Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 24 febbraio.

Potreste avvertire un po’ di stanchezza della serata precedente, ma niente di grave, giusto un bisogno maggiore di relax e di riposo. In famiglia attenzione a non accendervi troppo in discussioni e prese di posizioni veementi. Mantenete sempre quel temperamento di sereno distacco che vi consente di guardare le cose dall'alto. C’è la necessità di fare una scelta che riguarda la famiglia d’origine quest’oggi. Il vostro partner vi aiuterà. Se siete invece single, sarete obbligati a dividervi tra i vostri amici di sempre e un appuntamento promettente. I ragazzi che studiano avranno la possibilità di approfondire le materie umanistiche-letterarie.

Vivrete una giornata in famiglia nell’armonia che più vi piace. Non vi accendete però più di tanto per questioni ideologiche o politiche. Plutone, Saturno e Giove in angolatura astrologica armonica, vi offrono una completezza quasi totale con il vostro partner. Vivrete una dolcezza e una partecipazione emotiva, che donerà una speciale atmosfera alla serata in compagnia della persona amata. Un bel Saturno consente, a voi ragazzi del Toro, che siete sui banchi di scuola o dell’università, prestazioni strepitose specie nelle materie tecniche, in ambito matematico o scientifico.

Mercurio continua a pungolarvi negativamente. Può spingervi in confronti dialettici o proprio polemici, che vi coinvolgano direttamente. Fate attenzione a non farvi invischiare e cercate di volare basso. Tali rischi si potranno manifestare negli ambienti familiari o nelle situazioni che coinvolgono ritrovi con amici e conoscenti. C’è bisogno di un dialogo morbido e tranquillo per dissipare nubi che si sono create nei giorni precedenti tra di voi e la persona amata. I ragazzi dei Gemelli che sono sui banchi di scuola o dell’università mietono successi considerevoli nell’area tecnico-scientifica.

Oggi Plutone, pianeta della politica, può far sì che proprio in famiglia si scatenino dibattiti, dialettiche, se non vere e proprie battaglie ideologiche. Mantenete il più possibile una posizione imparziale o, perlomeno, equilibrata. Con Urano, Mercurio, Sole e Nettuno oggi al vostro fianco, potete osare e dichiararvi con chi vi sta facendo perdere il controllo e vi fa battere il cuore senza pietà. I ragazzi del Cancro che sono sui banchi di scuola e dell’università possono mietere successi grandiosi nell’area linguistico-umanistica e in quella storico-filosofica.

I pianeti vi sorreggono discretamente. Non vi mancano certo l’energia, la grinta, la prontezza di riflessi mentali. Li usate quest’oggi per sistemare anche oggetti e situazioni che in casa non funzionavano più tanto bene. Urano vi invita a non mettervi in mezzo, specie in ambito familiare e amichevole, in discussioni di tipo ideologico. La componente erotica prevale su quella sentimentale. Assicuratevi che anche per la vostra dolce metà valga lo stesso. Gli studenti leonesse e leoni sui banchi di scuola o dell’università, possono contare su ottimi risultati nelle materie tecnico-scientifiche e nell’area geografica-storica-linguistica.

Un cielo radioso vi consente di contemperare le varie esigenze della vostra famiglia con razionalità e sensibilità affettiva. Tuttavia fate attenzione a non farvi trascinare in battaglie ideologiche e politiche che avrebbero soltanto l’effetto di alterarvi e innervosirvi. La dimensione di coppia risalta al massimo. Ritrovate una piena e completa sintonia con la vostra dolce metà, in particolar modo se siete nati nel mese di agosto. Trionfano passione e eros. Siete ragazzi della Vergine intenti nello studio della scuola dell’obbligo o dell’università? Plutone vi favorisce praticamente in tutte le materie, sempre che voi ci mettiate il vostro essenziale impegno!

Pianeti moderatamente a favore, Giove è ostile. È possibile che il vostro organismo richieda riposo. Plutone potrebbe costituire una sollecitazione negativa per quanto riguarda le idee politiche che vengono fuori in famiglia, nel gruppo delle persone che frequentate più spesso. Attenzione a non farvi invischiare. I single del vostro segno, oggi possono contare su successi e conferme del loro fascino. Molto favorito il campo dell’avventura erotica. I ragazzi della Bilancia che siano sui banchi di scuola e dell’università nati in settembre, facciano attenzione a non prendere sotto gamba materie come la matematica, la fisica e le scienze biologiche.

I pianeti vi donano buonumore, percettività riguardo anche all’ambiente circostante, che vi dura fino a domani. Ottime le indicazioni in famiglia e nel settore in genere dei rapporti interpersonali. Tenete a bada il vostro pensiero ideologico, politico, sociale e non intavolate preferibilmente discussioni che vi potrebbero trascinare in lunghe diatribe e polemiche. Giove e Marte, in angolo positivo entrambi, vi allietano questa giornata da mattina a sera. I ragazzi dello Scorpione che frequentano ancora i banchi di scuola o dell’università hanno la strada spianata su tutte le materie.

Giove e Marte si trovano nel segno buon vicino del Capricorno e questo può significare un alleggerimento. In famiglia si respira un’aria meno pesante e i rapporti tra i conviventi vanno normalizzandosi. Nettuno può rendervi polemici in famiglia o nel gruppo delle vostre amicizie più strette. Fate attenzione a non farvi trascinare in discussioni. Siete perfettamente sulla stessa lunghezza d’onda con la persona che avete scelto di avere al vostro fianco. Assaporate una completezza di intesa come non succedeva da tempo. Periodo un po’ noioso per i single. Se siete ragazzi sui banchi della scuola dell’obbligo o dell’università, Venere vi assiste nell’area umanistica

Avete bisogno di maggior riposo al risveglio o al momento di andare al letto. Fate attenzione a non esporvi troppo e, soprattutto, non vi lasciate trascinare in polemiche che avrebbero l’effetto di non farvi arrivare a capo di nulla. Una volontà di ascolto e di dialogo con la persona amata torna utile quest’oggi a far sì che alcune nubi passeggere nella vostra coppia si diradino definitivamente. Siete ragazzi ancora sui banchi di scuola o dell’università? Mercurio e Saturno vi sono amici, Venere vi contrasta. Attenzione a mantenere bene i concetti a memoria, magari appuntandoli su di un foglio.

Clima astrale abbastanza positivo. È possibile attivare i vostri muscoli all’aria aperta. La Luna oggi, ospitata nei vicini Pesci fino a sera, può farvi entrare in discussioni politiche e prese di posizione ideologiche. Cercate di prendere le giuste distanze. L’eros quest’oggi fa la parte del leone sul sentimento. Siete ragazzi adesso sui banchi di scuola o dell’università? Se dovete dare esami o preparare interrogazioni, i pianeti vi sosterranno.

Pianeti luminosi per i pesci. Ne beneficia prima di tutto la vostra vita familiare. Giove può lanciarvi oggi in discussioni politiche e sociali dove sarete chiamati a prendere posizione e a schierarvi. Cercate di mantenervi al di sopra delle parti. Giornata particolarmente magica per i sentimenti (e così sarà anche la giornata di domani). Ragazzi della scuola dell’obbligo o dell’università, dovete preparare interrogazioni e concorsi? I pianeti vi favoriscono un po’ in tutte le aree di studio.