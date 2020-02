Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 26 febbraio.

I pianeti vi sono favorevoli. La vita familiare acquista un ruolo centrale oggi: siete protagonisti nel delicato rapporti tra genitori e figli. Avete da aprire un dialogo costruttivo con la persona amata. Dovrete trovare una soluzione per un problema che riguarda la gestione di una casa in comune con la persona amata. Sul lavoro i pianeti vi sorridono.

Sarà una giornata senz’altro positiva, specie da un punto di vista affettivo e familiare. Qualche attenzione va riposta ad alcune concessioni gastronomiche. I pianeti sono in combinazione perfetta per una giornata in cui potete coronare alcuni piccoli (o grandi) sogni d’amore. La fatica e il lavoro, si sa, a un segno come il vostro non fanno mica paura o scoraggiano. Oggi, alla notizia che un nuovo impegno vi sarà dato, non fate una piega, anzi pensate immediatamente a come organizzarvi.

Un parterre di pianeti non vi propone un clima tanto congeniale. Il mood romantico che è stabilito oggi dalla prevalenza di pianeti in segni d’Acqua può un attimino sbilanciarvi. L’affettività seria e intensa vi piace, però. Dunque vivete il vostro rapporto con i piedi ben piantati sempre per terra e un po’ con la mano sul cuore. Siete alla vigilia di una rivoluzione professionale che investirà senz’altro i vostri progetti e le vostre prospettive future.

Urano vi dà armonia familiare e vi fornisce empatia, capacità di essere ricettivi, sensibilità e intuito. Il Sole, Mercurio e Nettuno offrono sempre una dimensione diversa, prospettica, sfaccettata alla realtà. Il cielo propone un'esaltazione del sentimento d’amore che diventa oggi lirico e per certi versi anche un po' struggente. Qualsiasi sarà la vostra attività concreta, dipendente o indipendente, riuscirete a immettere un tocco di genialità nel vostro lavoro odierno.

I pianeti vi regalano una giornata densa di suggestioni emotive e di generale volontà di cambiamento. In famiglia in particolare vi trovate a gestire una situazione delicata con i vostri figli. Avete da poco conosciuto una persona che vi sta coinvolgendo e entusiasmando giorno dopo giorno? Luna e Venere benefiche consentono di organizzarvi per il prossimo futuro nel pianificare già qualche progetto di coppia. Avete cominciato la giornata lavorativa con la grinta di sempre. Venere vi garantisce la possibilità di primeggiare nella vostra attività ricevendo l’apprezzamento dei superiori.

I pianeti vi costringono a uscire allo scoperto e a non irrigidirvi in tante situazioni. In famiglia, in particolar modo, si apre la possibilità di fare delle scelte di cambiamento che hanno il merito di migliorare la situazione esistente. Ricerca di accordo fisico e corrispondenza mentale, questi due parametri sono fondamentali per voi nel dare avvio a una nuova storia d’amore. La vostra immagine migliora e, dall’esterno, apparite ancora più vincenti, in particolare se appartenete alla prima e alla terza decade.

I pianeti vi vogliono più percettivi e sensibili, ma il faro della vostra vita si chiama razionalità. Se curate parenti anziani, dovete essere pazienti. Il cielo vi chiede organizzazione pratica in casa, capacità di gestire con fermezza le questioni più urgenti, conciliazione con l’ambiente circostante. Un sentimento d’amore nato da poco, appare ampiamente ricambiato e vi sta lentamente, ma inesorabilmente, cambiando la vita. Svolgete una professione connessa con la comunicazione, il commercio e la vendita? Avrete la possibilità di fare buoni affari e rientrare a casa con un bell’attivo.

Il vostro è uno dei segni più fortunati dell’intero Zodiaco in questo periodo. Fate attenzione a come vi muovete nei rapporti familiari e in quelli dei legami di amicizia. Viaggiate oggi davvero all’unisono con la vostra dolce metà. Luna e Venere vi deliziano portandovi a vette di appassionante desiderio, conducendovi verso lidi di accordo e fusione emotiva. Con piglio dinamico vi fate strada in un progetto di lavoro che vi vede agire in prima persona.

La fortuna assicura una rapidità di azione, in ogni campo decidiate di mettervi in gioco, ma specialmente nel settore attivo e concreto del lavoro. In famiglia fate attenzione a non mostrare gesti bruschi e atteggiamenti eccessivamente sbrigativi. Vivete una visione sentimentale dell’amore. E a voi questo non dispiace. Se siete nati in dicembre vi aspetta una giornata particolarmente stimolante e, in linea di massima, positiva. Successi per i single. Svolgete una professione autonoma? Concordate quest’oggi una committenza prestigiosa con un cliente importante.

Il cielo mostra oggi una bella combinazione di forze planetarie. C'è uno slancio verso il cambiamento che è sostenuto dalla buona fortuna. Un eccesso di sentimento che il partner vi dimostra, non vi aggrada troppo, ma non attaccatevi oggi a questioni passeggere, che lasciano il tempo che trovano. La vostra carriera procede sempre più spedita compiendo balzi in avanti che stupiscono prima di tutto voi.

Mentre tutto intorno a voi vibra di romanticismo, di voglia di tenerezza, vi dedicate alle vostre passioni con lo slancio tipico che vi contraddistingue. In famiglia trovate il modo giusto per venire incontro a un parente in difficoltà. In amore guardate alla conquista e all’ardore passionale. Svolgete una professione indipendente collegata con l’arte, la comunicazione, la lingua e la parola? Urano potrebbe non farvi sintonizzare come voi avevate pensato inizialmente con le persone con cui siete entrate in contatto.

Giornata tra le più positive e fortunate dell’intero mese di febbraio, che si sta chiudendo per voi abbastanza felicemente. È tutto un fiorire di sensibilità, di intuito, di stati d’animo che vi riportano anche lievemente alle atmosfere di tempi passati (per alcuni addirittura all’infanzia o all’adolescenza). È il momento ideale per dichiararvi, per vivere appieno le vostre storie sentimentali così liriche, per dedicarvi a chi ha colpito da tempo il vostro cuore. Inserite quel tocco di estro geniale che tanto vi caratterizza anche nelle situazioni lavorative più normalizzanti.