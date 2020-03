Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 16 marzo.

Il quadro che inaugura la nuova settimana di questo metà mese è particolarmente stimolante e positivo. Venere continua a trovarsi nel segno del Toro e vi assicura una forma fisica eccellente, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 3 al 10 del mese di aprile. In amore vi si prospetta una condivisione tenera e romantica con la vostra dolce metà. Specie se appartenete alla seconda decade dell’Ariete, vi trovate a gestire una fase in cui il vostro cuore è pronto ad aumentare i suoi battiti. Non mettetegli freni. Per quanto riguarda il lavoro, chiudete con garbo e senso di responsabilità alcuni impegni che vi avevano tenuto un po’ in ansia nei giorni scorsi.

Giornata di metà marzo abbastanza soddisfacente e produttiva. Sole e Mercurio occupano il segno amico dei Pesci. Grazie a questo ricevete e offrite equilibrio, porgete soccorso materiale a persone amiche e avrete modo di risolvere questioni familiari che sembravano in passato insormontabili. In amore, seguite il vostro istinto e non vi lasciate frastornare da alcune incertezze che vi avevano un po’ fatto fare marcia indietro su una persona che adesso vi sta tanto incuriosendo. Per quanto riguarda il lavoro cominciate con il piglio giusto la settimana.

Un inizio di settimana che vi trova con la classica irrequietezza che vi contraddistingue caratterialmente. Nulla di grave, solo atteggiamenti frenetici che vi possono condizionare. L'elemento positivo della giornata è senz’altro offerto da Venere nel segno del Toro. In amore c’è la necessità di dovervi sintonizzare con più partecipazione emotiva con la vostra dolce metà. Il Sole, Mercurio e Nettuno, infatti, vi possono rendere distratti rispetto alle esigenze di chi vi ama. Per quanto riguarda la vita professionale, infine, lavorate duramente a un progetto che avete condiviso con altre persone.

Buone prospettive in campo familiare e in campo sociale. In amore, create le condizioni necessarie affinché la vostra dolce metà possa sentire tutto il vostro sentimento e tutta la vostra dedizione, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 12 al 18 del mese di luglio. Fugate dubbi e incertezze e vi proiettate nell’organizzazione di un prossimo viaggio in una località esotica. Sul lavoro, infine, oltre alla competenza che sapete dimostrare nel vostro ambito di attività c’è anche l’ingrediente della fantasia che i pianeti nel segno dei Pesci vi donano, specie se appartenete alla seconda decade.

Nuova giornata del primo mese di primavera che appare densa di ottimi auspici planetari. La Luna vi favorisce generosamente trovandosi nel segno amico del Sagittario, consentendovi di essere grintosi, vitali ed effervescenti un po’ in tutti i campi. In amore, la Luna è dalla vostra parte e stimola la comunicazione affettiva che diventa di grande sintonia con la persona che ora vi interessa. Brillate del vostro calore umano più autentico, diventando irresistibili, se siete single. Sul lavoro, infine, gli astri vi danno il modo di concretizzare svolte determinanti nella vostra attività, nonostante il momento non semplice.

Configurazione astrale piuttosto buona, in cui vi organizzate per varie attività e iniziative che non vedete l’ora di mettere in campo. In amore, la dimensione emotiva-sentimentale che vivete oggi si rivela molto congeniale al vostro carattere. Vi accostate alla persona amata con un’attenzione delicata e tenera per le sue esigenze, e trovate il modo di esprimere l’affettività con comportamenti concreti. Per quanto riguarda il lavoro, invece, chi può lavorare da casa sarà particolarmente produttivo portando a termine tutte le incombenze senza affanno.

Alti e bassi per il vostro cielo non intralciano la positività di base di cui continuate a godere. Per quanto riguarda la vita sentimentale, a volte tendete a non mostrare ciò che provate, specie quando siete all’inizio di una storia. È quel che vi sta succedendo ora con una persona che vi ha completamente stregato. Per fortuna Plutone vi aiuta a muovervi nella giusta direzione. Sul lavoro, infine, gli astri vi aiutano a trovare il giusto compromesso per una questione che ha messo contro due vostri colleghi.

Il cielo, quest’oggi, potrebbe procurarvi qualche piccolo inconveniente a causa della posizione non proprio propizia di alcuni pianeti, tra cui Urano e Venere. L’ambito sentimentale della vostra vita, però, non sarà toccato da queste bizze e riuscirete a trovare la giusta sintonia con la persona amata anche grazie a una sensibilità particolarmente spiccata. Sul lavoro, infine, riuscite ad iniziare la settimana nel modo migliore grazie ad una buona dose di ottimismo, specie se siete Scorpioni della terza decade.

La Luna, ancora nel vostro segno fino alla serata, contribuisce a rendervi più pimpanti e attivi. In amore, il vostro partner o la vostra compagna di vita vi chiedono meno superficialità, meno atteggiamenti disattenti. Sole e Mercurio, insieme oggi nel segno dei Pesci, sono tecnicamente per voi negativi e vi provocano a mettervi di più in gioco. Per quanto riguarda il lavoro, infine, concludete un impegnativo progetto che vi aveva visto un po’ in difficoltà all’inizio. Ora che tutto è andato a buon fine potete ragionevolmente guardare con legittimo orgoglio ai risultati raggiunti.

Siete in ottimo stato psicofisico, con i due pianeti dell’equilibrio intimo, il Sole e Mercurio, entrambi nel segno amico dei Pesci. In amore, quest’oggi, ritrovate una bella alchimia emotiva, che nei giorni scorsi sembrava essersi un poco smarrita, specie se appartenete alla terza decade del vostro segno. Emerge, infatti, la volontà di costruire, mettere solide basi e consolidare l’accordo tra voi e la vostra dolce metà. Per quanto riguarda il lavoro, c’è oggi la necessità di procedere a una mediazione e aprire una fase di trattative per un progetto che sembra molto ambizioso per lo sviluppo della vostra carriera.

Ecco a voi ancora un’altra giornata in cui a esservi compagna sono la grinta e una grande energia vitale. In amore, Sole e Mercurio nel segno vostro compagno nello scorrere della ruota zodiacale, i Pesci, vi invitano a essere più profondi ed empatici con la persona amata, in special modo se festeggiate il vostro compleanno nella terza decade. Sul lavoro, infine, collaborate a un progetto di lavoro che vi vede in team con altri colleghi. Come sempre, in equipe darete il meglio.

Nuovo giorno di metà marzo che vi vede in splendida forma psico-fisica, dal momento che sia il Sole che Mercurio sono ospitati, sia pure non in congiunzione, nel vostro segno. L’equilibrio tra la parte attiva e quella intellettiva, tra la vitalità e la socialità, sarà perfetto. In amore, la Luna in Sagittario continua la negativa orbita di disturbo sul vostro segno e può provocare la vostra possessività, specie se siete nati nella terza decade. Fate attenzione anche ai facili nervosismi generati da tensioni impreviste all’interno della coppia, specie se siete nati in marzo. Sul lavoro, infine, sta per arrivare per voi una grande occasione di rivincita in ambito professionale, in special modo se siete nati nella terza decade. Sappiate prepararvi a quanto gli astri hanno previsto per voi.