Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 6 aprile.

La vostra dolce metà non si può certo lamentare di una mancanza di passionalità. Siete particolarmente focosi e del tutto genuini nella manifestazione dei vostri sentimenti. Offrirete al partner la possibilità di esprimere quanto ci tenga a voi. Sul lavoro non ve ne state a osservare colleghi che apparentemente riescono a fare più di voi. Farete vedere chi siete più avanti, nei giorni a venire.

Questo inizio settimana vi vede brillare della vostra carica umana più autentica. Siete molto accondiscendenti con il vostro partner, ma attenzione a non andare troppo oltre. C’è chi, conoscendo il vostro buon cuore può anche involontariamente approfittarsene. Urano continua a trovarsi nel vostro segno e a favorire alcuni cambiamenti che desiderereste vedere in campo professionale. In concomitanza anche Nettuno sta transitando favorevolmente per il Toro e vi dice che dovete solo pazientare un poco prima di veder espresso quel che voi agognate.

Si innalza la vostra carica di simpatia, capace di divenire ancor più trascinante. Se siete in cerca dell’anima gemella, non dovete far altro che guardarvi attorno e puntare l’attenzione su chi vi interessa maggiormente. Attenzione però, perché correte un rischio: il gusto di piacere a tutti vi sottrae la possibilità di concentrarvi su un’unica persona meritevole. Se siete in coppia vivete un momento particolarmente stabile e i rapporti di lunga durata godono dei tepori della nuova bella stagione ormai arrivata. Gli astri vi aiutano a compiere progressi inaspettati, soprattutto se avete cominciato un nuovo lavoro.

La vostra dolcezza vi regala momenti di vera fusione emozionale con il partner. Non vi manca neppure una profonda e vivida intelligenza, capace di farvi comprendere le ragioni di chi vi sta accanto e di farvi avvicinare a lei o lui. Gli astri vi aprono la strada a vere e proprie rivoluzioni in ambito lavorativo. Non abbiate paura, voi che siete di solito un segno conservatore. I cambiamenti professionali, che sono nell’aria o si sono già verificati, non vi devono dare pensieri. Trarrete senza dubbio i massimi vantaggi.

Se volete dare una sterzata in amore è giunto appunto il momento di osare, in particolar modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 24 al 27 del mese di luglio e dunque potrete godere sulla piena protezione del pianeta della fortuna amorosa, Venere. A volte paga di più far buon viso a cattivo gioco. Se i superiori pretendono troppo, è giusto per voi esprimere la vostra posizione, ma fatelo con diplomazia.

Avete dinnanzi una giornata di particolare armonia con l’ambiente e di felice sintonia con le persone più importanti della vostra vita. Se siete ancora single impenitenti, non vi fate prendere da nessun dubbio e nessuna incertezza vi frena. La competizione, si sa, è il sale dell’ambizione lavorativa. Oggi stimolerà e rinfocolerà le energie sopite dentro di voi. Avrete dinnanzi un collega ambizioso verso cui vi farete decisamente valere, esibendo i risultati raggiunti e mettendolo a tacere.

Avvertite piccoli disagi domestici, oggetti che non funzionano cellulari e computer che si inceppano. Amici a voi molto vicini vi aiutano a sciogliere un dubbio in merito a una delicata questione con la persona amata. Potrebbe saltar fuori sul lavoro il vostro carattere forte e autoritario che si nasconde dietro la natura conciliante e mite. In particolare se siete nati in ottobre, tenete a freno un po' il vostro senso di legalità e di giustizia che potrebbe esporvi a veri e propri urti frontali.

La vita familiare richiederà da parte vostra pazienza e senso di adattabilità. Se siete ancora single il vostro carisma risplenderà in modo irresistibile. Se svolgete un’attività indipendente avete di fronte nuove prospettive e diversi campi in cui lanciarvi. I manager hanno l’occasione di sperimentare altre modalità di gestione del loro personale.

Coinvolgenti come non siete mai stati, stupite il partner, fisso o occasionale che sia, con le vostre trovate estrose, gli interessi artistici e culturali o anche politici, che dimostrate. Sul lavoro riuscirete ad aguzzare l’ingegno facendo in modo da mettere a posto tutto quel che non vi convinceva più di tanto. Le preoccupazioni dei giorni passati saranno così definitivamente allontanate.

La Luna nel segno amico della Vergine vi consente di ascoltare attentamente tutto quello che il vostro amore ha da dirvi. Sintonizzati sulle esigenze del vostro partner, riuscirete a raggiungere vette di intesa mentale ed erotica come non succedeva da diverso tempo. Efficienti e precisi, date prova del vostro rigore professionale sul lavoro senza risparmiarvi nelle energie che ci mettete. Si stanno muovendo alcune situazioni in campo professionale che vi potrebbero avvantaggiare, dovete solo prestare attenzione a non farvi sfuggire nulla di quello che succede e candidarvi al momento opportuno.

L’atmosfera che si respira tra voi e la vostra dolce metà è serena, ma il momento richiede un dialogo aperto per sgombrare definitivamente gli equivoci che si erano creati nei giorni scorsi. La novità è che in questo giorno di inizio settimana c'è da lavorare molto: una incombenza che vi aveva occupato già dalla settimana scorsa vi tiene impegnati maggior tempo del previsto.

Se siete single, gli astri vi consigliano di lanciarvi nell’arena di nuovi incontri utilizzando la tecnologia e i social. Dovete provare a rischiare un po', soprattutto se siete nati in febbraio. Quadro astrologico che si presenta buono a lavoro: vi fate valere per la vostra consueta brillantezza e competenza nello svolgere le mansioni richieste. Un aspetto celeste di Mercurio a voi molto propizio vi fa usare le parole opportune in un momento decisivo.