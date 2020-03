Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 19 marzo.

La potenza delle idee che possono sfiorare la genialità diventa il tema dominante della giornata. L’aspetto lunare vi consente di arrivare a capo di alcune situazioni difficili che avevano costellato il quotidiano nei giorni scorsi. Una rara combinazione celeste vi mette in sintonia con la parte più profonda, emotiva di voi stessi. Malgrado il vostro carattere impulsivo, sentite la necessità quest’oggi di un’unione esclusivista e di un affetto stabile, condiviso. Non si esclude la possibilità che alcuni di voi possano pensare di accasarsi. Prendete in mano una situazione che altri non sanno o non vogliono mettere a posto.

Luna a parte, tutti gli altri pianeti vi sorridono amabilmente. Urano e Venere vi stimolano a essere affettuosi ma anche determinati, a non perdere tempo inutile, specie nelle questioni familiari. Costanza nei sentimenti, pazienza nel seguire un rapporto d’amore con tutto il suo bagaglio di momenti positivi e difficoltà: questo è il vostro carattere affettivo. Lo dimostrerete quest’oggi alla persona che vi è accanto. L’attività odierna vi vede volitivi e in perfetta forma nel cooperare con colleghi e collaboratori esterni.

Un fidato gruppo di pianeti vi promette una giornata frizzante, gioiosa, in linea con le vostre corde. Potete contare su una rapidità di riflessi mentali di primordine e su un altrettanto buona capacità di intendervi con l’ambiente circostante. La vita familiare scorre fluida e serena. La presenza della forza celeste deputata all’emotività, all’empatia, all’accordo di coppia, vi promette una giornata all’insegna di una corrispondenza amorosa piena. Avventura e flirt comandano invece il momento odierno per i single. I vostri capi cominciano con il tartassarvi un po’ troppo? Opponete la forza dei vostri risultati concreti unita alla capacità di soprassedere, con la vostra intima e lucida ironia, alle piccole forme di prepotenza.

Certi comportamenti un po’ rozzi, alcuni atteggiamenti spartani da parte dell’ambiente circostante, degli amici, ma anche dei familiari o conviventi, possono irretirvi e indispettirvi. Tenete sotto controllo la salute. Trovate il punto d’incontro con la vostra dolce metà a proposito della programmazione e dell’organizzazione di una prossima vacanza estiva. Se svolgete una professione legata al mondo dell’arte, della cultura, della comunicazione, lanciatevi a dovere nelle vostre mosse tattiche.

Gioco dei transiti di quest’oggi molto benefico per tutti voi leonesse e leoni. La vita familiare occupa i vostri pensieri e vi restituisce soddisfazioni impagabili. L’armonia aleggia pure nei legami amichevoli. Ognuno dei vostri amici avrà lo spazio che merita nel vostro cuore. Assaporate un momento di fusione emozionale con la persona che adesso vi è accanto. La Luna vi promette una fase di tenerezza e di corrispondenza che in certi istanti sarà totale e completa con la vostra dolce metà. Scoprite che un investimento realizzato un po’ di tempo fa vi ha fruttato un buon rendimento economico.

Urano vi permette di essere decisi e capaci di non farvi scalfire da nulla e da nessuno. Il Sole insieme al romantico Nettuno, possono farvi avvertire un desiderio di amori unici, sublimi, straordinari. Qualche momentanea distrazione dagli obiettivi che vi siete dati oggi può allontanarvi da quella che è la tabella di marcia. Non vi preoccupate più di tanto: il vostro segno riesce sempre a recuperare in maniera folgorante.

La Luna è la forza planetaria tesa a favorirvi, ma pianeti contrastanti hanno lo scopo di darvi una scossetta salutare. Il vostro carattere a volte troppo freddo e severo, può non essere compreso da chi amate e vi ama. Attenzione a non mostrarvi chiusi e silenziosi. Dosate bene le parole, i gesti, i messaggi che date e comprendete bene quelli che ricevete nel posto di lavoro.

Cielo che ancora una volta vi vede protagonisti assoluti e, diremmo, anzi veri e propri trionfatori sul palcoscenico odierno dei moti zodiacali. Pochi sono i corpi celesti infatti che vi ostacolano. Un prodigioso Sole occupa il segno amico dei Pesci magnificando la vostra verve erotica. Il vostro o la vostra partner, fissi o anche semplicemente occasionali, ne beneficiano a piene mani. Un ottimo fiuto per gli affari economici vi permette di seguire un investimento, che avevate messo a frutto tempo fa e di cui vedete fiorire i risultati.

Scenario astrale abbastanza positivo per voi entusiasti rappresentanti del Sagittario. La vita familiare vi riserva emozioni non di poco conto. Molto belli si rivelano i legami tra genitori e figli, tra nonni e nipotini. Il dio della parola, Giove, vi protegge dal buon vicino Capricorno, consentendovi di esprimere il sentimento d’amore con freschezza, spontaneità, ma anche con molta sicurezza e capacità di farvi comprendere. Siete liberi professionisti? Vi sarà dato di giocare una partita avvincente, in una questione professionale dove sarete chiamati a gareggiare.

Mercurio e Luna, Urano e Venere vi rendono oggi super fortunati sia in campo sociale che familiare. In famiglia si respira aria di condivisione e armonia. Ottime prospettive in ambito amichevole. Nel vostro segno dimorano forze celesti potentissime, come il dio vostro nume tutelare, Saturno. Puntare in alto in amore non vi è difficile. Se state mirando dritto al cuore di qualcuno da tempo, è arrivato il momento di programmare le mosse in maniera lucida e mirata. Vi arriva un’importante e attesa committenza professionale.

Progetto dei moti celesti abbastanza positivo con un gruppo di pianeti lenti e potenti pronti a sostenervi senza esitazione. A darvi qualche stop c’è il duo Venere - Urano. C’è da fare attenzione agli eccessi edonistici, gastronomici in particolare, specie se appartenete alla prima decade. Iniziative brillanti e tese a farvi emergere possono saltar fuori oggi nell’ambito lavorativo.

Gioco dei transiti planetari abbastanza esaltante anche oggi. Per fortuna un ottimo Saturno, nel segno fidato del Capricorno vi aiuta a tenere sempre ben piantati i piedi per terra. Se svolgete una professione che a che fare con le transazioni finanziarie, gli scambi economici, avrete dalla vostra Urano e Plutone.