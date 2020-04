Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo dell'8 aprile.

Quest’oggi la vostra forma fisica si mostra al massimo delle sue potenzialità, grazie a Marte e Saturno. Per quanto riguarda l’amore, è arrivato il momento di rivolgere il vostro sguardo in avanti, se siete single, per scoprire che la fortuna amorosa la incontrate nelle situazioni e nei momenti dove meno ve l’aspettavate. È un agile Mercurio, combinato con un felice transito di Venere, a darvi l’occasione di stringere i rapporti inaspettati. Sul lavoro, invece, se riuscite a portare avanti la vostra attività da casa, riuscite a dare il meglio di voi.

In questa giornata di inizio aprile avete Marte e Saturno negativi, aspetti ai quali però riuscite a fare fronte con agilità. In amore, coinvolgenti e divertenti, rappresentate il partner (o la partner) ideale. Se siete single, invece, è arrivato il momento di giocare tutte le vostre carte e farvi avanti con chi vi interessa. In questi giorni di restrizione potreste riuscire a gettare solide basi per una futura frequentazione. Sul lavoro, infine, se siete nati nella prima decade taurina, avvertite l’influenza di un positivo Urano.

Quest’oggi vi godete aspetti positivi di Venere e della Luna, che continuano ad allietarvi, malgrado Mercurio sia ancora imbronciato con voi. In amore, un generoso Urano dal segno buon vicino del Toro si occupa di soffiare un vento di passione che allieterà di aria nuova la sfera emotiva, specie se appartenete alla prima decade. Avrete tante opportunità a portata di mano, sappiate coglierle. Sul lavoro, infine, nonostante le restrizioni, siete in overdose di impegni, quindi cercate di organizzarvi per tempo.

La vostra madrina ideale, Venere, vi guarda benevola dal segno buon vicino dei Gemelli. Si innalza il livello del tono e dell’umore e nella vita familiare ci sono momenti di particolare soddisfazione che riguardano i rapporti coniugali e quelli familiari. In amore, uno splendido Mercurio nel segno dei Pesci vi intenerisce e vi stimola a desiderare più coccole dalla vostra dolce metà, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 29 del mese di giugno al 5 del mese di luglio. Per quanto riguarda la sfera professionale, infine, in arrivo svolte decisive che possono ribaltare la situazione.

Un’allegria contagiosa rende il vostro spirito leggero, nonostante il momento difficile. In amore, avete inaugurato un clima di baldoria in questa fase centrale della primavera, con i valori infuocati dell’Ariete in ottimo aspetto. Ora vi stuzzicherà Marte, birichino, dal segno dell’Aquario: vi farà battere il cuore e solleticherà la vostra vanità. Sul lavoro, infine, se siete liberi professionisti o imprenditori, in questo particolare momento dovrete mettere tra parentesi alcune ambiziose mete creative.

Continuate anche per questa giornata a poggiare i vostri piedi su un terreno sicuro e proseguite, curiosi e intraprendenti, sotto un cielo privo di nubi. Alle sorprese vi siete abituati e non vi dispiacerà, quando, Venere, Mercurio e Nettuno, tutti ospitati nei segni dei Gemelli e dei Pesci, ve le presenteranno. In amore, in arrivo colpi di scena che non vi dispiacciono affatto. Dalla vostra avete due pianeti del calibro di Giove e Plutone che vi faranno tenere solidamente in mano il timone della vostra vita affettiva. Per quanto riguarda il lavoro, invece, temerari e sicuri nelle vostre possibilità, bruciate le tappe per programmare il ritorno alla normalità.

Sono mentali e nervose le energie che lo Zodiaco oggi vi riserva e ve le giocate tutte sul campo. Saturno continua a favorirvi dall’Aquario, ma la Luna nel vostro segno potrà rendervi più svagati. In amore, se siete single, in questi giorni potrebbe sopraggiungere una nuova voglia di innamorarvi. Fresche conoscenze sorgono all’orizzonte e creano interessi, scambi, curiosità. Sul lavoro, invece, chi riesce a portare avanti la propria attività da casa potrà godere del buon influsso di Saturno.

Il vostro nume tutelare, Mercurio nel segno fidato dei Pesci, vi regala arguzia, brillantezza caratteriale e intelligenza. Per quanto riguarda la vita sentimentale, Giove molto benefico armonizza i vostri contatti a tutto tondo: non siete più gli Scorpioni solitari e nemmeno i silenziosi che tutti conoscono, specie se festeggiate il compleanno nella terza decade. Con la complicità di Marte, che vi stuzzica con un aspetto piccante, vi immergete nella frizzante aria primaverile e i nuovi amori non saranno difficili da cogliere. Infine, sul lavoro, cominciate ad organizzare gli impegni per farvi trovare pronti quando le cose torneranno alla normalità.

La Luna, astro per voi molto congeniale, è ospitata nel segno razionale e affettivo della Bilancia. C’è bisogno di dedicare alla famiglia lo spazio che merita. In amore, invece, con Plutone in angolo mediamente benefico le frecce al vostro arco si raddoppiano. Scoccate i vostri dardi che riescono a centrare proprio il cuore di chi volevate. È ancora Plutone a vivacizzare il vostro ambiente circostante riempiendolo di scoppiettanti flirt, sia che siate single o qualora vogliate evadere temporaneamente da un legame stabile. Per quanto riguarda la vita professionale, invece, precisi e meticolosi, non vi fate sfuggire alcun dettaglio.

Gli astri vi spingono lontano, in termini materiali, morali ideali e vi fanno trovare occasioni d’oro per affermarvi in ogni campo. In amore avete il fremito dell’avventura che vi scorre dentro. Nettuno, nel segno amico dei Pesci, vi invita a esplorare nuovi territori, nuovi lidi sentimentali cui approdare: non vi tirate indietro. Per quanto riguarda la vita professionale, invece, in questo momento di impasse non perdete la vostra intraprendenza e vi dedicate su attività che vi saranno molto utili in futuro.

Che voi Aquari siate dei raffinati esperti di relazioni umane non ci piove; con Venere stupenda nel segno amico dei Gemelli mettete pace tra i vostri amici e ve ne godete il merito. È un giorno questo in cui raccoglierete quanto avete seminato. In amore, invece, venti propizi soffiano sul fuoco delle passioni della bella stagione. Con il vostro entusiasmo dirompente non vi lasciate sfuggire nulla, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 5 al 12 del mese di febbraio. Sul lavoro, infine, tenete gli occhi aperti, nonostante il momento di difficoltà, potrebbe arrivare l’occasione che aspettavate da tempo.

Quest’oggi vi godete la benevolenza della Luna, ragione per la quale potete costruire la vostra vita nel modo in cui ve l’eravate immaginata. Quasi tutto l’olimpo planetario tifa per voi. In amore, gli astri vi promettono bellezza, eros e passione. Approfittatene a piene mani. Sul lavoro, infine, i pianeti in segni di Terra vi spalleggiano a tutta forza. Perché quel che avete realizzato finora (e non è poco) non si disperda.