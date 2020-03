Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 18 marzo.

Potete fare conto già da oggi su un aumento della sensibilità, dell’intuito e di una partecipazione emotiva particolarmente intensa e profonda. Momento sì per l’amore, in particolare nella sua parte romantica. Con diversi pianeti, tra cui molti artistici, Luna e Venere in segni benefici e stimolanti per il vostro carattere, è interessante segnalarvi una pellicola che si sposa con le caratteristiche dell’Ariete. Si tratta di "L’ammutinamento del Bounty" dell’anno 1962. Protagonista insostituibile: l’Ariete indomito e sempre convincente Marlon Brando.

Nettuno e il Sole si trovano in angolo positivo per il Toro e collaborano a far sì che la vostra vita vada migliorando, scegliendo strade di evoluzione, in campo familiare e amicale, che vi siano adatte e che si rivelino congeniali al vostro temperamento. Saprete conquistarvi il cuore di una persona che avete conosciuto da poco fidando nella tenacia e nella programmazione sui tempi lunghi. Il film che in questa giornata fa al caso vostro legandosi alla natura del segno è "Riso amaro", del 1949. Mirabile l’interpretazione di Silvana Mangano, appartenente al Toro.

L’affollarsi di alcuni pianeti in segni vostri amici fidati, vi dona un temperamento frizzante, vivace, protagonistico, come a voi più si confà in questa giornata di metà marzo. Vi piace scommettere, giocare al rialzo, puntare anche su più tavoli, contemporaneamente. Il film da consigliare potrebbe essere benissimo, se non lo avete ancora visto, "Million dollar baby" dell’anno 2004, girato da Clint Eastwood, che appartiene proprio al vostro segno dei Gemelli.

La vita familiare richiede tutta la vostra partecipazione, comprensione e attenzione: sappiate dedicarvene con la cura necessaria. Non fate mosse azzardate, soprattutto se siete all’inizio di una relazione. Un film che si richiama alle caratteristiche del vostro segno, pur avendo sfumature noir, è il capolavoro del cinema americano "Piano, piano dolce Carlotta", dell’anno 1964. Interpreti d’eccezione furono la grandiosa Bette Davis affiancata da Olivia de Havilland, che è nata proprio sotto il segno del Cancro.

Giornata di primavera in cui siete particolarmente pimpanti e briosi. I corpi celesti orbitanti in questo cielo di primavera vi promettono uno slancio straordinario verso situazioni indubbiamente di successo. Grandi vittorie amatorie anche da parte di chi è già in avanti con l’età. Chi di voi sia invece in una situazione di tranquilla vita di coppia, sperimenterà un ritorno della passione da non sottovalutare. Tra i film più adatto al vostro sengo c'è senz’altro "Gioco di donna" girato nel 2005. Nel cast, oltre a una talentuosa Penelope Cruz, anche la scintillante Charlize Theron, appartenente proprio al Leone.

Stabilità e volontà di costruzione, queste sono le parole chiave del vostro rimanere in coppia in questo momento. Non vi curate di avere troppe ambizioni. Il vostro temperamento ordinato e fedele offre e promette serietà, chiede e dà dedizione. In questa giornata di metà marzo un film che potreste aver perso e che si confà alle caratteristiche del vostro segno è "La notte di San Lorenzo" girato dai Fratelli Taviani nell’anno 1982; dei due fratelli Vittorio appartiene proprio al segno della Vergine.

Preparatevi in questa giornata ad avvertire qualche provocazione che venga dall’ambiente esterno, qualche momento di incomprensione che si possa creare in famiglia. C’è bisogno di dedicarvi alla vostra dolce metà con più passione e dedizione. Il vostro temperamento trova le dritte giuste per aggiustare ogni situazione che appariva inizialmente in crisi. Come film che possa oggi trasmettervi vigore e un sapore un po' epico d’altri tempi, si può pensare al classico dei classici "Ben Hur", girato nell’anno 1959. Protagonista assoluto il formidabile Charlton Heston, appartenente proprio alla Bilancia.

Penultima giornata in cui il Sole transita nel segno dei Pesci per darvi una bella energia vitale. A sentirne maggiormente gli effetti saranno gli Scorpioni nati dal giorno 17 al 22 del mese di novembre. Il film che appare in linea con le vostre simbologie di redenzione, di rinascita e superamento delle sfide, è in questa giornata di metà marzo: "Cesare deve morire", girato dai Fratelli Taviani nel 2012; dei due registi, Paolo appartiene al segno dello Scorpione.

Qualche dubbio ed esitazione che vi avevano tenuto un po' in tensione nei giorni scorsi tenderanno a scomparire via via col passare della giornata. Se avete una relazione stabile, dovrete tenere a bada la voglia di evasione. Nuovo giorno di metà marzo in cui film per il vostro segno si rivela essere un vero cult: "Sindrome cinese" dell’anno 1979, interpretato da una favolosa Jane Fonda, che appartiene proprio al Sagittario.

Dalla vostra c’è oggi ancora il Sole che vi promette una vitalità insospettabile anche per voi stessi. Prendetevi cura un po' di più della vostra relazione stabile questa giornata. È possibile che la vostra dolce metà lamenti assenze e silenzi eccessivamente prolungati da parte vostra. Per la giornata odierna gli astri propongono un film che possa sposare le caratteristiche del vostro segno. Ecco il bellissimo"Monument men" girato da un grande George Clooney nel 2014. Le simbologie di cultura e di tenacia nel perseguire un obbiettivo, tipiche del Capricorno, sono estremamente in risalto in questa pellicola.

Un momento di confusione e di caos non vi dispiace, poiché vi consente quella fase di disordine creativo in cui riuscite ad esprimervi e a dare spesso il meglio di voi stessi. Alcune scossette toccano la vostra relazione, ma giusto per rivitalizzarla, solo per darle una occasione di miglioramento ulteriore. Per un film da guardarvi oggi, in serata se cercate distrazione e evasione, eccovi il bellissimo "Cuore sacro", girato dall’Aquario Ferzan Ozpetek nel 2005. In esso troviamo molti richiami alla spiritualità e al mistero che l’undicesimo segno dello Zodiaco esprime nelle sue simbologie.

Il senso di caos creativo può essere il tema centrale di oggi. I rapporti con l’ambiente circostante sono abbastanza buoni. Vi dedicate alla persona che avete al vostro fianco. Nettuno e il Sole nel vostro segno esaltano la dimensione romantica della relazione di coppia e migliorano notevolmente il vostro stare assieme alla persona amata. Per questa giornata il film suggerito è "Lola corre", uscito sul grande schermo nel 1998.