Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 29 aprile.

Umore molto alto, nonostante alcuni piccoli inconvenienti: qualche lieve fraintendimento con gli amici contribuirà a disturbarvi. Alcune scelte da fare potrebbero darvi qualche grattacapo. Siete più presenti nella parte sentimentale del rapporto d’amore che non in quella fisica e passionale. Integrate oggi queste due componenti della relazione di coppia. Vi lasciate alle spalle un carico di lavoro e seccature.

Nonostante qualche imprevisto e qualche momento di incertezza decisionale e scarsa fermezza di polso, non abbiate paura: i pianeti sono dalla vostra parte. Con il buon senso, la calma e, all’occorrenza, il sangue freddo, risolverete a vostro favore situazioni apparentemente negative. Farete chiarezza nei vostri sentimenti, donando nuovo smalto al vostro rapporto. Ricercate un’intesa nel team professionale dove lavorate, che non riuscite tuttavia a raggiungere: meglio stare sulla difensiva.

Alcune situazioni si alleggeriranno. Urano e il Sole danno vigore al vostro fisico e, specie se siete uomini, vi donano risultati eccellenti in palestra. Per riconquistare la persona amata, ricorrete a vecchi ma efficaci trucchi come una cenetta a lume di candela. Per chi lavora in proprio, i successi sono in arrivo. Fate attenzione a non commettere passi falsi.

Farete trionfare il vostro lato estroverso. Sarete l'anima della festa e vi distinguerete per la vostra disponibilità. Non esagerate con l'esibizionismo. Il vostro cuore batte per qualcuno che, ancora, sembra non essersi accorto di voi. Luna e Nettuno vi offrono l’opportunità di dichiararvi. Sul lavoro agirete come dei veri e vittoriosi conquistadores.

Avrete qualche incertezza, ma riuscirete a dominarla in ogni avvenimento quotidiano. Avrete momenti di distrazione e poca lucidità. Siate più presenti in famiglia e non fate eccessivi sforzi in palestra. Vivete la vostra relazione all’unisono: la capacità di far stare a suo agio la persona amata fa la fortuna della relazione di coppia. Scambi e transazioni non saranno facili: fate attenzione.

Familiari e amici vi daranno le migliori soddisfazioni, anche perché riuscirete a realizzare con loro entusiasmanti progetti. Avrete anche buone idee, energie fisiche e mentali per costruire, rinnovare, dare svolte a molte attività. Il fisico è buono, ma fate attenzione a non cedere troppo ai piaceri della tavola. Il vostro cuore è affamato di emozioni e lo dimostrate, sia che siate in coppia sia da single. Saturno in angolo molto positivo per vostro segno vi ispira il buon senso e le strategie necessarie per riuscire ad ottenere ciò cui ambite. La vostra risolutezza è riconosciuta come una qualità su cui si può contare in ufficio. Oggi sarete voi a risolvere i problemi in ufficio.

Sarete un po' rallentati dal quadro astrale. In famiglia siete occupati nel risolvere problemi che interessano i figli. Giove vi permetterà di migliorare il vostro look. In amore tenetevi bassi, soprattutto se avete conosciuto da poco la persona amata. Continuate nella vostra frequentazione cercando di capire, con la vostra percettività profonda, le vere intenzioni di chi vi sta accanto. Temporeggiate su un affare in corso.

Salute, famiglia, figli e questioni economico–patrimoniali saranno gestiti da voi con energia e lungimiranza. Il vostro stato fisico attuale è caratterizzato da una forma robusta e dalla ottima resistenza alle malattie di stagione. Se siete single proponetevi senza timore a chi vi interessa. Se siete in coppia vi godrete una discreta serata a due. Giove vi stimola a voler arricchire con investimenti il vostro patrimonio attuale. Gli astri consigliano prudenza.

In famiglia respirerete un clima di fiducia, di risoluzione pratica e agevole dei problemi comuni, di concordia tra i conviventi. La salute è piuttosto buona, soprattuto da un punto di vista psicologico. Per i nati a novembre, possono esserci acciacchi da allergie. Vi aspetta una serata in cui il partner vi stupisce con la sua freschezza e la voglia di intatta corrispondenza amorosa con voi. Mettete in campo tutta la vostra abilità e grandissima professionalità in un’opportunità che vi viene oggi offerta.

Troverete equilibrio in famiglia, senza ansie. Attenti a raffreddori o dolori da palestra. Dedicatevi con tutto il vostro ardore passionale al partner che avete accanto, grazie anche a uno slancio erotico supportato dagli astri. Muovetevi con sicurezza nell’ambiente di lavoro: Saturno vi darà la strategia vincente.

Trovate in voi stessi la pazienza per andare avanti e non cedete al nervosismo. La vostra forma fisica è buona, ma, forse in quest’ultimo periodo svolgete un’attività troppo sedentaria: meglio fare sport all’aria aperta. Se siete single, uscite a caccia dell'anima gemella: è il momento giusto. Aguzzate l’ingegno grazie ai buoni supporti celesti che vi arrivano da più parti: la vostra bravura sarà pubblicamente riconosciuta.

In ambito familiare, vi dedicate al progresso delle persone e al miglioramento delle situazioni a voi più care. Adattamento, disponibilità al cambiamento vi aiuteranno a far bene in questo ambito. Qualche acciacco turberà la vostra forma fisica. Non raccogliete alcune provocazioni che vi vengono da una vostra vecchia fiamma. Marte vi invita ad uscire allo scoperto quest’oggi in ufficio e vi impone di affermare i vostri diritti. Fate attenzione però ai toni che usate con i colleghi e i capi.