Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo del 9 aprile.

Il Sole nel vostro segno e Venere in quello amico dei Gemelli, collaborano e vi donano la versatilità per affrontare al meglio la giornata. In amore, unite la capacità di comprendere le esigenze di chi avete accanto con una possente carica erotica. Potete insomma oggi giungere al miracolo di mescolare sapientemente la passione al sentimento. Momento buono pure per i single, che vedono alzarsi le loro quotazioni e possono scommettere sullecapacità di espugnare cuori di ferro. Sul lavoro, infine, chi riesce a portare avanti la propria attività anche da casa, riesce a tirar fuori il meglio di sé.

Con Venere nel segno dei Gemelli, in questa giornata veleggiate con il vento in poppa. In amore, se non avete ancora incontrato l’anima gemella, è Nettuno nel segno dei Pesci a fornirvi un’occasione irripetibile. La sorpresa, di aver trovato finalmente una persona che faccia al caso vostro, non vi sconvolge tuttavia più di tanto. Con la preveggenza che sempre vi assiste, avevate già una chiara sensazione di non sbagliarvi su una relazione che aveva già toccato le corde più segrete del vostro animo. Per quanto riguarda il lavoro, anche in questo momento di difficoltà, con la calma e il sangue freddo che vi contraddistinguono, riuscite a portare a termine la giornata senza particolari affanni.

Quest’oggi Mercurio si mostra ancora ostile dal segno dei Pesci. Lo Zodiaco vi raccomanda di dedicare più tempo ai vostri cari, specie se si tratta di figli e assecondare alcune loro richieste: ne sarete ripagati con un grande affetto. In amore, lasciate correre alcune rigidità che il partner ha dimostrato di recente e vi disponete, con tipica intelligenza gemellina, a voltar pagina e a sfoderare un sorriso amabile. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di non farvi trascinare in questioni di principio da alcuni colleghi. Specialmente se siete nati tra il giorno 29 del mese di maggio e il 5 del mese di giugno, dovrete operare con la massima diplomazia.

Scene celesti in cui gli astri promettono di alleggerirvi di alcune piccole tensioni dei giorni scorsi. La Luna, il luminare femminile vostro protettore, si è disposto in angolo molto benefico dal segno fidato dello Scorpione, rendendovi finalmente più leggero lo spirito. In amore c’è la necessità di venirsi maggiormente incontro con la vostra dolce metà e lasciar da parte alcune prese di posizione troppo nette della vostra personalità. Se, infine, svolgete una professione che non può essere portata avanti da casa: stringete i denti, presto tornerete a sentirvi utili.

Quadro dei transiti un po’ ambiguo in cui spiccano le forti positività dei valori Fuoco a voi congeniali. A corroborare le vostre energie ci pensa infatti il Sole che abita felicemente l’Ariete. In amore, Urano si trova in angolo dissonante dal segno del Toro e la parte sentimentale dell’affettività può apparire carente, specie se siete nati tra il 25 e il 29 di luglio. Non enfatizzate una mancanza di sintonia per oggi e sappiate ritagliarvi i momenti giusti, intimi, per coltivare quelle emozioni irripetibili che rafforzano il rapporto. Sul lavoro, infine, il Sole è benefico dal segno di Fuoco dell’Ariete, quindi cercate di approfittarne dando il meglio.

Orizzonte dei transiti e clima un po’ irrequieto per voi, a causa di Venere che vi tiene ancora il broncio dal segno dei Gemelli, in particolare se siete nati dal giorno 25 al 30 del mese di agosto. Ne deriva, per la sola giornata di oggi, una efficienza mentale e psicologica non sempre al top. In amore, in compenso, vivete l’affettività con pacatezza e voglia di costruire. Urano nel segno del Toro vi favorisce nel creare una dimensione intima, calda e accogliente per la vostra dolce metà. Per quanto riguarda il lavoro, infine, il munifico Giove è in ottimo aspetto dal segno del Capricorno e vi aiuta a tirare fuori il meglio di voi, nonostante il momento di difficoltà.

Un prospetto di transiti non sempre facilissimo vi attende, ma per voi, figlie e figli del potente Saturno, ci vuole ben altro per scalfirvi. Anche perché proprio Saturno è pronto a sorreggervi nel momento del bisogno. Per quanto riguarda la vita sentimentale, invece, Venere vi è amica fidata, quindi siete autorizzati ad osare. Se vi lasciate andare potreste anche farvi colpire dalle frecce di Cupido. In un fascinazione nata a distanza ma che, quando termineranno le restrizioni, potrebbe sbocciare definitivamente. Sul lavoro, chi tra di voi, riesce a portare avanti la propria attività, otterrà risultati discreti nonostante mille difficoltà.

Splende il sereno oggi in cielo. Nel vostro segno c’è la prestigiosa Luna che esalta sensibilità, intuito ed empatia. E dentro di voi, tuttavia non si fanno sentire le inquietudini dei giorni scorsi, e anche all’esterno riscontrate un’atmosfera più serena e appagante. In amore, una magica alchimia di emozionalità reciproche può contribuire a dare un particolare risalto alle relazioni di coppia cominciate da poco. Sia che esse siano fisse e stabili, oppure occasionali e ancora soggette a verifica, avete in questa metà d’aprile l’opportunità di entrare in profondo contatto con la persona amata. Per quanto riguarda il lavoro, un atteggiamento calmo, equilibrato, coerente vi aiuterà a portare a termine gli impegni quotidiani.

Gioco dei transiti che si configura un po’ sereno variabile con l’astro delle emozioni, dell’affettività e della socialità, Venere, in aspetto contrastante per voi. Ci vuole certo ben altro per scoraggiarvi o per mettervi in difficoltà, ma oggi dovete fare attenzione a come trattate i vostri simili. In amore, il Sole è alleato dal segno dell’Ariete e vi infonde una bella passionalità, ma non basta solo avere lo slancio erotico: è necessario dare più spazio alla voce del sentimento con la vostra dolce metà che, oggi, per via di Venere “storta”, potrebbe sentirsi trascurata. Sul lavoro, infine, Mercurio è contrario. Portate pazienza senza innervosirvi più di tanto: l’avvicinarsi della chiusura settimanale può portarvi una coda di incombenze da terminare.

Configurazione degli astri estremamente benefica in cui le forze celesti vi danno una marcia in più. Plutone e Nettuno, pianeti di creatività e fantasia, vi stimolano a provare hobby che coinvolgono le vostre attitudini inventive e l’improvvisazione. Per quanto riguarda la sfera affettiva, vi avvicinate alla persona che avete scelto come compagna di vita con tutta la delicatezza e la comprensione di cui siete capaci. La Luna, in aspetto magnifico dal segno dello Scorpione, vi aiuta a raggiungere un’intesa invidiabile. Per quanto riguarda il lavoro, se siete nati dal giorno 5 al 14 del mese di gennaio un difficile rapporto del Sole in Ariete può intralciare alcune vostre iniziative: tenetene conto.

Moti planetari che si dispongono in modo altalenante per voi Aquari. Urano è in angolo dissonate specie se festeggiate il vostro compleanno in gennaio. È opportuno andarci piano. In amore, una Luna luminosa nel vostro segno vi dona un’affettività sana e scevra da ogni sentimentalismo, da vivervi pienamente con la persona che avete scelto di avere accanto. Alcune questioni di carattere pratico - economico nel ménage della coppia saranno risolte con grande decisione. Sul lavoro, infine, chi ha la possibilità di portare avanti la propria attività avrà dalla sua la paziente virtù dell’adattabilità.

Una delle vostre governatrici ideali, la Luna, vi sostiene felicemente dal segno dello Scorpione, alleggerendo gli eventuali e sicuramente sporadici contrasti in cui potreste esservi trovati nei giorni scorsi. Soprattutto in famiglia il clima è mutato, c’è condivisione tra i parenti e il desiderio di venirsi incontro un po’ tutti, soprattutto in questo momento difficile. In amore, una bella atmosfera di comprensione e di unione nella coppia aleggia questo giovedì, proiettandovi verso un weekend pasquale di serenità e di armonia. Uno splendido Giove dal Capricorno in bell’aspetto col vostro segno promette in ogni caso scintille di passione. Infine, per quanto riguarda il lavoro, grazie all’influenza positiva di uno strepitoso Nettuno, che si trova nel vostro segno, riuscite ad adattarvi con intelligente flessibilità e un pizzico di estro a una situazione imprevista.