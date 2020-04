Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 7 aprile.

Riuscite a rilassarvi e a minimizzare alcuni problemi che avete in mente da tempo e a cui dovete dare soluzione, soprattutto se siete nati dal 4 al 10 del mese di aprile. Exploit passionali e amorosi sono all’ordine del giorno. Attenzione oggi a non farvi scappare l’occasione di mostrarvi efficienti con il vostro capo: Plutone può rendervi svogliati e distratti sul lavoro. In particolare se festeggiate il vostro compleanno tra il giorno 7 e il 13 di aprile.

Avanzate diritti verso le mete che aveta programmato armati del vostro spirito tenace e ottimista. La Luna e Venere vi donano influssi speciali per la vita emotiva. Il risultato è che la parte più passionale dell’amore è oggi in netta evidenza. Bandite i sentimentalismi e proponete alla vostra dolce metà qualcosa di diverso dalla solita routine che faccia rimettere in carreggiata la vita di coppia. "Competenza" è la parola d’ordine per superare alcune divergenze che hanno accompagnato negli ultimi tempi i rapporti con i vostri superiori sul lavoro.

Con la vostra calma trovate il modo di recuperare la comprensione delle persone con cui vivete, che erano arroccate su alcune posizioni un po' rigide. Vi contraddistingue oggi una bella esuberanza fisica da immettere tutta nel rapporto a due, sia esso stabile oppure solo occasionale. Date prova della vostra capacità di prendere in mano le situazioni difficili: una imprevista mole di lavoro arrivata oggi vi stimola a portare a termine ogni impegno nel più breve tempo possibile.

Venere vi fa ritrovare la complicità e la condivisione con il vostro o la vostra partner abituale, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 11 al 18 del mese di luglio. La fortuna assiste le vostre iniziative che in alcune situazioni imprimono svolte decisive grazie ad alcune azzeccate mosse. Gli astri consigliano oggi di non intervenire in discussioni di vario genere che si possano sviluppare sul lavoro. È più saggio mettersi in ascolto e, solo se interpellati, rispondere.

È possibile che un inspiegabile nervosismo possa interessarvi proprio oggi. In famiglia una questione patrimoniale vi potrà dare pensieri. Potete avvertire poca partecipazione emotiva nel partner, sia per sua distrazione che per oggettivi problemi pratici che lo tengono in questo momento occupato. Organizzate tutte le vostre mosse e ottenete risultati ottimi sul lavoro, e nella metà del tempo che avevate previsto o avevate impiegato in passato.

Giornata con qualche piccola perturbazione in arrivo, ma nulla di grave. La componente emotiva dell’amore è da curare maggiormente a partire da questa giornata con la persona che avete accanto. Lasciate da parte eventuali interessi lavorativi e dedicatevi al rapporto di coppia. Se avete scelto di essere liberi professionisti, vi attende una giornata piuttosto complessa con decisioni da prendere che non saranno facili.

I rapporti familiari si mostreranno caratterizzati dall’armonia. Da vero segno affettivo quale voi siete, vi spendete per favorire il partner. Giove e il Sole in angolo sfavorevole vi mettono piccoli e diversi ostacoli sul lavoro oggi, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 9 al 17 del mese di ottobre. Con Plutone pure negativo possono esservi difficoltà di comunicazione con i collaboratori e i colleghi.

In campo familiare, se siete genitori, c’è bisogno di dedicarvi ai vostri figli oggi, aprendo un dialogo con quella genuinità e schiettezza che voi sapete dare ai rapporti affettivi ravvicinati. Sperimentate nel rapporto di coppia una bella stagione di miglioramento, di sintonia sia sul piano fisico che su quello mentale e spirituale. Non sentirete il peso della fatica sul lavoro. Un ottimo accordo con i vostri colleghi è favorito dalla rapidità di comunicazione e dal savoir-faire.

Si profilano notizie davvero positive in ambito familiare. E inoltre sperimentate una primavera tutta illuminata dal fuoco della passione amorosa. Diversi corpi celesti transitano a vostro favore e vi promettono facilitazioni e in alcuni casi anche successi in ambito professionale. La vostra razionalità, che si accompagna alle buone capacità espressive, vi condurrà al successo.

È una giornata positiva da spendere tutta in compagnia della persona che vi sta accanto, soprattutto se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 9 al 18 del mese di gennaio. Se siete single, avrete sorprese inaspettate e potrete veder nascere in voi un nuovo interesse sentimentale. Con la vostra serietà andate dritti per la vostra strada sul lavoro. Se avete obiettivi di alto livello, Giove vi aiuta a strutturare strategie per giungere nei tempi programmati alle vostre mete.

La vostra gentilezza d’animo riesce a mettere a posto alcuni contrasti che si sono verificati qualche tempo fa in famiglia. È nel sentirsi parte essenziale di un tutto, di una coppia, al di fuori e al di là dei codici comunicativi convenzionali, che riuscite oggi a trovare un esclusivo punto di contatto con la persona amata. È necessario procedere cauti in campo professionale, per il momento e non alzate troppo la posta con chi è sopra di voi. L’ora in cui potrete osare di più non è molto lontana.

Nettuno vi stimola a realizzare un sogno d’amore, soprattutto se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 9 al 14 del mese di marzo. Andateci comunque cauti e non smettete di ascoltare la voce razionale che adesso vi manda consigli preziosi. Una lucida organizzazione di tempi e orari di lavoro vi sorregge e lo stesso capita anche ai vostri colleghi e compagni di professione. Così formate un team caratterizzato da efficiente collaborazione reciproca.