Oroscopo di oggi: scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 1 maggio.

Giornata sì per l’amore, specie se il vostro cuore è ancora libero. Farete conquiste a ripetizione, nelle situazioni e con persone inaspettate. La vostra bella esuberanza fisica e comportamentale vi aiuterà a tenere testa a situazioni che, da facili si potranno trasformare in più complicate. Nella giornata del lavoratore vediamo quali sono i mestieri che combaciano di più all'Ariete. Senz’altro le professioni che richiedono combattività: quella di avvocato, ad esempio.

Il Sole transitante nel vostro segno vi dona un'energia e uno slancio tale per contrastare qualche piccolo malumore. Potete mettere a segno importanti e inaspettate vittorie amorose. Le coppie di lungo corso assaporano momenti di intensa fusione passionale. Le professioni perfette per i Toro sono quelle legate alla cura del corpo o del benessere, della tutela della terra e della predisposizione a ritrarre e girare immagini. Citiamo allora quella di medico, di agronomo, di biologo, di fotografo e di regista cinematografico.

Festa del lavoro con diversi pianeti che vi allietano e vi fanno scordare alcuni impegni e situazioni lasciate in sospeso nei giorni scorsi. Marte nel vostro segno innalza il livello del vostro fascino che già è alle stelle. Se il vostro cuore è ancora libero potrete approfittare di un vero e proprio momento di grazia astrologica. Le professioni maggiormente congeniali al vostro segno sono quelle di commerciante e di giornalista, di addetto alle pubbliche relazioni e di responsabile d'azienda dei rapporti con la stampa. Non mancano anche gli insegnanti e gli allenatori di sport.

Malgrado qualche piccola nube passeggera che si addensa nel settore familiare e amichevole, riuscite gestire egregiamente ogni inciampo. Vivete una giornata all'insegna della fusione emozionale con la vostra dolce metà, specie se appartenete alla terza decade. Le professioni che si sposano con il segno sono quelle artistiche collegate alla cura e alla tutela della bellezza, come quella di gallerista, di stilista di moda, di architetto, di designer. Non si esclude anche quella di arredatore, di venditore e ristrutturatore di case.

Giornata abbastanza serena in cui potete godervi momenti di relax nella quiete dell'inattesa calura primaverile. Venere e Mercurio si muovono in angolo felice per il vostro segno e vi consentono di mietere successi amorosi a ogni angolo di strada. I mestieri che fanno per voi sono tutti quelli collegati con la direzione, dove si è chiamati ad essere leader, a essere in qualche modo capi. L'imprenditoria o l'alta managerialità possono fare al caso vostro. Molto favoriti anche i Leoni che scelgano di insegnare.

La parte energetica, vitale, attiva dell'Io si trova in voi in piena, armonica espressione e così pure lo è la componente decisionale, concreta, ingegnosa. Anche se non sempre vi potrete sentire all’unisono con la persona amata, la vostra relazione procede in un modo più che soddisfacente. Siete uno dei segni più attivi, anzi i più stakanovisti dell'intero Zodiaco. I mestieri che si confanno alla vostra natura non si contano: tutti possono essere contemplati, specie quelli più inerenti alla manualità, all’artigianato, all’utilizzo della tecnica.

Contatti piacevoli e incontri molto soddisfacenti per il vostro arricchimento emotivo, vi caratterizzeranno. La vita familiare sarà al centro dei vostri pensieri e vi donerà l’armonia interiore da voi tanto invocata. Se il vostro cuore è ancora solitario non farete fatica a capire dove trovare la componente indispensabile che possa colmarlo. Le professioni che possono trovare una perfetta consonanza con il vostro segno sono quelle inerenti al mestiere della giustizia e della tutela della legge: magistrati, avvocati, penalisti, giuristi in genere. Poi ancora tutte le professioni connesse con l'arte, la bellezza, lo sviluppo e la promozione della creatività artistica ed estetica.

Un primo maggio che vi premia come uno dei segni preferiti. Giove nel segno vostro buon vicino del Sagittario vi aiuta a trovare la strada giusta per conquistare chi vi ha letteralmente fatto perdere la testa ultimamente. I mestieri che il vostro segno favorisce sono quello di giornalista, di cronista, di inviato speciale. Poi anche quello di politico, di rappresentante del volere dei cittadini può sposare le caratteristiche del vostro segno.

Primo maggio che vi vede in splendida forma psicofisica. Qualche tentazione avventurosa può caratterizzarvi, se avete una relazione di lungo corso. Gusto dell’avventura a mille per chi di voi invece è single. I mestieri che si possano sposare alle caratteristiche tipiche del vostro segno sono tutte le occupazioni connesse ai viaggi, agli spostamenti. Felice anche l’esperienza con le lingue straniere e con la possibilità di insegnamento specie di materie storiche, geografiche e letterarie.

Festa del lavoro che vi trova in ottima posizione nella scaletta dei segni zodiacali favoriti. Da tenere sotto controllo i rapporti genitori - figli o anche quelli tra sorelle e fratelli soggetti quest’oggi ad alti e bassi. Una bella configurazione celeste vi consente di essere sempre in ascolto delle esigenze della persona amata. Da bravo segno appartenente all'elemento Terra siete un lavoratore instancabile. I mestieri che più si confanno alla vostra intima natura sono quelli legati alla direzione, al comando, alla gestione di personale. Poi, nello specifico, potreste essere portati anche per la professione medica.

Primo maggio che vi vede in splendida forma psicofisica. La vita amichevole, familiare, relazionale in genere, vi promette sorprese positive e facilitazioni che si verificano anche nel concreto della vostra esistenza. Riuscite a comprendere e ad amare con tipico senso di adattamento, di libertà, di totale corrispondenza alle esigenze della vostra dolce metà. I mestieri che meglio si sposano alle caratteristiche del vostro segno sono tutti quelli che hanno a che fare con il pubblico: dai venditori, ai comunicatori, dagli intrattenitori, agli speaker radiofonici o televisivi. Non escludiamo gli attori e le attrici.

Primo Maggio all'insegna della letizia e dell'ottimismo. La vita familiare è il centro dei vostri interessi. L'organizzazione di una prossima vacanza con la vostra dolce metà costituirà l'occasione giusta per una rinnovata intesa di coppia. I mestieri che più vi si confanno sono tutti i lavori che riguardano la cura e l'assistenza: infermieri e psicologi, psichiatri e dentisti, terapisti di coppia e astrologi. Lo Zodiaco vi favorisce anche nelle professioni più tipicamente creative e artistiche, come la danza, la musica, il teatro e il cinema.