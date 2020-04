Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 27 aprile.

A un quadro planetario discreto si affianca una posizione di Plutone in aspetto dissonante nel segno del Capricorno. In amore, riversate sul partner la vostra passionalità e ne traete una risposta soddisfacente. Se siete nati dal 26 e 31 marzo e siete all’inizio di una storia, sappiate moderare però gli slanci troppo generosi, tipici dell’Ariete. Per quanto riguarda il lavoro, infine, vi attrezzate con tutto il vostro vigore e trascorrete una giornata professionale caratterizzata da un’intensa produttività.

Atmosfera astrale che ha tutti i profumi e i colori della primavera. Mercurio vi sostiene transitando da oggi proprio nel vostro segno e dandovi una freschezza che utilizzate in ogni situazione. In amore, è in grande evidenza la vostra tipica attitudine di vivere le passioni senza lasciarvi sfuggire nessuna buona occasione. Per quanto riguarda il lavoro, infine, se riuscite a portare avanti la vostra attività anche in questo periodo di restrizioni, riordinate le idee e tirate fuori il meglio.

Una congiunzione di Luna e Venere nel vostro segno vi regala una giornata in cui riuscite a incastrare i vari tasselli alla perfezione. Per quanto riguarda la vita sentimentale, partite dal presupposto che per voi lo stare insieme alla persona che avete scelto significa comunicazione intellettuale e capacità di venirsi incontro. Un’attitudine a cui date forma concreta per affrontare un problema che, come coppia, oggi vi si parerà davanti, risolvendolo poi brillantemente. Sul lavoro Mercurio vi dà l’occasione di esprimere il vostro valore e di venire apprezzati.

Giornata con vari aspetti planetari favorevoli e altri contrari. In particolare Giove transita in un segno per voi tecnicamente ostile, ragione per la quale avrete un umore altalenante. Per quanto riguarda la vita sentimentale, il calore emotivo e umano è l’ingrediente fondamentale del vostro fascino: non limitatelo nel rapporto che si è affacciato nella vostra vita adesso. Sul lavoro, invece, seguite pazientemente i suggerimenti di chi è più esperto di voi e vedrete che tutto tornerà a viaggiare a gonfie vele.

Vi attende una giornata particolarmente frizzante, con i pianeti che hanno effetti per la maggior parte benefici. In amore, Venere in aspetto felice per il vostro segno dai Gemelli vi predispone a una bella intesa col partner. Se la relazione è iniziata da poco, avrete l’opportunità di stabilizzarla dandole solide basi sentimentali e un travolgente slancio passionale. Per quanto riguarda il lavoro, invece, chi riesce a portare avanti la propria attività anche in questo periodo porta a termine un impegno con un po’ di fatica. Ma alla fine sarete molto soddisfatti del vostro risultato.

Momento astrologico di produttività intensa, grazie a incroci planetari positivi che si formano per il vostro segno. Giove dal Capricorno e Urano dal Toro, entrambi in ottimo angolo astrologico, collaborano a far sì che chi è nato nella prima e nella terza decade goda di un’ottima giornata. In amore, dedicate più spazio ai sentimenti perché la vita quotidiana e gli impegni nella vostra attività lavorativa potrebbero avervi allontanato dal coltivare le emozioni nel modo giusto. Mercurio nel segno del Toro costituisce un formidabile stimolo per avvicinare chi amate. Sul lavoro, infine, Urano, pianeta delle occasioni, ha in serbo per voi ottime sorprese, non lasciatevi prendere alla sprovvista.

Quest’oggi sarete aiutati dai buoni influssi della Luna nel segno amico dei Gemelli, che vi apre a una comprensione nuova e diversa di varie circostanze. Per quanto riguarda la vita sentimentale è in evidenza la forza degli impulsi passionali con Giove e Plutone in aspetto "provocatorio". In compenso la Luna vi dona un tocco di romanticismo e poesia che mettete nei vostri incontri. Sul lavoro, infine, non fatevi sfruttare da nessuno: Giove e Plutone vi spingono a chiarirvi con chi vorrebbe addossarvi i compiti più gravosi, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 14 al 20 del mese di ottobre.

La scena astrale di questa giornata di fine aprile potrebbe essere definita "neutrale". In amore, i cambiamenti che state attraversando in campo sentimentale, specie se festeggiate il compleanno dal 10 al 13 di novembre, vi esaltano ma al contempo vi affaticano un poco. Quel che sta succedendo, ricordate, è per migliorare la situazione di coppia e proiettarvi gioiosamente verso un futuro di condivisione con la vostra dolce metà. Infine chi riesce a portare avanti la propria attività lavorativa in questo periodo quest’oggi metta tutta la sua energia sul progetto a cui tiene di più: i risultati saranno buoni e arriveranno presto.

Le forze celesti vi fanno vivere questa giornata in modo sereno. Marte in Acquario, in particolare, vi invia i suoi influssi benefici in termini di buonumore. In amore, vi attende un “momento sì” nei sentimenti, che voi riuscite a rendere ancor più speciale inserendovi un tocco di poesia. Saturno aiuta la comunicazione e vi favorisce se siete nati nella prima decade. Sul lavoro, infine, sempre Saturno vi dona una grande abilità per operare in gruppo, la vostra autentica specialità: lo dimostrate, seppur a distanza, coordinando efficacemente competenze altrui o gestendo le diverse mansioni.

Aspetti planetari positivi si disegnano nel vostro cielo di oggi. La stabile presenza di due forze creative e di notevole attitudine al successo, Plutone e Giove, vi spianano la strada verso un cammino di conquiste. In amore, i progetti di vita di lungo periodo contraddistinguono il ménage di coppia. Le relazioni iniziate da poco, invece, godono di uno slancio passionale stupefacente. Sul lavoro, infine, tenete duro in un confronto con un vostro capo che vorrebbe affidarvi un maggior carico difficile da gestire. La vostra tenacia vi aiuterà poi a spuntarla.

Si apre uno scenario che vi vede procedere in un cammino abbastanza sereno quest’oggi. La Luna è ospitata nel segno buon amico dei Gemelli e questo vi rende lo spirito leggero. In amore, se appartenete alla prima decade dell’Acquario, avrete la necessità di chiarire i sentimenti provati per una persona che avete riavvicinato nell’ultimo periodo. Con la vostra onestà, fate luce in voi stessi e, possibilmente, incamminatevi sulla strada di una condivisione più profonda e intensa del rapporto d’amore. Per quanto riguarda il lavoro, invece, quest’oggi sarete particolarmente lucidi: la Luna in Gemelli in compagnia di Venere aumenta la vostra efficienza e affina le vostre doti organizzative.

Splende in questo cielo d’aprile un Giove che vi fa aprire occhi più fiduciosi sul mondo. Per quanto riguarda la vita sentimentale, un nuovo amore in questa fase di inizio primavera vi sta scaldando il cuore. Non pensate al passato, come siete soliti fare e come potrebbe indurvi a fare una Luna in angolo dissonante, e concentratevi su un possibile futuro radioso. Sul lavoro, infine, se avete modo di portare avanti la vostra attività, avete modo di dimostrare quanto valete smentendo con forza chi vi dipinge come un segno pigro.