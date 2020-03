Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 14 marzo.

Stabilità emotiva unita alla forza di concentrazione razionale vi permettono di affrontare i tanti impegni pieni di iniziativa. Dopo una fase di stanchezza potrete inoltre dedicarvi alla vostra dolce metà. Vi trovare d'accordo su tutto e cementate le fondamenta del rapporto. Sul lavoro dovrete mettere tutte le vostre energie in un impegno che vi è arrivato all'improvviso e i cui tempi di consegna sono piuttosto stretti. Siete però i candidati ideali a portarlo a termine con rapidità.

Qualche piccolo nervosismo in campo familiare. Ma nulla di grave, cercate di soprassedere se qualcuno tende a contrastarvi. E tenete sotto controllo qualche eccesso in cucina. In amore c’è la necessità di dialogo con la persona che avete scelto come compagno o compagna di vita. Venere vi fa avvertire un momento di incertezza che dovete superare. Una richiesta d’aiuto da parte di un collega in difficoltà vi toglie un po’ di tempo prezioso a lavoro, ma aiutarlo vi fa sentire in armonia con voi stessi.

Uno splendido Mercurio in Acquario vi porta un nuovo giorno pieno di iniziative. I nati nella seconda decade devono far attenzione alla salute e ai malanni di stagione. Che siate in coppia o single, vivete un buon momento amoroso. Il rapporto con l’ambiente lavorativo scorre fluido, trovate occasione di collaborare con persone esterne alla vostra attività abituale, in modo da coordinare perfettamente ogni mansione.

La Luna è pronta a rallegrarvi e vi sentite un po’ più alleggeriti dagli impegni familiari e da quelli legati alla casa. In amore, il vostro intuito risolve una situazione che non riuscivate a definire e trovate la maniera giusta per andare incontro alla persona amata. I single vivono una stagione un po’ frenetica. Sul lavoro, la capacità di collaborare con persone nuove vi conduce a produrre risultati eccellenti se svolgete una professione connessa con la pubblicità e la vendita.

La configurazione astrale vi pone qualche piccolo inconveniente passeggero nella vita quotidiana. Venere vi invita a occuparvi di più della parte emotiva e sentimentale della vostra esistenza. Al lavoro, alcune circostanze favorevoli giocano un ruolo decisamente positivo per la vostra attività lavorativa. Avrete modo di esprimervi al meglio e di raccogliere consensi.

Un'altra giornata in cui date il meglio di voi stessi. In amore state organizzando le vostre mosse pianificando i modi e i tempi di conquista, per espugnare cuori di pietra in apparenza, ma solo in apparenza, inavvicinabili. In ufficio qualcuno osa mettere in dubbio la vostra efficienza e puntualità ma potete esibire i risultati che parleranno da soli.

La Luna è molto positiva e ha fatto mutare radicalmente l’aria attorno a voi. Un ottimo stato di salute psico-fisica vi accompagna permettendovi di agire sempre con disinvoltura e senza stancarvi mai. In amore, se siete in coppia seguite il consiglio della persona amata. Al lavoro, la bella configurazione planetaria è predisposta per favorire l’attitudine a lavorare in squadra e gestire abilità e talenti diversi.

Qualche lieve disturbo nello scenario odierno, ma che avrà il solo effetto di mettere un po’ di sale in una quotidianità che può apparirvi non così stimolante. In amore non sarà per voi difficile organizzare una giornata soddisfacente con la persona che avete accanto. Se avete abbracciato la libera professione avrete la possibilità di ampliare il vostro raggio di attività, aumentando e diversificando i contatti.

Bella giornata in cui gli astri vi aprono a nuove prospettive un po’ in tutti i campi. Le amicizie assumono un ruolo centrale di consiglio e di capacità di farvi ragionare e riflettere prima di agire. In amore, non vi mancherà il coraggio di dichiararvi e gli astri vi restituiranno con gli interessi i risultati del vostro slancio amoroso. Corpi celesti in angolo molto positivo assicurano il successo dei nestieri creativi, comunicativi e artistici.

Siete adattabili a ogni situazione e flessibili quando si tratta di comprendere posizioni diverse dalla vostra che avete di fronte. Venere in Toro vi mette a contatto con persone nuove e diverse dal vostro ambiente e, se siete ancora single, vi permette di incuriosirvi negli incontri e nelle nuove amicizie che potranno crearsi. Sul lavoro continuate a programmare la vostra ascesa professionale con calma e senza sgomitare.

Capite al volo le situazioni e gli stati d’animo altrui. In amore, Nettuno vi regala emozioni impreviste, che potrete sperimentare con la persona che vi è accanto. Mercurio che sta attraversando il vostro segno favorisce il successo delle professioni artistiche, comunicative e creative in genere.

La Luna vi concede rapporti benefici e rilassanti. Ne sentirete gli effetti sulla famiglia e sui rapporti interpersonali in genere. Create una bella sintonia di coppia e avrete la capacità di comunicare in modo sereno con la vostra dolce metà. Al lavoro, un buon accordo con i vostri collaboratori vi consente di concludere gli impegni con una rapidità che non speravate di avere all’inizio della mattinata.