Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 25 febbraio.

La Luna nel vostro segno vi infonde entusiasmo, energia e dinamismo specie se siete nati nella seconda decade. In amore ascoltate la voce del vostro cuore, che vi indica la strada giusta per arrivare a conquistare la persona per la quale batte. Specie se siete nati in aprile seguite la vostra vera natura, che è quella di procedere verso una strategia d’attacco e di corteggiamento serrato. Le coppie di lungo corso, anche grazie alla presenza di una spigliata Venere, riescono a rinnovare il legame riempiendolo di stimoli e allontanando la temutissima noia. Per quanto riguarda la gestione delle finanze, infine, riuscite a gestire una questione patrimoniale con la vostra abituale grinta, servendovi di lampi di intuizione che vi saranno indispensabili. Le vostre finanze sono adesso al sicuro e potrete dormire sui classici sette guanciali.

Panorama dei transiti che vi vede in piena forma psicofisica, pronti per affrontare le sfide e impegni di vario genere. In amore, Giove in Capricorno e Mercurio nel segno vostro alleato dei Pesci vi continuano a portare quella sintonia amorosa, quello scambio intimo e guidato dall’emozione, che tanto vi fa bene e vi piace nell’unione di coppia. Se appartenete alla terza decade, grazie a Plutone risolvete abilmente un problema pratico che riguarda il vostro partner, che, ancora una volta, saprà raddoppiare l’affetto e la dedizione nei vostri riguardi. Per quanto riguarda la gestione delle finanze, quest’oggi, riuscirete a risolvere agilmente una questione economica familiare, specie se festeggiate il vostro compleanno nel mese di aprile. Sapete bene come far fruttare i vostri soldi, non a caso siete il segno legato alla Borsa, alle banche, ai mercati.

Giornata di fine inverno che vi vede più pimpanti e briosi del solito. Malgrado Mercurio si trovi nel segno dei Pesci, non vi impedisce di sentirvi in pace con voi stessi e vivervi il quotidiano con un rinnovato entusiasmo. In amore, giornata di scoppiettante passione, sia che abbiate un legame di coppia stabile, che un rapporto occasionale: Luna e Venere abitano nel segno amico dell’Ariete. Il vostro spirito allegro rinfocola l’unione, che si regge così su un incastro positivo di passione e felicità. Per quanto riguarda il lavoro, se non siete proprio appagati della vostra attività e vorreste cambiare strada, ricordate che se riuscirete a superare alcune impegnative sfide poi arriveranno le meritate soddisfazioni.

Anche oggi la giornata appare per voi discreta. La Luna, pur in orbita dissonante, contribuisce a far restare in voi quella sensibilità profonda che usate in ogni settore della vostra vita. In famiglia aiutate un vostro parente in difficoltà con il vostro classico animo altruista. In amore, siete divisi da due sentimenti fortissimi e ugualmente per voi significativi sotto il profilo emotivo e amoroso. Vi si chiederà di scegliere e di prendere una sola strada. Se, infine, fate una professione che a che con l’uso del linguaggio, un bel Mercurio coadiuvato dal Sole, nel segno amico dei Pesci, si occupa di facilitare le vostre attività e operazioni odierne.

La Luna, in posizione benefica, costituisce l’evento clou della giornata di oggi. Il luminare notturno vi favorisce producendo scambi comunicativi efficaci e fecondi in ambito familiare e sociale. In amore, vi godete oggi un rinnovato afflato erotico-emotivo con la vostra dolce metà, gratificati da un bel team Luna-Venere che occupa stabilmente il segno amico dell’Ariete. Il risultato è un grande dinamismo e una straordinaria forza di persuasione. Per quanto riguarda il lavoro, se svolgete forse un’attività intellettuale, giornalistica, la Luna, signora dell’intelligenza intuitiva, vi favorisce fornendovi idee utili, talvolta davvero geniali da mettere in campo.

Panorama dei transiti discreto, con qualche nube sparsa qua e là. In amore, Plutone in angolo benefico, specie se siete nati dal 12 al 14 di settembre, vi apre a conquiste ardite che, per un segno apparentemente timido come il vostro, sembrerebbero del tutto improbabili. Non rinunciate ai favori che i numi celesti vi fanno e piuttosto cercate di comprendere quel che veramente vi interessa in amore, quel che fa per voi. Sul lavoro, invece, Mercurio in angolo dissonante vi propone una partita professionale in cui si giocano competenze, eccellenze e, anche una certa non occultata competitività tra le varie parti. Accettate di buon grado la sfida, sicuri di vincerla, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 9 all’11 del mese di settembre.

La configurazione Luna-Venere in Ariete vi pungola per mostrare più decisione in vari ambiti della vostra vita. Vi anima un’aria di maggiore brio, di leggerezza, di capacità di movimento rispetto ai due - tre giorni appena trascorsi. In amore, i pianeti in Pesci, pur non direttamente in contatto col vostro segno, collaborano a darvi uno slancio di passione, sia che abbiate un rapporto consolidato nel tempo, che una relazione occasionale. Quando volete sapete inserire la componente appassionata, volitiva, generosa nel vostro modus amandi. Se, infine, avete a che fare con una professione che si occupa del rendimento di altre persone, quest’oggi sfrutterete un atteggiamento particolarmente affabile e riuscirete a creare un clima di concordia, di fiducia e di massima partecipazione all’interno della vostra impresa.

La provvidenza zodiacale inserisce un pianeta a contrastare le vostre fortune, un po’ troppo sfacciate da diversi giorni. Si tratta di Urano nel segno del Toro, che vi crea qualche piccolo contrattempo, pensato apposta per ricordarvi che non proprio tutto vi è concesso o possibile. In amore, non vi inalberate più di tanto se alcune vostre posizioni e opinioni non coincidono perfettamente con quella del vostro partner. È giusto: il rispetto delle diversità, anzi le differenze naturali tra individui, costituiscono il sale della vita e delle relazioni a due. Un’identità troppo forte di vedute può portare al rischio di quella noia che per voi è la morte di un legame. Per quanto riguarda l’ambito lavorativo, se svolgete una professione legata al commercio e alla vendita, sarete particolarmente beneficati dai numi celesti. In particolare da Plutone, che vi guarda sempre di buon occhio, donando smalto alle vostre capacità comunicative.

Scena planetaria che vi presenta ottimi auspici in questa giornata di fine febbraio. La Luna entra nel segno amico dell’Ariete incontrando Venere e vi promette apre splendidi scenari un po’ in tutti i campi. In amore, brillano tanti valori Fuoco nel vostro cielo e voi vi sentite come galvanizzati da tanto calore. Molto in evidenza in questa giornata il vostro classico gusto per l’avventura, che vi porta a provarvi in qualche impresa erotica spericolata. Se siete ragazzi fate attenzione a non immergervi in tante esperienze che son gratificanti per il vostro Io, ma risultano poi superficiali per i contenuti e per quello che vi lasciano. Sul lavoro, se fate una professione che muove i soldi, che si occupa del commercio e della vendita, avete Nettuno, astro della liquidità, in aspetto contrario, dunque tenete sempre desta la vostra attenzione e non vi scordate mai di far quadrare i conti.

Fine mese che è contraddistinto dalla leggerezza per voi, tale da rallegrarvi nella mente e nel fisico. Godete del favore dei pianeti che occupano i Pesci, come Mercurio, Sole, Nettuno, prendendone i più allettanti benefici. In amore, molti pianeti bendisposti vi stimolano a mandare avanti un progetto di vita in comune con la vostra dolce metà. Gli astri vi assistono e se avete in mente una convivenza, l’acquisto di una casa, la volontà di regolarizzare di fronte alla legge il legame, è il momento giusto per farlo. Sul lavoro, infine, se svolgete una professione legata all’arte della comunicazione, Giove vi dà manforte, consentendovi successi strepitosi, in particolare se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 2 al 9 del mese di gennaio.

Progetto astrale di fine febbraio in cui potreste avvertire qualche variazione di umore, dal momento che l’astro della grinta e della concretezza, Urano, è nel punto dello Zodiaco a voi contrastante, il segno del Toro. Niente di grave, per la verità, il pianeta, avrà il merito di migliorarvi e rendervi più efficienti in ogni campo quando il suo passaggio sarà terminato. Qualche piccolo problema anche in amore. Quest’oggi, infatti, farà capolino un senso di possessività, sia vostra o della persona che vi sta accanto, che può condizionare il legame di coppia. Usate sempre la vostra impareggiabile amabilità e la capacità di non dare peso alle convenzioni: vedrete che ogni nube di troppo scomparirà, come d’incanto. Luna e Venere nel segno amico dell’Ariete vi infondono un fascino irresistibile. Sul lavoro, infine, sopraggiunge un po’ di stanchezza, anche solo da un punto di vista dell’impegno mentale. Tenete da parte le committenze più faticose e alleggeritevi con quelle che stimolano la creatività.

Un aspetto poco positivo della Luna non cambia quello che siete: sensibili, percettivi e capaci di immedesimarvi nei problemi o negli stati d’animo altrui con grande generosità. Non vi manca, infatti, l’attenzione per tutto quel che vi accade attorno e che costituisce una sorta di radar per voi. In amore una sintonia perfetta tra voi e la vostra dolce metà vi accompagna per tutta la giornata e la serata. Solo se siete nati dal 4 al 12 di marzo cercate di non esagerare nelle pressioni possessive sul partner. Giove pur molto positivo dal segno amico del Capricorno vi rende “avvolgenti”. Per quanto riguarda la gestione delle finanze, infine, usate bene i vostri risparmi e metterea da parte una quota dei vostri guadagni, nonostante il consiglio di un amico che vi invita a investirle in situazioni altamente rischiose.