Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 17 marzo.

Continua felicemente la sosta di Venere nel segno vostro buon vicino del Toro e promuove la nascita di progetti significativi, da vedere poi fiorire in ogni campo. In amore, la fusione tra il Sole e di Mercurio vi allieta la dimensione emotiva. E, tanto se siete in una coppia stabile quanto se gestite un legame occasionale, il vostro slancio passionale è oggi irresistibile. Se infine quest’oggi siete di fronte al pc e non riuscite a venire a capo di nulla sul lavoro, non vi date pensiero: riuscirete a trovare la chiave di volta.

Prosegue con successo la sosta di Marte benefico per il vostro segno e ora si fa sentire su di voi, soprattutto se siete nati dal giorno 10 al 16 del mese di maggio. In amore, il team composto dal Sole e da Mercurio in Pesci, segno vostro fidato amico sulla ruota dello Zodiaco, vi favorisce e dona romanticismo e atmosfere magiche nella vita di coppia. Alcune iniziative sentimentali che erano soltanto allo stato di abbozzo e ancora non tendevano a decollare, prendono il volo. Sul lavoro, infine, tre pianeti in Pesci danno modo alla parte estrosa di voi di esprimersi con tutta la sua intensità.

Gioco dei transiti planetari discreto in cui diversi pianeti sono dalla vostra parte. Il team Venere-Urano è ospitato nel segno buon vicino del Toro e vi favorisce nella vita familiare ed emotiva, oltre che con gli amici. In amore un’atmosfera romantica circonderà la vostra relazione anche se la vostra dolce metà potrebbe manifestare la necessità di avere maggiori attenzioni. Sul lavoro, infine, riflettete sulle prospettive di ciò che fate, cercando di capire se è quello a cui ambite e se ne vale la pena.

Quadro dei transiti planetari che mostra cambiamenti significativi. Ci saranno una serie di limitazioni un po’ in tutti i campi, tanto in quello familiare quanto in quello sociale. Per quanto riguarda la vita sentimentale, la presenza nel segno dei Pesci del Sole, Mercurio e Nettuno consente a tutti voi di vivere il sentimento d’amore con partecipazione emotiva piena e pienamente corrisposto. Sul lavoro, infine, quest’oggi avvertite l’inizio di una certa stanchezza, per un compito assegnatovi che trovate abbastanza lungo e noioso.

Quest’oggi una felice composizione planetaria vi permette di avviare le iniziative più audaci sorretti da ottimismo e fortuna. In amore, Venere continua a non darvi tregua e a non farvi demordere da imprese sentimentali anche abbastanza azzardate. La sua presenza è garanzia di successo e di vittorie anche consistenti, anche se ottenute con notevole dispiegamento di energie. Sul lavoro, infine, potrete godere di una giornata carica di energia e caratterizzata da un piglio risoluto.

In questa giornata di metà marzo potrete godere di una Luna molto positiva. La conseguenza è un tono e un umore eccellenti insieme a un rapporto con la famiglia d’origine rilassante. In amore Nettuno e Mercurio nel segno sentimentale dei Pesci vi invitano a mettervi in contatto con la parte emotiva di voi stessi. Per quanto riguarda il lavoro, infine, fate affidamento alla vostra consueta diligenza, che vi permette di ottenere ottimi risultati.

Nuovi eventi costellano il cielo astrologico di questa giornata di marzo. Tra questi c’è la presenza della Luna nel segno del Capricorno, che vi permette di affermarvi con decisione (contrariamente al vostro modo di essere che è invece cauto, misurato, non impulsivo), pur facendovi fare più fatica del solito. In amore, invece, godete della triplice presenza di Nettuno, Sole e Mercurio. La conseguenza è la voglia di imprimere un moto di rinnovamento alla vostra relazione di coppia. Se avete da poco cominciato un cammino insieme, questo sarà favorito da un tocco di poesia e da una cornice di romanticismo. Sul lavoro, infine, quest’oggi faticherete davanti al computer ma porterete a casa i risultati sperati.

Quest’oggi Marte si trova nel segno fidato alleato del Capricorno ed è pronto a lanciarvi un guanto di sfida, a provocarvi creativamente, ma nello stesso tempo a darvi grande grinta, forza fisica e morale. In amore, il perdurare del transito di Nettuno, del Sole e di Mercurio nel segno amico dei Pesci vi dona una rara capacità di creare empatia con la persona amata, specie se sperimentate una relazione di coppia da poco avviata. Per quanto riguarda il lavoro, invece, trovate inaspettati escamotage per svolgere le ultime mansioni che vi toccano con rapidità. Saturno vi assiste, specie se appartenete alla terza decade.

Non ci sono dubbi che siate particolarmente in gamba, che sappiate trovare soluzioni spesso insolite e brillantemente geniali per far “quadrare il cerchio”. Per questa ragione date fondo ai vostri pregi per risolvere una situazione complicata in famiglia. Nella vita sentimentale, invece, lavorate per migliorare il rapporto di coppia fisso o occasionale che avete adesso in corso. Per fortuna una bella combinazione planetaria della Luna con Venere vi conduce sulla strada giusta. Sul lavoro, infine, riflettete sulle nuove offerte che vi potrebbero tentare. Cambiare potrebbe essere la strada più funzionale alla vostra crescita.

La Luna nel vostro segno è pronta a regalarvi una buona dose di calore umano e generosità. In amore, un evento fondamentale della giornata sarà il perdurare del transito di Nettuno, del Sole e di Mercurio nel segno amico fidato dei Pesci. Questa presenza produrrà emozioni in tutte le coppie di nuova o di antica creazione. A sentirne gli effetti saranno adesso i nati nella terza decade Per quanto riguarda la vita professionale, infine, ottime prospettive vi vengono mostrate da un capo che vi propone collaborazioni impegnative, ma molto allettanti.

Quadro dei transiti che mostra alti e bassi quest’oggi. In amore, Sole e Mercurio nel segno vostro amico dei Pesci vi supportano. A questo connubio che dona sfumature particolarmente intense alle vostre storie d’amore, farà da supporto l’ottimo aspetto di Marte e Plutone, che si trovano entrambi nel vicino Capricorno. Un effetto romantico che a voi non dispiacerà affatto, in special modo se appartenete alla terza decade. Sul lavoro, infine, dopo qualche momento di stress, chiudete con molta facilità gli impegni della giornata provando già a tratteggiare il programma che vi attende a partire dalla prossima mattinata.

Avvenimento molto significativo della giornata è il perdurare del transito di Nettuno, del Sole e di Mercurio nel vostro segno. Potete cominciare ad avviare iniziative in ogni campo, che appariranno, da questo momento in poi, protette dalla buona sorte. In amore, Venere nel segno amico del Toro vi predispone a una bella intesa passionale, anzi a una vera e propria fusione con la vostra dolce metà, in special modo se festeggiate il vostro compleanno nella seconda decade. Il pianeta della passione e dell’eros si fermerà nel Toro sino ai primi di aprile, contribuendo a un innalzarsi prodigioso del vostro sex-appeal. Sul lavoro, infine, la bella combinazione planetaria vi spiana la strada per formidabili intuizioni che spingono verso l’evoluzione e il miglioramento delle prospettive della vostra carriera.