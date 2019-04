Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 30 aprile.

È l'inizio di una fase più distesa per voi, sotto tutti i punti di vista. La situazione vi si chiarirà ed evolverà in meglio nei prossimi giorni e nel mese di maggio che sta ormai per cominciare. In campo sentimentale, suscitate l'interesse inatteso di una persona e questo vi incuriosisce e vi diverte allo stesso tempo. La configurazione dei pianeti vi aiuta sul lavoro, supportandovi in ufficio di fronte ad alcuni atteggiamenti prepotenti o poco cristallini che si potranno verificare. L'intervento di personaggi autorevoli, in ogni caso, fa ristabilire l'ordine.

Il giorno prefestivo vi rende un po' euforici e vi stimola a organizzare ritrovi e cene con amici di vecchia data. In famiglia vivete un momento di decisa armonia con i conviventi e, anche se siete avanti negli anni, di freschezza fisica e mentale notevole. La comunione d'intenti è l'elemento unificatore più forte attualmente nella vostra relazione di coppia, che sia di lunga data o di recente creazione. Sul lavoro preparerete già l'agenda per gli impegni della settimana post primo maggio in modo tale da portarvi avanti con le scadenze.

In questa giornata si creano le condizioni migliori per farvi fare nuove conoscenze. E si tratta di contatti con cui condividerete interessi in comune, dallo sport al gusto per i viaggi, dall'amore per gli animali a quello per la bellezza e per l'arte. Oggi manifesterete, inoltre, un sentimento incondizionato verso la vostra dolce metà. Grazie al vostro spirito collaborativo, riuscite a coordinare molto bene le attività con colleghi, collaboratori e dipendenti e risulterete particolarmente brillanti ed efficienti.

Per voi è molto importante far conciliare le varie componenti affettive, dalla famiglia al rapporto di coppia. Quest'oggi siete particolarmente desiderosi di avere accanto la persona amata, da ogni punto di vista, sia fisico che mentale. Fate attenzione, però, a gestire sentimenti eccessivamente possessivi. In campo professionale, sono in arrivo acquisizioni economiche che vi siete guadagnati grazie al vostro lavoro e che vi regalano un profondo senso di appagamento.

Questa giornata di fine mese vi vede particolarmente brillanti e pieni di energia vitale. Avrete un'irresistibile voglia di primeggiare, ma attenzione a non esagerare, sia in famiglia che nella cerchia delle vostre amicizie. In campo sentimentale, vi piace rendervi simpatici, soprattutto se avete cominciato da poco una relazione d'amore. Sul lavoro sarete in grado di gestire imprevisti che pure in questo ultimo giorno di aprile potreste avere, se svolgete la vostra attività consueta in ufficio.

In famiglia e nel gruppo degli amici di sempre siete particolarmente coccolati. Riuscite a tenervi lontani da impegni mondani faticosi e noiosi. Oggi viene esaltata la componente erotica dell'amore che amplifica la vostra passionalità, di solito ben nascosta. Sul lavoro vi date molto da fare, forse anche troppo. Prestate, quindi, attenzione a non infastidire nessuno, magari anche involontariamente.

Vitalità, senso di giustizia e ragionevolezza sono le chiavi che vi consentono di aprire alcune porte fortunate per voi in questo momento di metà primavera. La vostra salute psicofisica si presenta abbastanza buona, ma curate di più l'alimentazione. In amore c'è qualcuno interessato a voi. Non fatelo aspettare ulteriormente e sappiate aprirvi alle nuove emozioni con fiducia. Seguite una tabella di marcia incalzante in ufficio, senza risparmiarvi. Le energie che mettete in campo professionale vi vengono tutte riconosciute.

Siete uno dei segni più fortunati del 2019 e molti di voi lo stanno toccando con mano. In campo sentimentale, gli amori che sono nati o stanno nascendo in questo mese godono del favore degli astri. Lasciatevi dunque andare sull'onda del sentimento e seguite i suggerimenti che adesso il vostro cuore vi dà. Non cadete in provocazioni che alcune persone esterne al vostro ufficio vi stanno mandando. Non ingigantite più di quanto sia necessario quello che si può minimizzare molto facilmente.

In famiglia dovete mettere in chiaro una questione con un vostro fratello o uno zio. Con la vostra capacità di intavolare trattative intelligenti riuscite a raggiungere gli obiettivi prefissati. Siete capaci di dare moltissimo nelle situazioni affettive, combinando lo slancio passionale con la forza dei sentimenti. La persona che vi sta accanto ricambia oggi pienamente. Sul lavoro la giornata sarà particolarmente impegnativa: avete di fronte un'agenda fitta di appuntamenti, tutti da svolgere in vista della prossima settimana.

In questa giornata restano alcune questioni irrisolte in famiglia, ma la configurazione astrale vi aiuta a gestire ogni tipo di circostanza. Aspettate che alcuni attriti dal punto di vista della comunicazione con il vostro partner siano superati. In serata riuscirete a recuperare l'intesa di sempre. Attivissimi nel vostro campo, avete modo oggi di dimostrare tutto il vostro spirito infaticabile e la volontà di lavorare mettendo a disposizione tutta la vostra energia.

Oggi sapete essere costruttivi e moderatamente combattivi. Approfittate della giornata per fare sport e dedicarvi agli hobby per cui avete particolari attitudini. La primavera vi ha portato una romantica storia d'amore, che però ha bisogno di solide basi razionali per poter durare a lungo. La Luna vi influenza positivamente donandovi quell'estro che sapete sfruttare in ufficio e che consente all'attività lavorativa di non scorrere sempre uguale a sé stessa. Riceverete il plauso dei colleghi e dei capi.

Avvertite il bisogno di cambiare e di rinnovarvi, anche in campo sentimentale. Ne parlate in tutta franchezza con la persona che amate. È l'occasione per un'evoluzione, che il vostro partner accetta di buon grado. Sul lavoro, vi si prospetta un nuovo incarico che può rinnovare la vostra attuale condizione professionale. Siete ancora indecisi e non sapete se accettare o meno, ma gli astri vi aiuteranno a prendere la decisione migliore.