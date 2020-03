Oroscopo di oggi 15 marzo, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 15 marzo.

Un’atmosfera di euforia e di coinvolgimento emotivo per quel che state per realizzare vi invade. Attenzione però a non agire d’impulso e a riflettere prima di commettere errori. La sosta di Venere nel fidato Toro vi dona una perfetta intesa con chi adesso avete accanto. Lavorate anche oggi di domenica? Il momento è impegnativo da un punto di vista professionale, ma vi aiuta ad andare avanti sfidando le difficoltà.

Firmamento discreto. Giove vi dà una maggiore tranquillità economica e una più forte percezione della realtà circostante. Un nuovo esaltante amore si presenta all’orizzonte. È vero che voi siete un segno prudente, ma oggi la forza dirompente di questa passione può eliminare tutte le vostre barriere e travolgervi come non capitava da tanto tempo. Lavorate anche oggi? Mettete sempre un tocco del vostro stile anche nelle incombenze più normali e consuete.

È opportuno che oggi portiate avanti tutti gli impegni più gravosi e che richiedono forza di concentrazione razionale. Vi aspetta una nuova passione sentimentale che vi trova desiderosi di sperimentarla fino in fondo. Un nuovo collega arrivato in ufficio vi stimola a voler entrare in contatto con lui. Con la vostra socievolezza avviate una bella amicizia.

Si prepara una giornata finalmente in sintonia con le vostre corde. La vita familiare è in armonia. Dopo qualche piccola divergenza di vedute con la persona con cui avete scelto di vivere, approdate a un momento di accordo e comprensione, quasi idilliaco. Se svolgete una professione che ha a che fare direttamente con il denaro, dovrete metterci tutta la vostra attenzione oggi, poiché una particolare configurazione planetaria potrebbe rendervi distratti e più svagati del solito.

La Luna migliora la situazione nell’ambiente familiare che, con la sua disorganizzazione recente, vi aveva un po’ resi nervosi. Ritrovate completa sintonia con la persona amata, dopo un momento di stallo dovuto a circostanze e interferenze esterne. Riflettete oggi che è domenica su una nuova richiesta di lavoro che vi è arrivata. La tenacia che saprete mettere già in questa fase, vi permetterà di sciogliere ogni riserva.

Vi conviene sbrigare subito le questioni più spinose, lasciando quelle più semplici in serata. In amore, non adombratevi se notate qualche silenzio di troppo nella persona che avete accanto. Si tratta soltanto di stanchezza per preoccupazioni lavorative personali. Una proposta allettante di collaborazione lavorativa vi entusiasma considerevolmente. Cercate una persona che vi consigli e vi faccia capire meglio come agire.

Dalla tarda mattinata si innalza il livello della vostra sensibilità e si affina anche l’intuito. In amore, ci sono fasi e cicli da passare, a maggior ragione in una storia d’amore di lunga durata. Sul lavoro, inquadrate una situazione problematica e trovate il modo di creare le condizioni più favorevoli affinché si possa risolvere.

Qualche nervosismo e scarsa sintonia con l’ambiente circostante caratterizzano questa domenica di marzo. In amore, sentite il bisogno di tenerezze. Il vostro o la vostra partner saranno pronti a ricambiarvi, donandovi tutto il loro slancio passionale. Al lavoro la vostra energia si rivelerà preziosa per prendere in mano una situazione e sottoporla a chi ne ha le competenze giuste per risolverla.

La Luna continua il suo viaggio nel vostro segno. Con la vostra agilità mentale e la forza trainante della vostra personalità, riuscite benissimo a mescolare le varie anime vostro io. Prevale in questa giornata la componente passionale dell’amore, prendendo il sopravvento su quella romantica. Se svolgete la libera professione e lavorate anche oggi di domenica, sarete portati a servirvi del vostro estro e della capacità di improvvisazione.

Saturno vi aiuta a essere logici in famiglia su alcune situazioni che erano in stallo e che si aggiustano definitivamente infondendovi serenità. In amore, siete coinvolgenti sul piano emotivo e trovate sempre la cornice più congeniale per i vostri incontri di coppia. Gli sforzi lavorativi compiuti e i recenti successi vi danno conferme concrete di quanto valete. Vi godete così la domenica con la consapevolezza di aver agito molto bene per ottenere futuri successi.

Ancora una bella giornata di primavera in cui la Luna vi gratifica con il suo passaggio nel segno amico del Sagittario. In amore vi invade una straordinaria “voglia di tenerezza” che dovrete sapere esprimere nel modo giusto per ottenere le risposte che sperate. Pianificate il vostro lavoro futuro con la diligenza e la professionalità che vi sono connaturate, senza apparenti difficoltà.

Gratificati da Giove, vi godete una giornata all’insegna di una spiccata armonia con l’ambiente circostante. Brillate di una luce speciale, il vostro stato di salute è eccellente. Giornata di fusione emotiva perfetta con la vostra dolce metà. Lavorate anche oggi che è domenica? Sarà la vostra preveggenza a farvi scansare opportunamente un'incombenza scomoda che vi poteva essere assegnata.