Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo del 5 aprile.

Un Giove ancora imbronciato può non rendervi agevoli i rapporti in famiglia. Niente di preoccupante, riuscite, con calma e sangue freddo, a tenere sempre il polso delle situazioni mutevoli che vi possono interessare. In amore, Plutone in angolo negativo, vi stimola ad agire per costruire un rapporto di coppia soddisfacente se avete iniziato una relazione da poco. Sappiate seguire tuttavia tempi e modi che la persona, che vi interessa, vi chiede. Non siate precipitosi o, peggio, come vostro solito, impulsivi, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 14 al 16 del mese di aprile. Infine, per queste giornate in casa, dedicatevi alla visione di un bel film. La pellicola che meglio rappresenta la natura indomita e coraggiosa del vostro segno è “L’ora più buia” del regista Joe Wright, girato nel 2017. Racconta la coraggiosa difesa di Londra e della Gran Bretagna durante la seconda guerra mondiale, e vede la magistrale interpretazione di Gary Oldman, che appartiene proprio all'Ariete.

Siete un segno abbastanza favorito dagli influssi astrali di questa giornata. Spicca tra tutti i pianeti la benevola presenza della Luna che abita felicemente il segno amico della Vergine. In amore potrete godere di un fascino alle stelle: il team Giove - Plutone vi fornisce una sicurezza nei vostri mezzi capace di farvi arrivare dove non credevate. Specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 13 al 18 del mese di maggio. Durante questa domenica, infine, dedicatevi a un bel fil. Gli astri vi consigliano “A casa tutti bene”; uscito nel 2018 e girato dal regista Gabriele Muccino, degno esponente del segno del Toro.

Domenica d’aprile che vi vede luminosamente vivaci, brillanti, spiritosi in ogni ambiente vi troviate, in special modo se festeggiate il vostro compleanno nella prima decade. Per quanto riguarda la sfera sentimentale vi dilettate nel vostro gioco preferito: quello del flirt. Può capitare di incappare in questioni di cuore non previste, in veri e propri “inciampi sentimentali” cui il vostro segno dei Gemelli, notoriamente poco avvezzo a gestire le emozioni profonde, non è abituato. Infine se avete voglia di rilassarvi in questa domenica dedicatevi alla visione di un bel film. Gli astri vi consigliano “Victoria e Abdul”, girato nel 2017 con una straordinaria Judi Dench nei panni appunto della celebre regina Vittoria di Hannover. Narra dell’amicizia regale con un segretario indiano della sovrana all’epoca del massimo impero coloniale inglese. Il regista Stephen Frears, maestro di cinematografia, appartiene al vostro segno, i Gemelli.

Il team Giove – Plutone, ancora imbronciato nel segno del Capricorno, può darvi atteggiamenti mutevoli, un po’ lunatici. In famiglia può verificarsi qualche fraintendimento, qualche questione di poco conto che rischia, in certi momenti, di ingigantirsi. In amore, invece, non vi stupite se siete così ricercati. Fate i conti con un carisma di cui non siete al momento proprio consapevoli. La Luna dalla Vergine provvede a inviarvi consistenti influssi benefici che stabiliscono ottime prospettive di successi amatori, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 23 del mese di giugno al giorno 4 del mese di luglio. Per quanto riguarda il relax domenicale, gli astri vi consigliano la visione di “The Post” di Steven Spielberg, uscito nello scorso 2017. Narra la vicenda della pubblicazione dei Pentagon Papers e ha come protagonisti due straordinari attori del Cancro: Tom Hanks e Meryl Streep.

In questa giornata d’aprile, due pianeti in segni di Fuoco vi spalleggiano con grande vigore. In particolare troviamo il Sole, astro governatore del Leone, che infonde vitalità, calore umano e voglia di imporsi. In amore, invece, Mercurio dal segno dell’Ariete, vi fa salire su una giostra in cui girano felicemente sentimenti ed emozioni, eros e condivisione di pensieri. Chi vi fa battere il cuore non smette di esserne coinvolto e deliziato. Se, infine, in questa domenica volete rilassarvi con un film, gli astri vi consigliano “Chiamami col tuo nome” uscito nel 2018. La pellicola racconta la relazione tra un adolescente e un americano in vacanza nel nord Italia negli anni ottanta. Il regista Luca Guadagnino appartiene proprio al vostro segno del Leone.

Configurazione astrale di questa domenica di aprile pressoché ottimale. Dalla vostra avete la luminosa Luna, in congiunzione, che vi fa alzare potentemente le antenne della sensibilità e dell’intuito. In amore, ottimi aspetti planetari vi fanno mettere al loro posto alcune questioni affettive. Maestri nell’arte della diplomazia, riuscite, dove altri hanno fallito. Se siete single sentite un nuovo vigore primaverile che si fa strada dentro di voi. Se infine, in questa giornata siete alla ricerca di relax, gli astri vi consigliano la visione del film “Devil’s Knot - Fino a prova contraria”, girato dal maestro Atom Egoyan nel 2013. Si parla di tre adolescenti ingiustamente accusati di omicidio e scarcerati dopo 18 anni di prigione. Interprete d’eccezione è Colin Firth che appartiene proprio al vostro segno della Vergine.

Un Sole ancora imbronciato in Ariete vi può far risentire di alti e bassi nel tono e nell’umore. Ma nulla di grave o di preoccupante. Reagite con la vostra consueta razionalità e recuperate un invidiabile equilibrio. In amore, godete di un eros che fa scintille, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 24 al 27 del mese di settembre. Se siete in coppia accettate però qualche compromesso che una normale routine nel rapporto impone. Infine, in questa domenica gli astri vi consigliano di rilassarvi con un bel film. Un’ottima scelta potrebbe essere “La forma dell’acqua - The shape of water”. La pellicola parla dell’amore tra due creature entrambe fuori dalla normalità, una di queste è una sorta di mostro marino benefico. La regia è di Guillermo del Toro che appartiene proprio al vostro segno della Bilancia.

Prospetto dei transiti che vi vede in una posizione di forza con Giove nel segno amico del Capricorno a sostenervi potentemente. La freschezza del vostro temperamento genuino si manifesta nello spazio delle amicizie, luogo in cui aggiungete un sentito calore umano, nonostante la distanza imposta dalle restrizioni di queste settimane. Per quanto riguarda la vita sentimentale, non chiedere troppo alla persona amata. In special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 24 del mese di ottobre al giorno 2 del mese di novembre. Sappiate capire quali sono i limiti attuabili nel rapporto e guardate più lontano con fiducia. Infine, sapete qual è il film che rappresenta meglio il vostro temperamento trasgressivo, originale, capace di rompere ogni convenzione? Senz’altro “Moonlight” uscito nel 2016 e vincitore di tre premi Oscar tra cui quello di miglior film. La pellicola racconta della storia di un afroamericano costretto a confrontarsi con la realtà della sua diversità in varie età della sua vita. L’opera cinematografica è scritta e diretta da Barry Jenkins che appartiene appunto al segno dello Scorpione.

Un quadro di forze planetarie che coinvolge i segni di Fuoco e d’Aria vi accende di entusiasmi in questa domenica di aprile. In amore, se siete single, Un’amicizia preziosa sorge all’orizzonte, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 23 al 26 del mese di novembre. Non sottovalutatene l’importanza e le implicazioni nel futuro che potrebbe offrirvi. Saturno vi spingerà a consolidarla sempre di più e, forse, tra non molto, a tramutarla in una storia d’amore. Se infine in questa domenica siete alla ricerca di relax, gli astri vi consigliano la visione del film “Wonder Wheel - La ruota delle meraviglie” del 2017, ambientato a Coney Island negli anni Cinquanta, dove si racconta del mutare repentino dei favori della fortuna. Il lavoro è scritto e diretto da Woody Allen, che appartiene al segno del Sagittario.

Luna in Vergine e Giove nel vostro segno, in fortunato tandem in questa giornata, vi forniscono una determinazione da veri primi della classe. In amore, inoltre, due potentissimi corpi celesti nel vostro segno vi rendono facile la vita sentimentale, che vivete come una scalata verso brillanti successi. Specie se appartenete alla prima e alla terza decade niente e nessuno sembra fermarvi. Fate attenzione però a non essere indotti da questo momento trionfale nel credere che tutto davvero vi possa essere permesso. Infine, sapete qual è il film che meglio rappresenta il vostro segno e la sua capacità di essere strategico? Senz’altro “Intrigo a Berlino” dell’anno 2006 interpretato da un bravissimo George Clooney. Vi si racconta della drammatica vicenda di un giornalista americano che viene mandato nella capitale tedesca all’indomani della seconda guerra mondiale e si innamora di una donna berlinese. Il regista è il Capricorno Steven Soderbergh.

Il team Giove - Plutone è ospitato nel segno del Capricorno e vi stimola a diverse attività in questa domenica d’aprile. In particolare vi ritorna il gusto di condividere, di confrontarvi con il prossimo. Non si escludono interessi politici e culturali che tengano vivi i rapporti. E una fase di maggiore impegno sociale vi si apre. In amore, Urano in angolo tecnicamente dissonante vi induce a prendere alcune decisioni e posizioni nell’ambito della vostra vita emotiva. Prendete coraggio e non esitate. Infine, se in questa domenica siete alla ricerca di relax, gli astri vi consigliano la visione del film “La grande scommessa” girato da Adam McKay e uscito nel 2015. Il tema raccontato è politico - economico, riguardando la questione del mercato immobiliare americano nel 2005. Interprete d’eccezione Christian Bale, appartenente proprio al vostro segno, l’Aquario.

Sono diversi e sorridenti i pianeti in angolo benefico per il vostro segno. Vivete così in leggerezza di spirito questo momento particolarmente fortunato. In amore, oltre a Nettuno, Urano nel Toro vi fa giungere soddisfazioni affettive che vi allietano potentemente il cuore e vi fanno inebriare con i profumi della primavera, sia che siate in una coppia stabile oppure che abbiate un legame occasionale o di recente creazione. Per quanto riguarda infine il meritato relax domenicale, gli astri vi consigliano la visione il film “Ella and John - The leisure seeker”, interpretato magistralmente da Helen Mirren e Donald Sutherland. La pellicola racconta dell’ultima parte della vita di una coppia di anziani. Il regista, Paolo Virzì, è un Pesci da manuale.