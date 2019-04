Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 28 aprile.

Salute, bellezza e volontà di conciliazione saranno i punti di forza che vi riempiranno di soddisfazione questa domenica. L’amore assume oggi una grande importanza per voi, facendovi ricercare una maggiore unione di intenti con la persona che vi è accanto, soprattutto se l’avete conosciuta da poco. Il vostro desiderio è quello di dare solide basi al rapporto e con il vostro impegno ci riuscirete. Il vostro carattere fermo e autorevole si rivelerà essenziale per contrastare alcuni problemi di carattere esterno che intervengono oggi nella vostra attività professionale.

La vita familiare non vi riserva sorprese, ma una lieve ansia può impossessarsi di voi oggi, anche in maniera immotivata. Trovate il tempo per scaricare le tensioni dedicandovi alle vostre attività preferite, come il cinema, la letteratura o assistere a uno spettacolo musicale. L’amore è caratterizzato da una grande passione, ma sappiate tenere la testa sulle spalle e non fatevi prendere da esagerati impulsi possessivi. La configurazione astrale vi stimola ad agire con prontezza e a trovare brillantemente il modo per far quadrare il cerchio, anche se avete diverse scadenze lavorative a breve termine.

La giornata per voi Gemelli è caratterizzata da uno stato d’animo brioso. Nella cerchia delle amicizie sarete il centro di confidenze: sappiate raccoglierle ispirando un senso di concordia nel vostro gruppo. Momento abbastanza positivo anche in ambito sentimentale, sia che siate in una coppia stabile, sia in un rapporto nato da poco. Sfruttate il vostro stato d’animo attuale per organizzare con il vostro o la vostra partner le prossime vacanze estive. Se fate una professione che a che fare con la comunicazione e lavorate pure nelle giornate di festa, avete di fronte un momento particolarmente dinamico, ma molto appagante.

Siete in grado oggi di sciogliere dubbi e chiarire momenti di confusione. In famiglia il vostro carisma, la forza interiore e la capacità di comprendere e perdonare vi rendono la persona migliore a cui rivolgersi in ogni circostanza. Avete conosciuto qualcuno da poco e il vostro intuito vi dice che potrebbe trattarsi della persona giusta con la quale portare avanti una relazione duratura. Giocate d’astuzia se questa domenica siete al lavoro ed evitate alcuni incarichi di poco conto, ma comunque molto seccanti.

Oggi potreste sperimentare variazioni del vostro umore. Saranno probabili anche lievi contrattempi familiari, incombenze che contribuiscono a limitare alcuni vostri programmi fatti in precedenza con gli amici. In campo sentimentale, riuscite ad adattarvi al rapporto d’amore che state vivendo in maniera eccellente. Le vostre risorse segrete vi vengono in soccorso oggi in relazione a un’urgenza che si verifica nel luogo dove svolgete la vostra attività, nel caso lavoriate anche di domenica. Saprete dimostrare tutta la vostra abilità e competenza, raccogliendo stima e consensi da più parti.

Il Sole esalta la vostra generosità e il vostro altruismo. Sia che siate in coppia o in un rapporto di tipo occasionale, dovrete fare, però, attenzione a gestire i vostri slanci emotivi. Ottime le prospettive per quanto riguarda le nuove conoscenze che potrebbero trasformarsi in interessi sentimentali seri. Se per qualche ragione siete obbligati a lavorare anche oggi che è domenica, una competenza come la vostra i capi non l’hanno mai vista. E ve lo fanno presente senza tanti preamboli. Raccoglierete i frutti del vostro impegno, anche in termini economici, abbastanza presto.

Questa domenica di aprile vi propone aria di rinnovamento in diversi ambiti. Ritrovate la sintonia con la vostra dolce metà. Se, invece, state iniziando una nuova relazione, è il momento di godere a pieno delle fasi iniziali dell’innamoramento. Nel caso lavoriate anche oggi, vi dedicate a seguire un collega più giovane appena arrivato e ancora inesperto. Avrete la possibilità di cominciare così una fortunata amicizia.

Vi fate perdonare dalla vostra dolce metà grazie al trasporto emotivo in grado di rinnovare il rapporto su nuove e solide basi. Sappiate, però, che il vostro partner non sempre sarà disposto a perdonare o a lasciar correre alcune vostre disattenzioni e mancanze. Cercare quindi di imparare la lezione per la prossima volta. Sul lavoro, mettete in atto la tattica del rischio calcolato per evitare un impegno particolarmente complicato.

Vi si apre oggi una fase di completo rinnovamento. Siete capaci di trascinare il vostro o la vostra partner grazie ad una personalità esuberante. Beneficiate di una passione completamente corrisposta. Per i Sagittario ancora single, si profilano all’orizzonte avventure amorose occasionali, senza troppa importanza. Se lavorate anche in questa giornata di fine aprile, mettete a fuoco alcune questioni con i vostri collaboratori e andate avanti spediti verso il conseguimento dei risultati.

La configurazione astrale di oggi vi dona saggezza, visione chiara delle situazioni e una buona dose di razionalità. In campo sentimentale, don date troppo peso allo sfogo del vostro partner. Si tratta solo di un momento passeggero. La Luna vi aiuta a far ripartire una buona comunicazione nella coppia, da tutti i punti di vista. I vostri colleghi vi stimano non solo per la vostra diligenza, ma anche per la tolleranza che sapete dimostrare di fronte alle loro latitanze e pigrizie. Vi conquistate, oltre alla loro fiducia, anche gratitudine e amicizia.

È opportuno per voi valutare attentamente quali sono le possibilità che vi si aprono e quali sono i mezzi per poter continuare a seguire alcune vostre ambizioni. In campo amoroso, sapete coniugare passione e romanticismo, eros e sentimento. Il vostro intuito vi assiste nel prevenire ed evitare un improvviso contrattempo che si stava per creare in ambito professionale.

Si riassesta una situazione familiare che aveva manifestato qualche scossa nei giorni passati e, in casa, ritorna un clima sereno. Fate cadere tutte le vostre timidezze e barriere razionali per lanciarvi all’assalto di nuove avventure e conquiste amorose. Se anche oggi siete obbligati a lavorare o se esercitate una professione connessa con la comunicazione o con le vendite, saprete dimostrare quanto valete.