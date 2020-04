Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo del 4 aprile.

Panorama dei transiti non molto dissimile dai giorni scorsi, se non fosse per la Luna che vi pungola dal segno della Vergine. In amore, ogni cosa è al suo posto, ok, ma c’è la parte emotiva tanto importante per un segno caloroso e passionale come il vostro, che chiede di essere ascoltata e soddisfatta. Non dimenticatevene. Per quanto riguarda il lavoro, infine, si profila una sfida importante in ambito professionale che vi provoca voglia di agire, di non stare a guardare.

Firmamento celeste positivo e stimolante. Famiglia e in generale vita affettiva occupano oggi il posto d’onore. In amore, infatti, Mercurio benevolo in Pesci punta a chiarire le acque un po’ tormentate che agitano il vostro cuore. Passione o sentimento? Relazione occasionale o fissa? È Plutone ora ad agitare le acque dell’eros! Certo, non vi annoierete. Sul lavoro, infine, nonostante il periodo di difficoltà, emerge la voglia di affermare sempre di più la vostra personalità. Vivete il transito del concreto Urano ormai da due anni nel vostro segno che vi prepara già il terreno perché si comincino a programmare imprese che vi vedranno in cammino, quindi, man mano trionfatori, specie se siete nati in aprile.

La Luna è nel segno del Leone, Venere si stabilizza nel vostro segno e un cielo privo di nubi vi invita a esprimervi al meglio delle vostre possibilità. Per quanto riguarda la vita sentimentale, Venere vi scombina un po’ le carte, specie se siete nati dal giorno 21 del mese di maggio al giorno 2 del mese di giugno. Fate attenzione alle ripercussioni: potrebbero essere particolarmente burrascose. Sul lavoro, infine, se appartenete alla terza decade vi incamminate sul sentiero di questo mese sapendo che molte delle vostre speranze in questo ambito saranno esaudite. Stingete i denti e vedrete che riuscirete a superare anche questo momento di difficoltà.

Con il Sole che occupa l’Ariete il numero dei pianeti a voi ostili tecnicamente ostili sale a tre, su un totale di dodici. In Capricorno troviamo infatti Plutone e Giove. È un momento di rivoluzione in cui vi confrontate con pianeti ancora imbronciati verso di voi, ma siete sostenuti, in compenso, da Venere, Mercurio, Luna, Urano e Nettuno. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, riuscite ad armonizzare i vostri legami grazie a una buona dose di altruismo che vi aiuta ad appianare ogni divergenza. Se dovete lavorare anche quest’oggi, infine, riuscite a dar fondo alle vostre energie, chiudendo con soddisfazione la settimane.

È arrivata una splendida Venere nel segno dei Gemelli e vi aiuta ad esprimere una nuova prorompente vitalità. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, un Urano imbronciato non vi aiuta nella comunicazione con la persona amata, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 23 al giorno 29 del mese di luglio. Privilegiate come vuole il transito di Venere, la facoltà dell’ascolto su quella della parola. Per quanto riguarda il lavoro, infine, chi riesce a portare avanti la propria attività anche in queste giornate di restrizioni, grazie a scelte lucide e mirate, raggiunge l’obiettivo senza troppe difficoltà.

Una Venere imbronciata nel segno dei Gemelli vi fa avvertire alti e bassi nel tono e nell’umore, specie se appartenete alla prima decade. In amore, in questi giorni in casa decidete rinnovare il vostro look con l’appoggio di un Urano splendido che transita proprio nel segno dell’immagine e della bellezza. Questo nuovo corso, una volta terminate le restrizione, vi daranno una marcia in più. Per quanto riguarda la gestione delle finanze, infine, cercate di essere oculati: in questo periodo è meglio avere un profilo basso.

Ancora una giornata in cui un vigoroso Marte si trova in posizione favorevole, dal segno vostro dell’Aquario, consentendovi di essere pimpanti e vivaci. In amore, da veri figli di Afrodite quali siete, sapete coltivare i vostri sentimenti in modo equilibrato e sereno. In questa giornate non difettate della splendida virtù dell’ascolto a scapito della parola. Sul lavoro, infine, provate le vostre abilità facendo affidamento su intelligenza e intuito.

Il vostro intuito vi dice che questo sarà un weekend positivo. Con la persistente presenza di Mercurio in Pesci, vostro amico del cuore sulla ruota dello Zodiaco, sarete con una maggioranza schiacciante di pianeti a vostro favore. C’è però il drastico Urano in angolo dissonante dal Toro, che pone un limite alle vostre troppo esaltanti fortune. Per quanto riguarda l’amore, Marte vi obbliga a mostrare la vostra vera natura. Prendete coraggio quindi e siate sinceri fino in fondo. Per quanto riguarda il lavoro, infine, sfruttate la giornata per cominciare a programmare i vostri passi una volta che le restrizioni verranno annullate.

Configurazione abbastanza fausta anche in questa giornata di inizio aprile. La vostra forma fisica è abbastanza buona, ve lo garantiscono un bel Sole in angolo favorevole, un ottimo team Marte – Saturno nell’amico fidato Aquario e anche Urano nel Toro. In amore, Saturno nel segno dell’Aquario ha il merito di suggellare alcuni rapporti che hanno mostrato fedeltà e concordia nel tempo. Sul lavoro, infine, una bella combinazione astrologica vi fa buon gioco e vi permette di far emergere tutto il vostro talento.

Profilo dei transiti illuminato dalla prestigiosa presenza di Giove che continua a guardarvi benevolo in congiunzione nel vostro segno. Il corpo celeste vi allieta con l’espansività, la generosità e la capacità di essere empatici. In amore, grazie a Nettuno ricevete le conferme che attendavate da tempo: durante questa quarantena riallacciate i rapporti con una vecchia fiamma. Tutto fa pensare che quanto vi potrete finalmente rincontrare le cose andranno nella giusta direzione. Per quanto riguarda il lavoro, per chi riesce a portare avanti la propria attività in queste settimane, la giornata è segnata dal transito di Plutone che rimarca la vostra saggezza e competenza.

Oggi gli astri vi danno libertà d’azione a tutto campo: ve la giocate come sapete fare voi, mettendo in campo ingegno e fantasia. Per quanto riguarda la vostra vita sentimentale, Venere vi dona un fascino irresistibile. Lasciatevi conquistare dai progetti che la vostra dolce metà vi proporrà: saranno tanti anche se tutti da esaudire all’interno delle quattro mura domestiche. Sul lavoro, infine, anche gli astri decretano una giornata difficile, che già di per sé soffre della situazione generale.

Questo 2020 vi sta offrendo momenti di benessere e fiducia nel domani, nonostante il momento di grande difficoltà che si respira in tutto il mondo. Plutone, infatti, continua a infondervi ottimismo, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 12 al 16 del mese di marzo. In amore, Nettuno vi dota di un’avvenenza che fa colpo, specie se appartenete al gentil sesso. Per l’uomo si innalza il livello del fascino da bel tenebroso, specie se appartenete alla terza decade pescina. Se siete in cerca dell’anima gemella non dovete far altro che tendere la mano e cogliere la prima mela che vi capiti. Sul lavoro, infine, uno stupendo Giove è dalla vostra parte e vi aiuta a raggiungere obiettivi insperati.