Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 23 aprile.

Contate sulla vostra energia inesauribile in questa giornata per risolvere alcuni problemi e contrasti che si verranno a creare in diversi ambiti. Attenzione a dosare i vostri slanci generosi con chi avete conosciuto da poco: datevi tempo per approfondire questo nuovo rapporto, soprattutto se siete nati ad aprile. Se avete abbracciato la libera professione, avrete di fronte una giornata molto positiva nella quale i vostri successi non si conteranno.

L’aria di primavera risveglia tutte le vostre qualità. È la Luna a mettere in luce oggi la vostra generosità e la capacità di intervenire costruttivamente per la persona amata. I più attivi e i giovani tra di voi possono intraprendere lavori autonomi con l’aiuto di circostanze particolarmente favorevoli. Urano e Plutone assecondano felicemente l’attività pioneristica.

Curate un po' di più le amicizie da cui vi siete recentemente allontanati. È necessario che ci mettiate più calore e slancio in un rapporto affettivo iniziato da poco. Altrimenti rischiate di vederlo presto sfumare nel nulla e sarebbe un peccato. Vi si propone un’importante occasione professionale, se avete scelto la libera attività lavorativa. Sappiate riconoscere la vostra fortuna e prendete la giusta decisione.

Nella vostra casa natale avrete la necessità di gestire una questione poco chiara. Se siete single sarete stimolati a corteggiare una persona che avete scoperto avere interesse nei vostri confronti. Rimanete però voi ad attendere pazientemente le sue mosse e non vi lanciate in tattiche d’assalto. Per il momento non ambite a ottenere risultati troppo esagerati, soprattutto se il lavoro richiede energia e un avversario reale da battere.

Una vivida intelligenza si sposa con la vostra generosa buona disposizione d’animo ed è capace di risolvere contrasti e creare la concordia in famiglia. Oggi dovete ricavarvi più tempo e spazio per la vostra relazione d’amore. Sappiate che il tempo da dedicare alla professione e alla carriera può rivelarsi una buona scusa per non impegnarsi seriamente in un rapporto di coppia. Se svolgete una professione per conto vostro e un’attività che prevede l’uso della parola, della comunicazione, dell’immagine, sarete molto favoriti da Venere. Successo per tutti i giornalisti, gli speaker, i pubblicitari e gli agenti di commercio.

Nell’attività fisica è consigliabile non fare molti sforzi che affatichino la salute. Se siete single e avete l’età opportuna, una voglia di esperienze vitali si impossessa di voi in campo amoroso. Calatevi pure in queste esperienze, con il vostro gusto dell’avventura, ma sappiate anche riconoscere quando è giunto il limite da imporre alle vostre imprese erotiche. Urano vi fa arrivare conferme delle vostre abilità professionali, sia che facciate un’attività autonoma o se svolgiate un lavoro dipendente.

Le vostre qualità specifiche sono la comunicazione e la capacità di intessere rapporti, che oggi riuscite a mettere in campo. In famiglia godete di un momento di particolare armonia affettiva e di mutua collaborazione. Se avete abbracciato la libera professione e vi occupate di comunicazione, Venere vi offre oggi discrete occasioni per farvi realizzare i vostri obiettivi, soprattutto se lavorate con la stampa, la pubblicità o le vendite.

Dovete fare un po' di attenzione a non esagerare in atteggiamenti lievemente dittatoriali nell’ambiente familiare. Il vostro slancio passionale è notevole e arricchisce l’accordo sessuale. L’unica raccomandazione è quella di tenere a bada la vostra tipica voglia di controllo mentale sull’altro. Plutone e Nettuno vi aiutano oggi a trovare soluzioni geniali e intelligenti per le vostre ingarbugliate incombenze lavorative, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Sapete che le difficoltà sono il sale della vita, ma a volte vorreste smentire la vostra fama di segno avventuroso che si appassiona alle sfide. Ritrovate una dimensione di dialogo e di confronto con la persona che avete scelto di avere accanto. Conquistate posizioni e avanzate nella carriera rispetto a colleghi pigri e poco ambiziosi. Saturno vi offre occasioni uniche per affermare le vostre prerogative sul lavoro.

Riuscite a conquistare punti nel settore familiare, in cui saprete agire con razionalità di fronte a imprevisti che si riferiscono ai figli. La dolcezza che sapete dimostrare con la persona che avete accanto vi avvicina sempre di più al suo cuore. Se siete in un’attività di tipo autonomo, Nettuno vi aiuta oggi a trovare le strade più innovative per migliorare le offerte da proporre all’esterno. Chi fa un lavoro artistico può contare su nuovi canali espressivi, soprattutto se ha modo di operare nel mondo del cinema, della televisione e delle arti figurative in generale.

Respirate sempre più una fresca aria di primavera. Se vi trovate in una relazione da poco iniziata, non vi lasciate sopraffare dai sentimentalismi facili che a voi non convincono proprio. Giornata di febbrile preparazione per i vostri progetti futuri, sia che facciate un lavoro dipendente sia che svolgiate un’attività autonoma. Mercurio e Venere vi stimolano ad osare oggi con determinazione lasciando da parte momentaneamente alcuni giudizi che avete avuto dai colleghi. Le conferme del vostro comportamento non tarderanno ad arrivare.

Si apre per voi una giornata piuttosto impegnativa. Non trascurate, però, la vostra dolce metà. Sappiate ritrovare l’armonia esaltando la dimensione esclusiva del vostro rapporto. Una bella attrazione erotica vi fa ritrovare una bella intesa, soprattutto se festeggiate il vostro compleanno in marzo. La vostra competenza permette di risolvere con successo un’incombenza che vi stava dando problemi sul lavoro. Non vi adombrate più di tanto se non vi viene riconosciuto quel che vi meritate. Col tempo vi verrà restituito tutto e con gli interessi.