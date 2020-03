Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 31 marzo.

Responso planetario di questo ultimo giorno di marzo grosso modo discreto per voi Arieti di tutte le decadi. In amore, Venere vi fa sentire effetti benefici, che sono percepibili dal desiderio di trovare una costante armonia con la vostra dolce metà. Specie se siete nati nella terza decade, sperimentate una serata di corrispondenza amorosa condita da sorrisi e leggeri divertimenti da condividere assieme alla persona amata. Sul lavoro, invece, l’organizzazione della giornata vi vede un po’ in fibrillazione con le tante iniziative e proposte che vi sono state offerte, ma con nessuna che sembri destinata a concretizzarsi per voi in modo convincente.

Avvenimento che vi tocca molto da vicino in questa giornata di conclusione del mese di marzo è l’ingresso di Marte nel segno dell’Aquario. Il pianeta vi obbliga a occuparvi delle questioni familiari e dell’organizzazione della casa. Venere è invece molto propizia nel vostro segno. In amore, non a caso vivrete una giornata molto positiva sul piano dei sentimenti e dell’eros. Inoltre, Urano e Plutone, il primo nel vostro segno, il secondo dal Capricorno, non vi fanno mancare il supporto di sensualità e di passione che è indispensabile per coronare qualsiasi sogno d’amore. Per quanto riguarda la vita professionale, infine, cominciate a soffrire non poco le limitazioni imposte in questo periodo, ma stringete i denti convinti che presto la situazione migliorerà.

Ultima giornata di marzo governata da influssi planetari benefici. La Luna, ad esempio, vi rende l’aria leggiadra e il cuore allegro. In amore, sono favorite le nuove relazioni che nascono sotto ottimi auspici planetari, in special modo se siete gemelline o gemellini nati dal giorno 16 al 20 del mese di giugno. Non sono però da meno i rapporti di lunga data, che hanno la qualità di dimostrare tutto il loro valore di unione passionale e comunione spirituale e mentale. Per quanto riguarda la vita professionale, infine, la vostra allegra socievolezza vi mette nelle condizioni di pilotare l’organizzazione di questa giornata in modo impareggiabile, anche se sarete costretto a farlo attraverso lo schermo di un pc.

Bella giornata di fine mese in cui Venere, pianeta che ha una sua influenza decisiva sul vostro segno, forma un ottimo aspetto dal segno amico del Toro. Il pianeta favorisce la buona salute e l’armonia nell’ambiente familiare. Per quanto riguarda la vita sentimentale, sperimentate un’aria di maggiore completezza, a tutti i livelli, con la persona che avete al vostro fianco, specie se siete nati nella terza decade. Si innalza la volontà di desiderare il bene dell’amato, di lavorare attivamente e altruisticamente perché la sua condizione, al di là del rapporto di coppia, migliori. Infine, sul lavoro, si prospetta un momento di condivisione indimenticabile, che vi aiuterà a crescere professionalmente.

Configurazione dei transiti planetari piuttosto buona con Sole e Luna in angolo positivo, rispettivamente da Ariete e Gemelli. In amore, sperimentate un accordo completo con la persona che avete al vostro fianco quest’oggi. Teneri e sensibili fate emergere quella parte ingenua e un po’ infantile di voi stessi. Fate attenzione, però, a Urano e Marte che potrebbero far emergere note di gelosia, specie se sono nati dal 23 al 27 del mese di luglio. Per quanto riguarda la vita professionale, infine, con piglio deciso e autorevole, riuscite a ritagliarvi un momento di serenità grazie agli sforzi compiuti nei giorni scorsi.

Nuovo giorno di marzo che vede i pianeti disposti in angolo variabile col vostro segno. Urano e Venere, Giove e Plutone abitano stabilmente Toro e Capricorno e vi donano decisione, grinta, razionalità e capacità di farvi valere. In amore, invece, momento di alti e bassi per molti di voi, sia che abbiano una coppia stabile oppure che siano single. Il cielo dei moti planetari odierni tende ad aprirvi nuove strade, affinché il vostro temperamento affettivo che è prudente, fedele, misurato, possa esprimersi e incamminarsi. Per quanto riguarda la vita professionale, invece, con il vostro mood organizzato, puntuale e preciso, riuscite a gestire la giornata in modo impareggiabile.

I transiti lanciano pedine che vi fanno gioco in tutti i campi. In cielo si scrivono due eventi per voi ugualmente fortunati: Marte che entra in serata nel segno amico dell’Aquario e la Luna per buona parte della giornata nel segno fedele alleato dei Gemelli. In amore, ritornata la Luna amica del vostro segno avvertite un inguaribile desiderio di romanticismo e tenerezza con la persona che avete al fianco. Ritagliatevi quindi, quando possibile, momenti di intimità in cui valorizzare il vostro rapporto. Sul lavoro, infine, per chi riesce a portare avanti la propria attività da casa cerchi di tenere a bada le frustrazioni. La calma è sempre la via migliore per giungere alla risoluzione dei problemi.

Transiti che sono, in grande maggioranza, piuttosto discreti per voi Scorpioni, specie per quel che concerne l’intesa con l’ambiente familiare e la possibilità che si evolvano positivamente alcuni rapporti in seno al clan parentale. In amore, l’evento del giorno è dato dall’influsso positivo della Luna che ritorna a favorirvi dal segno amico del Cancro a partire dalla serata. Marte entra però in una zona di negatività in serata, per la precisione nel segno dell’Aquario. Il consiglio è quello di fare attenzione e non dare modo alla persona amata di sviluppare ansie possessive su di voi, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 23 al 29 del mese di ottobre. Sul lavoro, infine, concludete la giornata lavorativa con la soddisfazione di aver prodotto molto. Giove nel segno infaticabile del Capricorno vi aiuta a ottenere stima e apprezzamenti dai capi e dai colleghi.

Valori dei segni di fuoco dominanti appoggiano l’entusiasmo congenito in ciascuno di voi. Il Sole nel segno dell’Ariete, in particolare, vi dona slancio, calore umano e una genuina quanto ingenua volontà di primeggiare. In amore, fate attenzione al benessere della persona amata: quest’oggi ritagliatevi quello spazio che, nei giorni scorsi, avevate un po’ disertato, forse per ragioni di lavoro o di impegni familiari. Per quanto riguarda la vita professionale, infine, la solida congiunzione tra Marte e Saturno nel segno amico dell’Aquario vi fa seri e determinati. Specie se siete nati dal 23 al 27 del mese di novembre non vi farete scavalcare da niente e da nessuno, nonostante il momento critico.

Quest’oggi godete di un ottimo stato di salute fisica e morale legato a un innalzarsi del livello dell’entusiasmo, nonostante il momento di grande difficoltà che sta attraversando il Paese. In amore, riuscite ad armonizzare la componente familiare con la dimensione della coppia. Nettuno e Mercurio sono al vostro fianco, impareggiabili alleati, specie se siete nati nella seconda decade. Sul lavoro, infine, Giove in splendida congiunzione nel vostro segno vi allieta la giornata lavorativa dandovi splendide conferme del vostro operato. Se siete nati nel mese di gennaio avrete la possibilità di emergere e stupire gli altri per l’eccellenza dell’impegno professionale profuso.

Avvenimento celeste per voi molto positivo è l’ingresso di Marte nel vostro segno a partire dalla serata. A sentirne gli influssi di energia, di verve intellettuale e di forza fisica vera e propria saranno in questo momento i nati in gennaio. In amore, una Luna splendida proprio ospitata nel segno dei Gemelli per buona parte della giornata, vi gratifica di stimoli positivi, con cui condividere la fase di primavera con chi amate. Un tocco di romanticismo non guasta. Potrebbe essere una cena a lume di candela o la visione di un film che parla di sentimenti. Se siete single non vi dispiacerà lanciarvi alla conquista di cuori che, sapete, sono irraggiungibili. Ma le sfide in amore, a voi, sono sempre piaciute. Sul lavoro, infine, seri e diligenti riuscite a smaltire oggi una enorme quantità di lavoro. Urano contrario nel segno del Toro non vi dà tregua, specie se siete nati dal 25 al 30 del mese di gennaio, ma voi non demordete, mostrando la vostra tenacia.

Prosegue felicemente il viaggio di Venere nel segno amico del Toro. Il pianeta si occuperà di migliorare le vostre condizioni di salute fisica e morale e avrà il merito di aggiustare alcune situazioni complesse nella famiglia d’origine. Per quanto riguarda la vita sentimentale, riuscite a tenere insieme la parte romantica e lirica dell’amore con quella dell’intesa razionale. Al vostro fianco ci sono sia il team di Venere con Urano, in Toro, che il duo Plutone - Giove, dal saggio Capricorno: tutti e quattro a sostenervi potentemente. Sul lavoro, infine, tenete botta a qualche imprevisto che si verifica quest’oggi. La Luna si mostra in posizione contraria nel segno dei Gemelli fino al primo pomeriggio e vi può incalzare con qualche lieve difficoltà specie se siete nati dal 16 al 20 del mese di marzo.