Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 13 aprile.

Festa di Pasquetta che vede una fase di miglioramento nel tono e nell’umore. Se cercate l’anima gemella Saturno vi stimola a confrontarvi con nuove occasioni. Le coppie collaudate vedono il fiorire di un nuovo slancio. Qual è l’attore che impersona al meglio l’ideale del segno dell’Ariete? Matthew Modine, visto in "Full Metal Jacket", classico film del maestro del cinema Stanley Kubrick.

Un lieve nervosismo può caratterizzare questa vacanza di primavera, ma niente di grave. Provate curiosità per una nuova conoscenza: sappiate sfruttare gli strumenti digitali per mantenere i contatti con questa persona. Le storie stabili vivono un momento di serenità. Un’attrice molto dotata, nata nel vostro segno del Toro, è Natasha Richardson, figlia di Vanessa Redgrave. Il film dove ha dato il meglio di sé: "La contessa bianca", diretto da James Ivory.

Continua il favore degli astri, anche in questa giornata di Pasquetta. In amore, le ottime combinazioni del Sole vi donano slancio, ma anche un tocco di amabilità e di affettività. Qual è l’attrice dei Gemelli che meglio rappresenta le capacità teatrali e intensamente drammatiche del segno? Senz’altro Carey Mulligan in "Non lasciarmi", diretto da Mark Romanek.

Cielo di Pasquetta radioso per voi. Ritrovate sintonia e complementarietà di interessi con la persona amata. Chi di voi è single si gode il momento senza troppi pensieri. L’attore appartenente al vostro segno che meglio si adatta al Cancro è Tom Cruise in un classico del cinema "Eyes Wide Shut", girato dal maestro del cinema di tutti i tempi, il regista Stanley Kubrick.

Un po’ di svogliatezza vi fa compagnia in questa giornata di Pasquetta. L’amore bussa alla vostra porta: non fatevi bloccare da esitazioni e da dubbi che non esistono. Un'attrice che impersona meglio il vostro segno del Leone è Charlize Theron. Da vedere nel film "Il cacciatore e la regina di ghiaccio" del regista Cedric Nicolas – Troyan.

Aspetti magnifici accompagnano questa vostra giornata di Pasquetta. Non vi fate fermare da nulla e da nessuno nelle vostre conquiste amorose. Chi ha una storia stabile passa la giornata di festa in perfetta serenità. Il ruolo del gentiluomo, che il vostro segno incarna, è raffigurabile nel Vergine Sean Connery, in "Marnie", di Alfred Hitchcock in cui dà prova di una delle sue interpretazioni migliori.

La giornata di Pasquetta, vissuta di solito come una scampagnata, vi propone altre possibilità in questo periodo particolare. Siete un po’ nervosi con la persona amata, senza un motivo chiaro e spiegabile. Se invece siete single, potreste ottenere una conquista inaspettata. Quale attore sposa le caratteristiche del vostro segno? Senz’altro il genio di Montgomery Clift, nel film "Un posto al sole" diretto da George Stevens.

Pasquetta che vi vede tra i segni più fortunati della giornata. Sia che siate in coppia sia che condividiate una relazione occasionale, avrete la fortuna di contare su una splendida forma psicofisica. Quale star del cinema italiano ha saputo interpretare e portare sullo schermo la complicata e tormentata anima scorpionica? Sicuramente l’eccezionale Monica Vitti, imperdibile in “"olvere di stelle" per la regia di Alberto Sordi.

Lunedì dell’Angelo, frizzante e lievemente avventuroso. Colpite al cuore una persona che avevate da tempo puntato e che vi faceva un po’ girare la testa. Qual è l’attore cinematografico che meglio rappresenta le qualità di onestà e calore umano del vostro segno? Senza dubbio Franco Nero, impareggiabile nel film "Confessione di un commissario di polizia al procuratore della Repubblica" di Damiano Damiani.

Festa di Pasquetta brillante e dinamica per molti di voi. Sapete di poter formare una cosa sola con la vostra dolce metà. Chi invece si trova in una relazione da poco avviata scopre che questo rapporto sta prendendo il volo. Quale attore hollywoodiano rappresenta il segno del Capricorno Assolutamente Humphrey Bogart, da rivedere nel classico "Acque del Sud" di Howard Hawks.

Happening di Pasquetta serena con i vostri cari. Ritrovate una vecchia fiamma che vi riaccende nuovamente di desiderio. Le relazioni consolidate vivono una fase di risveglio della passione. Quale l’attrice che meglio impersona lo spirito libertario del vostro segno? Ovviamente Vanessa Redgrave. Da ammirare in "Blow up" di Michelangelo Antonioni.

Aria di Pasquetta segnata dal favore degli astri. Un affiatamento profondo con la vostra dolce metà vi caratterizza oggi. Quale l’attrice che meglio si addice al vostro mutevole e ineffabile segno? Senz’altro la mitica pesciolina Elisabeth Taylor! Basta guardarla nel classico "La bisbetica domata", di Franco Zeffirelli.