Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 3 aprile.

Oggi siete davvero veloci come il vento, saltate sul treno pilotato da Marte e realizzate ancora tanti progetti. Il vostro spirito dinamico si meriterà la palma della vittoria. Si profilano flirt e avventure particolarmente entusiasmanti. E si alza pure la carica di sex-appeal. Mete ambiziose, per progetti di investimento economico a lungo respiro, richiedono una più attenta valutazione degli elementi in gioco.

Vi concentrerete su obiettivi mirati cui potrete dedicarvi con la calma riflessiva della vostra mente razionale, pianificando ogni passo. C’è da non esagerare nelle pressioni affettuose che potreste dimostrare o riversare in modo troppo travolgente sulla persona amata. Successi erotici per i nati in maggio. Possibilità inattese si delineano nel settore professionale dove riuscirete a esprimere la vostra potente creatività. Pronti per accettare le sfide di cambiamenti.

Salite sulla giostra di questa nuova giornata e avvertite che il divertimento e il batticuore non vi mancheranno di certo. Lasciatevi tentare da un’occasione che tocca la sfera dei sentimenti in prima serata: si rivelerà, da subito, irripetibile! Considerate che nel caso decidiate di seguire l’impulso emozionale vi potrete librare in volo nella scelta convinta di un rapporto appagante. Alcuni intoppi burocratici vi tengono, però ancora fuori da una realizzazione completa.

Si alza il sipario di una giornata decisamente avvincente. La forza trainante dell’ottimismo accompagnerà le vostre azioni, che una strepitosa fortuna, favorirà. Giove e Plutone continuano a pungolarvi e a disseminare di ostacoli alcune mete di coppia. Non vi lanciate in territori sentimentali dove non è permesso entrare. La vostra affettività è intensa. La strada per i progetti di lungo respiro che mettete a punto da tempo è tracciata, ma i cambiamenti da voi pensati e ripensati richiedono tempo.

Il Sole vi illumina in ogni iniziativa. Venere vi metterà in relazione con gli ambienti più diversi e insoliti, che vi apriranno vari mondi. Assaporate l’aria di primavera, un’aria che vi darà l’occasione di intrecciare una di quelle amicizie affettive. Un florido raccolto di quanto avete seminato in precedenza vi attende. Il frutto del vostro lavoro occupa tutti i pensieri.

Mattone su mattone, saltate traguardi, superate prove, stupite voi stessi addirittura. Forse non ve ne siete ancora accorti, ma il vostro cuore è ritornato a battere, e all’unisono, con chi più vi piace. È un Nettuno avventuroso a farvi coltivare il “sogno nel cassetto” di raggiungere una meta professionale che ora appare lontana, ma è molto desiderata.

Approdate in un tranquillo lido dopo aver attraversato cieli coperti di nuvole. Sarete più decisi, pronti per attuare scelte controcorrente. Andare controvento, d’altronde, non vi è difficile. Profondità e sensibilità nel campo delle relazioni non vi difettano. Queste due qualità umane vi fanno unire in modo gioioso e sereno con la persona amata, che vi ricambia a piene mani. Nel caso siate liberi professionisti, vi adattate ai mutamenti di percorso.: non vi mancheranno strategia e tattica vincente.

È una giornata in cui potete inanellare diverse conquiste. Vedete oggi la vostra razionalità affinarsi, fungendo da formidabile guida per comprendere le situazioni intricate che vi ruotano attorno. Il benefico Mercurio è sempre al vostro fianco e vi dà i lumi per guardare oltre in campo sentimentale, per distinguere chiaramente la realtà dall’apparenza. Siete costretti così a muovervi con circospezione in campo affettivo. Vi affermate mostrando la vostra personalità fuori da ogni schema in ambito lavorativo.

Giove vi promette espansività e ottimismo, ricchezza e fortuna. Il generoso pianeta vi assicura una complessiva soddisfazione degli appetiti, specie quelli che si riferiscono alla sfera mentale e affettiva. Siete cuori solitari? La dimensione erotica vede ricevere il prezioso supporto di Plutone, che accende i desideri rendendoli realizzabili. Magnetismo e sex-appeal non vi mancheranno. Sappiate che siete a un giro di boa abbastanza fondamentale della vostra vita amorosa. Galvanizzati da una fiducia nelle vostre possibilità, provate ad alzare la posta nel campo degli investimenti economici. Ma prima di azzardare, consigliatevi.

Determinazione, sicurezza nei vostri mezzi fisici e mentali, ambizione: ecco le parole chiave che contrassegnano la giornata odierna. È il vostro saper “tenere” a un rapporto serio la sorpresa di oggi. Iniziate ad avvertire profumo di fiori d’arancio e non vi fa paura seguirne la scia. Giove è sempre in congiunzione nel vostro segno per portarvi fortuna. Vi mostrerà quali sono i vostri limiti infondendovi un lucido realismo per ogni azione che desidererete compiere. Scalare le vette di una carriera luminosa sarà lo sport cui vi dedicherete e con autentica passione.

L'allineamento dei pianeti vi permetterà di lanciarvi in imprese che miglioreranno l'esistenza senza trascurare il mondo che vi circonda. Perché il vostro spirito notoriamente altruista vi anima e vi spinge a darvi da fare, allargando il generoso abbraccio sui vostri cari. Nettuno in angolo benevolo dal segno vostro buon vicino dei Pesci, vi invita a prendere il meglio dal legame sentimentale che state vivendo adesso. Sappiate essere elastici. Accogliete i favori di Saturno e non perdete nessuna buona occasione che il presente vi voglia offrire.

Il veloce Mercurio è in congiunzione con Nettuno nel vostro segno e vi rende lucidi e scattanti. Saprete riconoscere dov’è veramente la vostra fortuna senza affannarvi a desiderare, a volte anche con un po’ di confusione. L’amore è al primo posto nella vostra vita e finalmente gli riservate tutto lo spazio che merita. Qualora ci fossero contrarietà e seccature, avrete l’abilità e la leggerezza di spirito per farvi scivolare via ogni disagio. Qualsiasi progetto porterete avanti sarà illuminato dal buon senso e da una ferma razionalità: fioriranno presto risultati concreti.