Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 25 febbraio.

In questa giornata di febbraio potreste avvertire un po' di stanchezza della serata precedente, ma niente di grave, avrete giusto un bisogno maggiore di relax e di riposo. In amore, dovrete fare una scelta che riguarda la famiglia d’origine. Il vostro partner vi aiuta a prendere la decisione giusta, accompagnandovi pienamente in tutto e per tutto. Se siete invece single, sarete obbligati a dividervi tra i vostri amici di sempre e un appuntamento che sembra molto promettente. Per quanto riguarda lo studio, con Mercurio, dio della cultura e della conoscenza, in ottimo aspetto, avrete la possibilità di approfondire le materie umanistiche - letterarie. I nati della terza decade, avendo Saturno tecnicamente ostile, dovranno faticare un po’ di più, specie nelle materie matematico - scientifiche.

Nettuno nel segno fidato alleato dei Pesci vi aiuta a vivere una giornata in armonia con il vostro ambiente. In amore, Plutone, Saturno e Giove vi offrono una completezza quasi totale con il vostro partner, specie se siete nati nel mese di maggio. Vi caratterizza una dolcezza e una partecipazione emotiva, che dona una speciale atmosfera alla serata. Mercurio, in angolo sempre molto positivo, vi conferisce anche una bella attitudine all’ascolto, l’ideale per scoprire ancora di più la persona che vi sta accanto. Per quanto riguarda i più giovani che hanno a che fare con libri ed esami, un bel Saturno, specie se siete nati nella terza decade, ci consentirà prestazioni strepitose specie nelle materie tecnico - matematico -scientifiche.

Mercurio, pianeta dello scambio dialettico, del dibattito aperto e comunicativo, continua a pungolarvi negativamente, specie se siete nati dal 24 al 29 di maggio. Trovandosi nel segno dei Pesci, può caratterizzare interventi polemici, che vi coinvolgano direttamente. Fate attenzione a non farvi invischiare in questo tipo di confronti e cercate di volare basso. In amore, c’è bisogno di un dialogo morbido e tranquillo per dissipare nubi che si sono create nei giorni precedenti. Approfittate di questa giornata per approcciarvi e muovervi in tal senso. Chi sta studiando e preparando esami, infine, con al fianco Urano, miete successi considerevoli nell’area tecnico - scientifica, in special modo se appartiene alla prima decade.

Continuano gli influssi benefici di questo giorno di febbraio di Mercurio e del Sole nel segno amico dei Pesci. In amore, con Urano, Mercurio, Sole e Nettuno al vostro fianco, potete osare e dichiararvi con chi vi sta facendo perdere il controllo e vi fa battere il cuore senza pietà. Vedrete che vi sorprenderete positivamente del riscontro che avrete. Infine, per quanto riguarda i più giovani che hanno a che fare con libri ed esami, uno splendido Nettuno e un altrettanto positivo Mercurio vi aiutano a mietere successi grandiosi nell’area linguistico - umanistica e in quella storico - filosofica.

Quadro astrologico di fine febbraio, in linea di massima discreto. A sorreggervi in modo significativo c’è oggi Venere nel segno vostro amico fidato dell’Ariete. E, infatti, non vi mancano certo l’energia, la grinta e la prontezza dei riflessi mentali. In amore, in evidenza, con il transito di Venere nell’ardente Ariete, la componente erotica su quella sentimentale. Assicuratevi che anche per la vostra dolce metà la pensi nello stesso modo e non ci siano oggi problemi di intesa. Per quanto riguarda, infine, gli studenti, siate fiduciosi: quest’oggi potrete fare affidamento su ottimi risultati, soprattutto in ambito tecnico – scientifico.

Un cielo radioso vi consente di godere appieno di questi ultimi giorni di febbraio, giorni in cui riuscite a contemperare le varie esigenze della vostra famiglia con razionalità e sensibilità. In amore, la dimensione di coppia risalta al massimo, con Urano che vi guarda felicemente dal segno del Toro. Ritrovate una piena e completa sintonia con la vostra dolce metà, in particolar modo se siete nati nel mese di agosto. Siete ragazzi della Vergine intenti nello studio della scuola dell’obbligo o dell’università? Avete dalla vostra uno splendido Plutone, nell’amico Capricorno, che vi favorisce praticamente in tutte le materie.

Sul teatro dello Zodiaco la configurazione planetaria vi favorisce solo moderatamente quest’oggi. Giove continua a guardarvi imbronciato dal segno del Capricorno, segno per voi tecnicamente ostile. È possibile che il vostro organismo richieda riposo, dopo un weekend in cui, forse, potreste aver esagerato. Per quanto riguarda la sfera amorosa, i single possono contare su successi e conferme del loro fascino, per quanto tuttavia, si possa trattare di successi effimeri. Molto favorito il campo dell’avventura erotica, del provarsi in situazioni controcorrente che vi diano un piccolo ma avvincente gusto per la sfida. Infine, i ragazzi della Bilancia che hanno a che fare con la scuola e l’università facciano attenzione a non prendere sotto gamba materie come matematica, fisica e scienze biologiche.

Si apre un nuovo giorno sul finire del mese di febbraio che gratifica tutti voi Scorpioni. La Luna è ospitata nel segno amico dei Pesci e vi dona una fase di buonumore, di percettività riguardo l’ambiente circostante. In amore, Giove e Marte in angolo positivo vi allietano questa giornata da mattina a sera. Se siete single non vi mancherà la compagnia, oppure riuscirete in imprese amatorie molto ardue, grazie alla forza della vostra seduzione. Infine, i ragazzi dello Scorpione che siano sui banchi di scuola o dell’università hanno la strada spianata su tutte le materie. In particolare sono favoriti in italiano e lingue straniere, specie se festeggiano il loro compleanno nel mese di novembre.

Profilo astrale di questo nuovo giorno di fine febbraio che mostra aspetti positivi in linea di massima per il vostro segno, ma anche alcuni negativi. Intanto Giove e Marte si trovano nel segno buon vicino del Capricorno e questo può significare un alleggerimento, non certo di poco conto. In amore, siete perfettamente sulla stessa lunghezza d’onda con la persona che avete scelto di avere al vostro fianco. Assaporate una completezza di intesa come non succedeva da tempo. Per i single, invece, periodo un po’ noioso. Se, infine, siete ragazzi sui banchi della scuola dell’obbligo o dell’università, avete un’ottima Venere che vi assiste nell’area umanistica. In misura più rilevante, però, se nascete dal giorno 12 al 19 del mese di dicembre.

Quest’oggi gli unici pianeti che vi contrastano sono Venere e dalla sera la Luna. Accuserete un po’ di stanchezza e forse ci sarà bisogno di recuperare ristoro nelle ore notturne. In amore, una volontà di ascolto e di dialogo con la persona amata torna utile quest’oggi a far sì che alcune nubi passeggere nella vostra coppia si diradino definitivamente. In special modo se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda gli studenti e le studentesse, invece, vanno registrati gli aspetti positivi di Mercurio e Saturno, i due pianeti deputati alla riflessione logica. Attenzione a mantenere bene i concetti a memoria, magari appuntandoli su di un foglio.

Il clima astrale si mostra abbastanza positivo ancora per voi con Venere che, tra gli altri pianeti, vi guarda benevola dal segno amico dell’Ariete. In amore, l’eros quest’oggi fa la parte del leone sul sentimento. Una situazione ideale per chi abbia voglia di mettersi alla prova in nuove esperienze o in avventure effimere. Se, infine, siete ragazzi sui banchi di scuola o dell’università e dovete dare esami o preparare interrogazioni, un buon Saturno e un bel Mercurio vi danno un moderato sostegno.

Tracciato dei transiti di oggi particolarmente luminoso, con il vostro nume tutelare, la Luna, che è sempre nel vostro segno fino a sera, per darvi manforte. In amore vi attende una giornata particolarmente magica per i sentimenti. Giove occupa il segno fidato alleato del Capricorno ed esalta la parte costruttiva e razionale della relazione. Senza tuttavia scordare le note pulsanti del desiderio che sono evidenziate dalla presenza dei due pianeti della sessualità, Marte e Plutone, entrambi in angolo per voi favorevole. Infine, chi tra di voi si trova sui banchi di scuola o all’università verrà favorito dagli astri un po’ in tutte le aree di studio, ma in particolare nell’area tecnico- scientifica.