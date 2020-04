Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 10 aprile.

Se il vostro compleanno cade in questi giorni siete in compagnia di pianeti a voi congeniali, per celebrarlo come merita. Ottimi i rapporti con fratelli e sorelle, buoni anche quelli genitori-figli. La salute gode di una fase di relativa tranquillità. Saturno in magnifico aspetto dall’Aquario vi dona oggi la capacità di risolvere quei problemi pratici che intralciavano alcune possibilità di realizzare progetti di coppia. Se fate un’attività lavorativa che comporta maneggiare liquidi fate attenzione a come vi muovete oggi.

Plutone è oggi al vostro fianco se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 13 al 16 del mese di maggio. Il pianeta vi consentirà di sfruttare le vostre energie e di lanciarvi verso la conquista di traguardi prestigiosi in ogni campo. Venere è nel segno buon vicino dei Gemelli e voi potete così dedicarvi al meglio al vostro partner. Se siete bravi cuochi (e il vostro segno ne ospita molti), prendetelo per la gola. Vi prende una grande smania di fare il solito shopping selvaggio, seppur online: siate cauti nel gestire i soldi.

La primavera è la vostra stagione preferita, con tanti effetti benefici a ogni livello. Il Sole vi consente di brillare di tutto il vostro fascino così spontaneo. L’accoppiata Marte-Saturno favorisce una notevole energia fisica unita alla forza di carattere su cui tutti voi potete contare. Evitate però di imporvi nella maniera sbagliata con la persona che avete scelto di avere accanto. Per fortuna Venere vi rende più concilianti, portando a una rinnovata intesa nella coppia. Il Sole nel segno dell’Ariete vi dà notevole fermezza di polso e vi rende pronti per le emergenze sul lavoro.

La benefica presenza di Nettuno in Pesci si riflette su di voi con una fase di benessere e buonumore da spendere nel week-end in arrivo, all'insegna di bellezza e cultura. Se siete nati dal giorno 25 al 29 giugno gli astri vi assicurano invece veri e propri exploit amorosi. Sul lavoro non è opportuno lanciarvi in proposte di rinnovamento e in manovre di svolta professionale. Sappiate piuttosto guardarvi intorno con un atteggiamento attendista.

Moti celesti discreti per voi. I pianeti vi invitano a non esagerare a tavola, nell’uso di alcoolici e, soprattutto, di dolci di cui siete molto golosi. Mostrate un ardore rinnovato col vostro partner di sempre e vi guadagnate un piacevole ritorno di fiamma. Posizioni celesti dissonanti vi consigliano oggi di non esagerare nelle spese: è possibile che non vi rendiate conto, presi come siete dalla voglia di comprare e non farvi scappare nulla, di quello che vi attrae davvero e per cui è utile spendere.

Configurazione dei transiti planetari abbastanza positiva. È un giorno in cui il cielo vi chiede impegno, se volete coniugare la parte passionale e sensuale dell’amore con quella sentimentale ed emozionale. In ambito professionale, avrete l’occasione di pilotare attivamente la vostra vita lavorativa nel modo più coerente e conveniente per voi. L'unico rischio è che vi sentiate caricati troppo dalle ambizioni e dai sogni di gloria.

Quadro un po’ variabile in questo cielo di metà aprile, come succede al clima primaverile. Ci sarà la necessità di adattarvi al fluire degli eventi. Ben tre corpi celesti vi tengono infatti un po’ sotto pressione. È necessario oggi ritagliarvi un momento di totale intimità con la vostra dolce metà. Sul lavoro gli astri vi consigliano di pazientare in ufficio, se coltivate ambizioni di più ampio respiro; i tempi non sono ancora maturi per voi.

Quest'oggi Nettuno, spesso portatore di evoluzioni fondamentali nella vostra vita, vi indica la strada. In amore riuscite a coniugare la dimensione romantica con quella passionale. Sia che siate in una relazione stabile o che vi troviate in un rapporto occasionale vi godrete un fine settimana molto appagante. Avviate un progetto molto importante in campo professionale e decidete di coinvolgere qualcuno a voi molto vicino.

Venere pone qualche complicazione in famiglia; cercate di essere presenti e offrite ascolto alle esigenze dei vostri cari. La vostra forma fisica è buona, ma potreste avvertire un po' di stanchezza mentale. Potreste così risultare distratti o poco attenti ai reali desideri della vostra dolce metà. Rimedierete per fortuna con uno slancio passionale che non lascerà dubbi sui vostri sentimenti. Date prova della vostra abilità nel tenere insieme e aggiustare le relazioni umane riuscendo a sistemare una delicata questione creatasi tra due colleghi di lavoro.

Giornata spumeggiante con vari momenti di soddisfazione e di discreta armonia con le persone che vi vogliono bene. Urano abita con forza nel segno vostro amico fidato del Toro, facendo sì che la voglia di amare aumenti in voi in maniera considerevole, specie se avete una relazione da poco cominciata. Fate attenzione a come spendete i vostri soldi oggi: un po' di riflessione vi aiuterà a evitare eccessi ed errori.

Il vostro calore umano risalta in modo particolarmente efficace in questa giornata di metà aprile con gli amici o i familiari con cui trascorrerete la giornata. Buoni i contatti con i fratelli e le sorelle, ma anche quelli con i genitori e i figli. Entrate in una speciale sintonia con il vostro partner e superate alcuni momenti di mancanza di comunicazione che si erano verificati nei giorni precedenti. Marte in aspetto positivo vi aiuta a riordinare velocemente concetti e idee sul lavoro.

È possibile che in questo periodo si accentuino certi vostri difetti o le stravaganze della vostra estrosa personalità diventino più pronunciate. Urano vi mette di fronte a una scelta: chi di voi vuole costruire una relazione durevole, deve saper rinunciare ad alcuni piaceri che la condizione di single regala e a cui vi siete piacevolmente abituati. Con mano morbida, ma ferma, arrivate a chiudere alcune questioni rimaste in sospeso sul lavoro e riuscite a riavviare il tutto per la settimana seguente.