavoro arrivate in chiusura di settimana carichi di buone intenzioni. C’è chi vi fa innervosire, ma riuscite a seppellire i contrasti con una risata.

Giornata scoppiettante con diversi pianeti pronti a favorirvi. C’è bisogno per voi di curare la parte emotiva della relazione sentimentale. Al lavoro siete rapidi nello svolgere le vostre funzioni, ma attenzione a non raccogliere sfide che vi farebbero solo perdere tempo senza neanche rinvigorire le vostre risorse intellettuali.

Oggi sarete dotati di un nuovo attivismo e di una forza reattiva notevole. Si innalza anche il livello dell’ambizione, rendendovi grintosi e volitivi. In amore, potrete dedicarvi con tenerezza, passione e dedizione alla persona più significativa della vostra vita. Grande successo lavorativo, soprattutto se svolgete una delle attività in cui il vostro segno dà il meglio di se stesso: la professione di avvocato.

Migliora la situazione in ambito familiare, le incomprensioni saranno completamente fugate. La forma fisica riprende quota. In amore non vi tirate indietro di fronte agli incontri inaspettati. Al lavoro i rapporti di collaborazione sono favoriti da una volontà di scambio reciproco e di cortese sollecitudine, peraltro tutte qualità tipiche del vostro segno zodiacale.

Il Sole è ora in posizione neutra, non del tutto positiva ma non più così disturbante su di voi. Potrete riprendere con successo la vostra passione preferita per gli sport. In amore, i vostri pianeti prediletti, Venere e Saturno, sono in posizione favorevolissima per voi e vi spronano a farvi avanti. Se lavorate anche oggi e svolgete una professione che preveda contatti col pubblico, gli astri vi consentiranno una riuscita completa.

Giove vi dà la possibilità di esprimere appieno le vostre prerogative. La forma fisica è eccellente in questa giornata. Non vi lasciate sfuggire una conoscenza recente che ha tutta l’aria di tramutarsi in una relazione d’amore. Svolgete un’attività connessa alla comunicazione e alla vendita? Mercurio vi dona le attitudini comunicative per muovervi con successo negli ambienti giusti.

Arrivate al fine settimana un po’ col fiatone: Mercurio si pone in orbita di ostilità e può causare qualche inciampo sul piano pratico e anche relazionale. Il fisico potrà avvertire oggi un po' di stanchezza. In amore siate voi ad andare incontro per primi alla persona amata, senza aspettare che sia lei a prendere l'iniziativa. Sul lavoro smussare i contrasti è la parola d’ordine.

Si apre un week-end che vi vede in una ritrovata forma psico-fisica, ma non chiedete troppo al vostro corpo e ogni tanto riposatevi. In serata vi ricongiungete con speciale passione e desiderio alla vostra dolce metà. Si raddoppiano le vostre energie lavorative con un Sole che vi spinge a essere costantemente efficienti e attivi.

Il Sole nel Toro vi infonde vigore e benessere psico-fisico. Ottimi i rapporti con i familiari e gli amici che vi circondano. In amore, Venere ostile vi può creare qualche lieve inciampo. Chiudete la settimana lavorativa sapendo di avere un’agenda fitta e impegnativa a partire dal prossimo giorno di attività. Il Sole esalta la vostra energia e vi permette di non avere nessuna preoccupazione.