Oroscopo del giorno, le previsioni del 2 aprile segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 2 aprile.

Mercurio e Nettuno allargano gli orizzonti mentali consentendovi di agire per il meglio. L’amore, per voi oggi, diventa un “bersaglio mobile” da centrare al volo, se siete single. Se siete in coppia, trovate il tempo per lasciarvi andare. Nella vostra professione, grazie all’efficienza e competenza dimostrate di recente, si profila la possibilità di arrivare ad occupare posizioni anche di comando.

Dopo giornate difficili, arriva la stabilità di un cielo sereno, senza temporali improvvisi. In amore, Plutone rende prorompente la vostra vitalità. Nettuno è invece il vero direttore d’orchestra di atmosfere romantiche che ricordano tanto il classico cinematografico “Il dottor Zivago”. Instancabile la vostra voglia di lavorare, di produrre, di creare ricchezza.

Oggi si avvicendano alti e bassi nel tono e nell’umore. In questa primavera 2020 è Marte a far spirare un “vento di passioni”, ma voi non vi esponete, vi date i tempi giusti per l’innamoramento. Sul lavoro offrite eccellenti performance di abilità professionale, settore dove sarete chiamati a mettere fuori i valori in cui credete, senza pudore.

Quadro dei transiti che vi mette qualche piccolo blocco qua e là, ma senza tuttavia ostacolarvi o penalizzarvi pesantemente. In amore realizzate alcuni dei vostri sogni sentimentali nascosti nel cassetto grazie a Nettuno. Sul lavoro, gli astri vi ricordano che non siete “Superman”, non tutto quel che avete in mente, se siete liberi professionisti, si potrà realizzare, almeno, non subito.

Il Sole fa vibrare le sue note fortunate, preannunciando un momento di clamorosa realizzazione personale. In amore, quasi senza accorgervene ascoltate le note di desiderio che proprio la Luna vi invia. Intanto, “voi chiamatele, se volete, emozioni”. Per andare avanti nell’affermazione professionale, ricordate che “cuore caldo ha bisogno di testa fredda”!

La giornata vi accoglie sorridente e vi invita a cominciare in ottimismo e allegria. Provate a scansare le cosiddette “attrazioni fatali” che oggi Venere potrebbe mettere sulla vostra strada. Al lavoro, date libero sfogo alla vostra intensa voglia di produrre, realizzare e dimostrare chi siete. Riuscite, con grande facilità dove altri hanno avuto problemi o hanno dimostrato di faticare.

Questa giornata annuncia un cielo più sereno, all’orizzonte alcune nubi stanno per dileguarsi. In amore, vi incamminate sul sentiero di una nuova storia, Saturno vi guiderà nell’imboccare la via giusta. In ufficio si muovono alcune questioni che vi coinvolgono abbastanza da vicino. Comprendete bene che “cosa fatta in fretta non viene mai perfetta”.

Continuate ad avere il timone della situazione in mano. In campo sentimentale è Nettuno ad allargare l’universo emotivo con veri e propri nuovi amori da coltivare. Il vostro intelligente dinamismo vi porta lontano oggi nell’attività professionale, in special modo se avete abbracciato una professione autonoma.

Una trionfale Luna vi fa svegliare radiosi e animati da uno spirito lieto. In amore avrete tante tentazioni, e sarà difficile resistere alla voglia di sconfinare e di lasciarvi andare. Se avete abbracciato la libera professione volate oggi più in alto contando su ali agili e veloci. Se siete dipendenti, vi fidate dell’intuito preveggente per capire in che direzione sta spirando il vento.

La vostra carica vitale riceve una consistente sferzata. È Urano, in particolar modo a colmarvi di una fiducia in un futuro che avevate smarrito. Vivete cambiamenti nella vita affettiva che sapete accogliere con pacatezza e razionalità. Espandete la parte sentimentale, trasformandovi in “innamorati cronici”. La vostra mente brillante e geniale si ingegna affinché ogni progetto di vita vada a buon fine e abbia lunga durata.

Respirate un’aria nuova grazie alla congiunzione Mercurio - Nettuno nel segno amico dei Pesci. Ritorna a battere il cuore, con Marte nel segno, che proverà a tentare i vostri sensi, esaltando le emozioni. Ci sono possibilità di ritorni di fiamma che si profilano all’orizzonte. Sarà Urano oggi a crearvi lievi contrasti nel contesto lavorativo che scuotono un poco la vostra pacifica compostezza.

Quadro dei transiti odierni praticamente trionfale. La totalità delle forze planetarie rema a vostro favore e vi fa veleggiare con il vento in poppa. Date lo spazio che si merita alla vostra vita passionale. La condizione economico - professionale vi richiede di prendere di petto obbiettivi da centrare a breve? Con uno slancio impavido vi avvalete di tutti gli elementi che il presente mette a vostra disposizione, giungendo a risultati di primordine.