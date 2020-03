Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 30 marzo.

La giornata scivola in serenità e con tutto ciò che vi eravate programmati in perfetto ordine e facilità. Soltanto in serata potreste accusare un po’ di stanchezza in più e sentire il bisogno di riposo e comfort. Incoraggiati da una persona che avete conosciuto da non molto, vi lanciate, mettendo in moto la vostra classica carica di cavalleria, verso una conquista che sarà senz’altro vittoriosa. Prima della chiusura definitiva della settimana, sarete nella condizione di dover gestire diversi impegni che tenderanno a ritardare poi la conclusione da voi attesa.

Gioco dei transiti planetari abbastanza soddisfacente sotto vari punti di vista. In particolare la vita familiare trova un momento di armonia da voi molto apprezzato. Una giornata di fine mese in cui la parte sentimentale dell’Io è totalmente in rilievo per voi taurini. Venere continua a far sì che la vostra relazione di coppia sia serena e appagante. Con tempi pacati e atteggiamenti non esibizionistici, macinate un’enorme quantità di lavoro.

Alti e bassi nella dinamica dei transiti odierni che mostrano comunque un andamento positivo. Saturno in Aquario vi aiuta pian piano a raggiungere le vostre mete. Si allontana una tendenza alla noia e all’apatia che stavate sperimentando con la vostra dolce metà da un po’ di tempo. La Luna vi promette di innalzare il livello di slancio emotivo a partire dalla prima serata. Ottimi invece gli auspici per chi è single. Arrivate alla conclusione mensile dei vostri impegni lavorativi con un po’ di stanchezza.

La vita familiare si svolge in maniera fluida, serena, senza particolari scosse e difficoltà. Solo in serata potrete avvertire una certa nota di apatia. Una speciale sintonia con una persona che avete da poco incontrato vi apre lo spirito alla speranza di un nuovo rapporto stabile d’amore. Avete da faticare un po’ questa giornata per concludere un importante impegno professionale.

Venere vi consiglia di non esagerare negli eccessi edonistici e soprattutto enogastronomici. Un clima pacato nelle relazioni a due vi caratterizza. Siete interessati a costruire, edificare il rapporto d’amore, eventualmente cercando di eliminare tutte le complicazioni inutili. Arrivate alla fine del mese lavorativo con risultati davvero di primordine. Consapevoli della vostra professionalità, orgogliosi di quel che avete raggiunto, andate forti, pronti per nuovi traguardi.

Nel segno vostro opposto e complementare dei Pesci registriamo la presenza di due forze planetarie a voi ostili. Non demordete. Continuate a essere intuitivi, servendovi della vostra intelligenza analitica da un lato, ma sfruttando dall’altro soprattutto questa percezione superiore che vi viene fornita da uno splendido Giove in Capricorno. Risolvete una questione pratica, legata a una disfunzionalità tecnica casalinga. Vivete il lavoro come parte integrante dell’esistenza: lo dimostrate oggi se svolgete un’occupazione dipendente.

Scenario astrologico di fine mese che va lentamente ma progressivamente schiarendosi per voi un po’ gravati ultimamente dai transiti planetari. Da stasera osservate note di rinnovamento dentro e fuori di voi. La famiglia inizia a darvi soddisfazioni considerevoli. Vi trovate d’accordo su una questione riguardante una prossima vacanza con la persona che vi è accanto. Preferite la tranquillità e l’intimità di una giornata di svago da trascorrere con pochi intimi. Con un po’ di fiatone giungete a chiudere gli impegni e le scadenze mensili già da oggi penultimo giorno del mese.

Nel vostro vocabolario odierno non mancano la sensibilità, l’intuito, l’affabilità con tutto l’ambiente circostante degli amici; non è neppure estranea la lucidità di visione. Un Marte complice dei vostri desideri, vi fa avvicinare alla persona che avete nella mente e nel cuore con passione e senso di appartenenza. Non trovate particolarmente faticoso in questa giornata svolgere le vostre mansioni lavorative.

La Luna e Nettuno possono portarvi qualche complicazione nello scorrere della giornata. Nulla di grave, soltanto un po’ di irrequietezza mentale e fisica. Una ritrovata armonia con l’ambiente della famiglia e degli amici è il segreto per ritrovare il vostro coinvolgente sorriso. La persona con cui siete insieme può rimproverarvi di essere un po’ latitanti. Dedicatele più spazio. Siete un po’ messi sotto pressione dai vostri capi o dalle circostanze professionali di questa giornata, che vi portano a volere al più presto chiudere e staccare la spina.

Le rotte planetarie stanno prendendo una direzione per voi molto felice e vanno in dirittura d’arrivo della fortuna. Sta per cominciare una fase estremamente favorevole per voi in amore. Ne assaporate l’inizio, osservando come il vostro partner o la vostra compagna di vita siano completamente conquistati dalla vostra personalità. Giornata in cui non vi pesa più di tanto la fatica, l’impegno lavorativo, la necessità di dedicare le ore al vostro servizio quotidiano. Venere e Urano vi aprono la strada per una scalata al successo che inizierà lentamente, per portarvi presto ai vertici.

Il messaggio dei pianeti vede alternarsi aspetti positivi con altri meno esaltanti o ambigui. Un flirt iniziato tempo fa, grazie a una conoscenza comune, “rispunta” e vi incuriosisce di nuovo. Non vi chiudete con la scusa che avete già conosciuto questa persona: non è del tutto vero. La vostra abilità tecnica nel maneggiare i computer, di navigare nel web, di frequentare e interagire con i social media, renderà un perfetto servizio sul posto di lavoro quest’oggi.

Il passaggio planetario vi provocherà alti e bassi frequenti nell’umore e situazioni contingenti che appaiono per voi lievemente disturbanti. Niente di preoccupante, però. Potreste dimostrarvi un po’ troppo pressanti verso la persona che vi è adesso accanto. Datele tempo di dimostrarvi il suo amore e non le restate troppo addosso. Avvertite ancora un po’ di fatica nell’ambiente dove si svolge la vostra attività concreta in questa giornata di fine mese. Sappiate adattarvi e non vi rendete più irrequieti e insofferenti della norma.