Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 20 marzo.

La forza di decisione e la volontà di cambiamento vi stimolano ad emergere. In amore inizia una fase di entusiasmo. La vostra natura fresca, vibrante, desiderosa di primeggiare, ha gioco facile in campo amatorio. Sul lavoro, un nuovo impegno, che vi darà da fare parecchio non vi disturba, anzi vi esalta.

Nuovi scenari si dipingono in cielo per voi da un punto di vista familiare, amicale e affettivo. In amore, sappiate giocare bene le vostre carte, che significa per voi essere se stessi fino in fondo, senza fingere. Se svolgete una professione che ha a che fare con l’immagine avrete oggi una bella occasione di far vedere quanto valete.

Scenario planetario che appare abbastanza fortunato per voi. Da vero segno bifronte quale siete, avete saputo adesso abbandonare il lato malinconico e ora siete allegri. Date spazio alla parte sentimentale. Diversi pianeti vi rendono facile lo scorrimento della giornata lavorativa.

Quattro pianeti nel segno nemico possono rendere le vostre armi spuntate. In questa giornata vi conviene non fare scelte impegnative in campo sentimentale e mantenervi su posizioni il più possibile equilibrate e caute. Preparatevi a un periodo di super lavoro.

Periodo fortunato e promettente per voi, sotto tutti i punti di vista. Ottimi i rapporti in famiglia. In amore, siete spavaldi e temerari più del previsto. Proseguite in questa giornata di lavoro con il vostro tipico piglio leonino coinvolgente.

Avvertite il cambiamento primaverile con una certa rilevanza, il vostro temperamento ne viene beneficamente scosso e vi immergete in un’atmosfera mentale nuova. Buoni i rapporti con le amicizie di sempre. Largo ai nuovi amori, se siete single: via al cambiamento! Cominciate la giornata lavorativa con la vostra diligenza e precisione, ma poi diventate più disinvolti e passate a gestire le vostre ore con più libertà d’azione.

Moti zodiacali di novità e stimolo per voi. Cercate di valutare con cura tutti i vari aspetti di una situazione prima di decidere. Se siete single non vi chiudete alle situazioni che vi possono arrivare quest’oggi da chi non prevedevate. Un nuovo progetto di lavoro vi entusiasma. La vostra capacità di programmazione e di organizzazione razionale di tutti gli elementi in gioco, vi metterà in una botte di ferro, consentendovi di giungere alla meta in maniera spedita.

Giornata in cui si innalzano gli entusiasmi e il desiderio di essere in primo piano. In amore, vivete la passione in modo totalmente libero da schemi e da legami vari. Non lasciate vi scappare un’occasione d’oro che vi arriva da una persona che vi ha proposto un affare fruttuoso. Rifletteteci su un attimo e poi non ponete più di tanto tempo in mezzo per procedere all’investimento.

Si innalzano il tono, l’umore, l’ottimismo e la vitalità. Un nuovo amore vi sta facendo un po’ confondendo in questo inizio di settimana. Prendetevi un momento di pausa per riflettere e chiedete anche consiglio a un amico fidato. Sul lavoro, venite a capo di una questione legata a un collega che è arrivato da poco in ufficio e, con garbo, fate presente a questa persona i che le spettano.

Oggi non vi viene a mancare nulla, siete accompagnati da una serena sicurezza nel modo di procedere e di fare ogni scelta. Prendetevi cura della vostra relazione d’amore senza dare nulla per scontato. Il sentimento è come una pianta: va costantemente innaffiato. Non preoccupatevi troppo se i vostri capi non vi hanno dato l’importanza che meritavate: è stata solo una svista.

Avete una forte lucidità mentale, ma Venere vi consiglia di non eccedere nei piaceri enogastronomici. In amore, un caldo slancio vi caratterizza nell’espressione dei sentimenti con la persona che vi fa battere il cuore. I risultati lavorativi che portate avanti oggi vi fanno conoscere ai piani alti della struttura per cui lavorate. Preparatevi a ricevere stima e considerazione.

Venite investiti parzialmente dalla carica di energia vitale e decisionista diventando più grintosi. In amore è possibile assistere alle contraddizioni tipiche del vostro segno, di volere una relazione stabile e, contemporaneamente avvertire una costante voglia di fuga dal legame fisso. Sul lavoro, non vi sembrerà vero, ma vi giungono introiti inaspettati, che avevate completamente dimenticato di dover incassare.