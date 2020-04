Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 22 aprile.

Il tono e l'umore sono buoni e c'è consapevolezza di essere stati abbastanza produttivi nella vostra attività. Seducenti come non mai, riuscite a toccare il cuore di chi non immaginavate potesse corrispondervi. La vostra prontezza di spirito riesce oggi a far cavare d’impaccio un vostro amico in difficoltà. Gli fornite poi in confidenza le coordinate giuste su come orientarsi per una volta successiva.

Attutite alcuni contrasti che vi avevano accompagnato nel rapporto di coppia per via di qualche interferenza esterna. E vi godete una serata di romantico tête-à-tête con la vostra dolce metà. Oggi la fatica non vi pesa, anche perché alcuni stimolanti impegni vi ravvivano la giornata. La Luna vi porta ad agire con estro e con soddisfazione, perché è la routine a non farvi piacere l’attività concreta, ma quando si tratta di trovare stimoli creativi, sapete impegnarvi e dare il massimo.

Ottimali i rapporti tra fratelli e sorelle e tra genitori e figli. Ci mettete il vostro prezioso consiglio e la calma pazienza per risolvere oggi, con il ragionamento, una questione lavorativa della vostra dolce metà. Darete fondo alle vostre risorse, l’intelligenza, la forza d’animo e riuscite nell’impresa. Una strana tendenza ad essere schietti e sinceri può creare qualche piccolo incidente diplomatico. Fate attenzione a moderare i toni, soprattutto se festeggiate il compleanno dal 5 al 10 del mese di giugno.

Il calore umano che sapete dimostrare con il partner vi fa guadagnare la sua più completa dedizione. Abbracciate il sentimento d’amore con tutta la partecipazione affettiva ed emotiva di cui siete capaci e ne raccoglierete presto i frutti; in particolar modo se siete della terza decade. La malleabilità vi apre porte che ad altri sono chiuse in modo definitivo. Con garbo e buon gusto riuscite a gestire situazioni difficili, soprattutto dopo il primo pomeriggio.

Si amplifica la vostra generosità, si allargano anche l’apertura mentale e il desiderio di arricchire il vostro patrimonio di esperienze. I rapporti familiari risentono di un clima di fiducia, di espansione affettiva e di solidarietà. Se appartenete alla prima e alla terza decade non vi spaventate e aprite il vostro cuore a nuovi amori. Se svolgete un lavoro che preveda transazioni economiche, avrete qualche difficoltà nel condurre in modo molto equilibrato e sereno i vostri affari oggi. E in maniera più decisa se siete nati tra il giorno 25 e il 27 di luglio.

Non trascurate la persona che avete accanto, dando per scontato che ci sia. Gli astri vi invitano a curare il rapporto di più da un punto di vista emotivo e passionale, soprattutto se siete nati tra il 14 e il 19 settembre. Urano, in particolare se siete nati tra il 25 e il 29 di agosto, vi aiuta a superare un impegno gravoso. I vostri amici e conviventi vi riconosceranno unanimemente la competenza e la velocità con cui vi siete saputi gestire.

La persona che avete accanto corrisponde appieno alle vostre richieste emotive, soprattutto se avete da poco cominciato una storia e se appartenete alla prima decade. La vostra capacità di comprendere che gli amori hanno varie sfumature, tempi e colorazioni, vi farà poi rasserenare. È Marte, in particolare se festeggiate il compleanno dal giorno 4 al 10 del mese di ottobre, che vi consente di rapportarvi al mondo esterno con grande abilità. E di non trascurare il dato umano per voi così fondamentale per sentirvi ben inseriti in società.

In famiglia siete particolarmente equilibrati nei giudizi, difficilmente esprimete posizioni estreme e cercate di riparare alle controversie che si sono verificate. Plutone vi dona la capacità di intendervi su vari piani col vostro partner. Non trascurate ovviamente la parte erotica, per voi sempre di fondamentale importanza. Se svolgete un’attività connessa con il pubblico, la pubblicità e la vendita, potrete quest’oggi riuscire a combinare ottimi affari, in particolare se festeggiate il vostro compleanno tra il 12 e il 15 novembre.

Un umore altalenante può caratterizzarvi in ogni ambito, anche se ad essere maggiormente toccato sarà il settore familiare e quello interpersonale. Venere e Nettuno contrari possono accendere il vostro temperamento geloso. Saturno vi assicura un discreto afflusso economico che deriva dal vostro lavoro indefesso. Potrete pensare, con l’appoggio di Mercurio, il dio delle transazioni, di investire il vostro denaro in progetti che diano buoni frutti.

Piccoli nervosismi e tensioni con l’ambiente circostante non vi tolgono il buonumore. È opportuno non prendere decisioni definitive o impuntarvi su posizioni che implicano uno stare da una parte o dall’altra, senza possibilità di ritornare eventualmente sui vostri passi. La vostra tipica espansività, accompagnata da splendida affabilità caratteriale, è al massimo del suo splendore. Svolgete le vostre mansioni con uno spirito volenteroso. Siete infatti tra i pochi segni che non considerano il lavoro come fatica, ma come uno degli ingredienti fondamentali dell'umano viver civile.

La parte emotiva e passionale dell’amore si trova decisamente al centro della vostra relazione di coppia stabile. È necessario, con la vostra tipica affabilità, trovare la maniera di mostrare quanto ci tenete e siete convinti di questo vostro rapporto. Ponete delle riserve verso chi vorrebbe darvi troppo da fare. Il vostro impegno non si discute ed è unanimemente riconosciuto.

È possibile che i vostri rapporti affettivi richiedano più partecipazione attiva da parte vostra. Sappiate preservarli con cura. Sarà la vostra autentica dolcezza in serata a spazzare via ogni contrarietà. Organizzate i vostri impegni anche non professionali con tipica serietà e la voglia di imparare. Nettuno vi propone quei cambiamenti interiori ed esteriori che hanno il merito di donarvi l’evoluzione delle vostre competenze di qualsiasi tipo e di portarvi poi più lontano.