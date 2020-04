Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 1 aprile.

Una bella congiunzione di Saturno con Marte vi dà una bella sferzata di energia vitale per ricominciare in forma il vostro mese preferito: aprile. Venere vi garantisce un’ottima armonia familiare. L'ambente lavorativo è caratterizzato da un clima molto positivo che vi consente di ottenere risultati promettenti sin da subito.

Un diffuso benessere vi accompagna per tutta la giornata permettendovi di contrastare qualche piccolo imprevisto che si verifica nell’ambito dei rapporti quotidiani e familiari in genere. Ascoltate con pazienza quel che la vostra dolce metà vi vuol comunicare. Riuscirete a venire a capo di una questione pratica che riguarda la vostra famiglia di appartenenza e che vi aveva un po' tenuto in ansia. Se svolgete una professione che ha a che fare con il denaro, gli astri vi aiuteranno a fare le scelte giuste.

La prontezza di spirito di cui siete normalmente dotati vi aiuta a non fermarvi, organizzare tutto con grande abilità e a dare una mano ai vostri parenti o conoscenti che hanno bisogno di voi. Si annunciano combattuti e stimolanti successi per tutti i cuori solitari, per chi di voi sia in cerca dell’anima gemella. Se praticate un’attività che si occupa di comunicazione o marketing gli astri vi favoriscono con grande decisione.

Le condizioni psicofisiche sono piuttosto buone. Arriva la stagione degli amori e voi non potete fare a meno di scoprirvi come inguaribili romantici. Non resistete alla tentazione di tuffarvi in una situazione sentimentale particolarmente carica di emozioni: quello che vi ci vuole in questo momento per rinnovarvi nella mente e nel corpo e farvi sentire più vivi. Ottimi rapporti con i vostri capi.

Un umore un po' altalenante vi può caratterizzare. Prestate maggiormente ascolto alla persona amata e a quello che ha da dirvi. Se siete, invece, in cerca dell’anima gemella non è escluso che, da un’avventura occasionale possa nascere un interesse sentimentale particolarmente intrigante. Una combinazione felice del Sole in Ariete vi fa accendere idee geniali che rinnovano i vostri progetti.

Non mancano l'ottimismo e la gioia di vivere di Giove che si mobilita per sostenervi piuttosto vigorosamente. Venere e Luna aprono il vostro cuore a nuove esperienze affettive vincendo la vostra diffidenza, per le quali mostrate una difficoltà a compenetrarvi. Se siete in coppia, invece, vi mostrate sensibili e attenti a ogni esigenza della persona che vi sta al fianco. Sperimentate ottime relazioni con i colleghi di lavoro.

Saggezza combinata con un pizzico di ottimismo, forza di persuasione e attenzione a quel che si svolge nel circostante non vi mancano. C’è la necessità di mostrare chiarezza nei sentimenti ed è la persona che vi sta accanto a volerla. L'impegno in ambito professionale non vi dispiace, ma forse quel che pesa è non trovare i nuovi stimoli cui tanto tenete. Per adesso svolgete la vostra occupazione con la consueta diligenza e per ogni altra ambizione più avanti si vedrà.

Splende il sole in maniera trionfale sul vostro cielo. Continua infatti l’estrema positività di diversi pianeti, benevolenza che vi può rendere euforici. Sul lavoro avete un'aria scanzonata e non priva di senso dell'umorismo. Alleggerite ogni incombenza, ogni piccolo o grande impegno che arrivi oggi alla vostra scrivania casalinga. I colleghi sanno che senza di voi la giornata sarebbe stata più difficile.

Appassionati e delicati, così vi vogliono oggi gli astri in relazione alla persona amata. Sia che siate in un rapporto di lungo periodo sia che viviate un legame occasionale, avrete modo di godere di sentimenti pienamente corrisposti. Successi strepitosi si annunciano per i single nati in novembre. Se siete liberi professionisti, svolgete un lavoro che a che fare con la creatività, la comunicazione, l’arte o la moda, percorrerete le strade meno battute che vi possono portare al successo.

Comincia un nuovo mese per voi molto produttivo sotto tutti i punti di vista. Sapete affascinare una persona che da tempo ha colpito la vostra attenzione usando le armi della seduzione, ma anche facendo sfoggio della vostra cultura e del vostro senso dell’umorismo. Seguite la routine lavorativa con diligenza e attivismo. Il vostro spirito operoso fa da stimolo ai colleghi più sonnacchiosi, svogliati, incapaci di riprendere il ritmo consueto.

Inizia questo secondo mese della primavera, mese che vi vede un po’ in una fase annoiata o stanca, in particolare nei rapporti familiari Non andate dietro a una questione di principio che tocca alcuni ambienti professionali oggi ed è portata avanti da colleghi che, all’occorrenza, possono anche essere vostri cari amici. Provate piuttosto a defilarvi e non esponetevi più di tanto. Se si tratta di questioni politiche, ideologiche, religiose siate ancora più cauti e pacati.

Alcuni vostri sogni d’amore sono sul punto di realizzarsi. Da parte vostra c’è tutta lo stato d’animo sereno, benefico, ideale per vivere al meglio quello che gli astri si aspettano da voi. Momento particolarmente vibrante dal punto di vista sentimentale anche per chi non è più tanto giovane. In ambito professionale la vostra capacità di essere amabili e concilianti, riuscendo, con la vostra intelligenza, la pacatezza, l’equilibrio, a risolvere una piccola disputa tra colleghi. Vi distinguerete perché siete indispensabili nell’ambiente di lavoro.