Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 14 febbraio.

San Valentino gratificato da molti pianeti in aspetto benefico per il vostro segno: dal Sole a Nettuno da Venere a Marte, da Mercurio fino al frizzante Urano. La vostra forma fisica, la capacità di scegliere e decidere sono in pieno rigoglio, sappiate approfittarne sfruttando il momento propizio. Nella giornata di San Valentino esaminiamo l’attrazione per la poesia che ciascun segno manifesta e notiamo come le correnti della poesia agiscano in modo bizzarro ed alternato sul segno governato dal rude Marte. I versi prescelti sono carichi di tensione, anche l’amore è vissuto in modo bruciante e discontinuo. Tra gli autori più consigliati per voi ci sono: Giacomo Casanova, Paul Verlaine, Gabriela Mistral, Vivian Lamarque, Amelia Rosselli e Rocco Scotellaro. Per quanto riguarda il lavoro, vi trovate in uno stato di grazia professionale. Sia i colleghi che i collaboratori esterni o i superiori, non si possono lamentare.

Cielo costellato da buone influenze planetarie in particolare dall’astro vostro nume tutelare, Giove, che occupa saldamente il segno amico del Capricorno. Per quanto riguarda la vita sentimentale, l’emozione poetica come l’amore è attribuibile nel Toro ad un piacere del palato da gustare con attenzione in un sentimento di placida attesa. Nella giornata dedicata agli innamorati, vediamo come i poeti del vostro segno hanno saputo declinare la forza del sentimento. L’amore è inteso nella sua accezione più completa di eros e continuità affettiva, così come lo descrivono William Shakespeare, Gottrief Benn, Constantin Kavafis e Ghiannis Ritsos. Per quanto riguarda la vita professionale, quest’oggi potreste essere vittime di un po’ di stanchezza, quindi evitate di strafare.

Configurazione planetaria decisamente positiva con il Sole, nel segno amico dell’Aquario. Stato di salute molto tonico e rilassato, che vi permette di gestire situazioni anche complicate con razionalità ed equilibrio. Nel giorno dedicato agli innamorati vediamo come i poeti del vostro segno hanno saputo declinare il sentimento d’amore con i loro versi. I Gemelli sono molto sensibili all’emozione poetica e si possono appunto sedurre con un verso. Da parte loro vorrebbero far propria la mente intera della persona amata, non solo l’anima e il corpo. Un tipo di conquista che hanno saputo descrivere divinamente Walt Witman, W. B. Yeats, ma anche Anna Achmatova, Thomas Hardy , H. Martison e Luciano Folgore, oltre che Sandro Penna. Sul lavoro, infine, se avete abbracciato la libera professione, un promettente Urano nel segno del Toro vi dona la capacità di non lasciarvi sfuggire nessuna buona occasione, specie se appartenete alla terza decade.

Quadro dei moti planetari abbastanza positivo in cui splende la presenza del vostro pianeta nume tutelare, la Luna. Quest’oggi, quindi, fascino ed emozioni a volontà, specialmente se festeggiate il vostro compleanno in giugno. Nella giornata universalmente dedicata agli innamorati osserviamo come i poeti del vostro segno abbiano voluto farsi ispirare dall’emozione amorosa e l’abbiano trasfigurata in lirica. Il cancro è un segno intensamente permeabile all’ascolto della suggestione poetica, e non a caso sono molti i poeti nati in questo periodo dell’anno: da Giacomo Leopardi a Jean Cocteau, da E. Evtusenko a Vladimir Majakoskij, passando per V. Aleixandre, Hart Crane e Alfonso Gatto. Per quanto riguarda il lavoro, Nettuno sarà la vostra guida, permettendovi di raggiungere i risultati desiderati con estro e spigliata disinvoltura.

Quest’oggi, il Sole in angolo dissonante può darvi qualche pensiero in più che contribuisce a un momentaneo calo di sicurezze in voi stessi. Nel giorno di San Valentino, vediamo come i poeti del vostro segno hanno voluto e saputo declinare il sentimento d’amore attraverso i loro versi. Siamo nel Fuoco estivo, dove splende simbolicamente un Sole tirannico, i versi sono allora ardenti e l’amore si esprime imperiosamente. Leggiamo, per convincerci, i versi di Emily Bronte, Salvatore Quasimodo, Sibilla Aleramo, Dino Campana, Antonio Machado, Malcom Lowry, Vittorio Sereni, tutti leonesse e leoni. Spostando il focus in ambito lavorativo, scopriamo che anche qui il Sole vi mette i bastoni tra le ruote. Ragione per la quale potreste subire qualche momento di calo del rendimento, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 8 al 15 del mese di agosto. Tuttavia, niente paura. Rimedierete poi molto rapidamente.

Un Mercurio birichino rende il vostro cielo sereno variabile. Si muovono pianeti non sempre favorevoli, tra cui Marte e Nettuno, che tendono a farvi perdere il controllo. Nella festa degli innamorati vediamo come i poeti rappresentanti della Vergine abbiano saputo declinare con le loro liriche il sentimento d’amore. La Vergine è un segno autunnale dalle emozioni compresse e controllate, in cui l’amore è vissuto con diffidenza e timidezza. Proprio per questo l’emozione poetica può esplodere con particolare struggimento, favorita dalla incisiva azione di Mercurio. Per aver prova di questa descrizione è sufficiente leggere qualche verso di Pierre de Ronsard, Guillaume Apollinaire, J. L. Borges, Cesare Pavese, Anne Sexton e Dario Bellezza. Infine, per quanto riguarda il lavoro, dovrete gestire un po’ di caos: mantenete la calma e tutto andrà per il meglio.

Giornata molto radiosa e positiva in cui di due luminari dello Zodiaco, Sole e Luna si dispongono felicemente nei due segni vostri amici dell’Aquario e dello Scorpione, dandovi un ottimo equilibrio. Nella giornata dedicata a San Valentino vediamo come i poeti del vostro segno abbiano declinato il sentimento d’amore attraverso la creazione di versi. Ecco, il vostro è segno che più ama e sa stare in coppia, prediletto da Venere, un segno in cui i versi acquistano una particolare musicalità e un senso di compiuta armonia, anche nel dolore. Segno prolifico di poeti di tutti i tempi e a tutte le latitudini. Si pensi a Virgilio, San Francesco d’Assisi, Oscar Wilde, Eugenio Montale, Mario Luzi, Marina Cvetaeva, E. E. Cummings, Leopold Senghor, Silvio Ramat e Louis Aragon. Al lavoro, infine, avete da concludere un importante impegno che vi eravate lasciati da parte nei giorni scorsi. Ci riuscite con la vostra consueta caparbietà.

Quest’oggi è Luna vi dona magnetismo e una capacità di seduzione che non ha rivali. Doti importanti soprattutto quest’oggi che è San Valentino. Ma nella giornata di San Valentino osserviamo come i poeti dello Scorpione abbiano saputo declinare il sentimento d’amore servendosi delle prerogative astrali che lo Zodiaco ha donato loro. Figlio di Plutone, questo segno preferisce l’erotico al romantico, e, in quanto a sensibilità poetica, ama le atmosfere drammatiche o le creazioni meno convenzionali, dove poter identificare il suo vitalismo sensuale. Tanti i poeti che hanno cantato il dramma amoroso da August von Platen a Silvia Plath, da Paul Valery a Trilussa, passando per Karin Boye e Corrado Govoni. Per quanto riguarda la vita professionale, infine, il Sole in Aquario vi sprona a dare di più. Accettate la sfida e vi preparate a ottenere una vittoria molto meritata.

Ospitate l’esplosivo Marte nel vostro segno che vi rende aggressivi, competitivi, desiderosi di emergere e sfondare in ogni campo. Oggi però è anche il giorno di San Valentino, festa degli innamorati, quindi vediamo come i poeti del vostro segno abbiano declinato il sentimento d’amore. Nel regno di Giove è altissima l’attrazione verso i componimenti poetici. L’amore si esprime in modo infuocato, coinvolgente, privo di freni mentali ed autocontrollo, spesso gestito con estro e fantasia. Logico aspettarsi una copiosa schiera di poeti. Si pensi a Paul Eluard a Emily Dickinson, da Gertrude Kolmar a Edith Sitwell, da Ada Negri a Pedro Salinas; Florbela Espanca, Edoardo Sanguineti e Rainer Rilke. Sul lavoro, infine, un momento di scarsa comunicazione tra i colleghi non disturba la vostra efficienza professionale. Che è sempre ad alti livelli.

Firmamento planetario estremamente positivo per il vostro segno, in cui la quasi totalità dei corpi celesti si trova in angolo positivo per il Capricorno. La vita familiare e quella affettiva in genere ne traggono consistenti benefici. Per quanto riguarda la vita sentimentale, in un segno apparentemente composto e sobrio come il Capricorno, la poesia ha modo di manifestarsi con modalità insolite, ma intense. La lucida influenza di Saturno fa prediligere versi asciutti, a volte malinconici e sottilmente filosofici. Si pensi a Giovanni Pascoli, a Alessandro Parronchi, a Camillo Sbarbaro. Sul lavoro, infine, trovate il modo di risolvere con il buon senso e senza scontri diretti una controversia tra colleghi.

Quest’oggi il progetto dei moti celesti parteggia completamente per voi. Dalla vostra ci sono pianeti del calibro del Sole e Nettuno, Mercurio e Venere, Marte e Giove. Animati dalle migliori intenzioni vi godete una giornata equilibrata e serena. Per quanto riguarda la vita sentimentale, nel giorno dedicato a San Valentino vediamo come i poeti dell’Aquario abbiano saputo declinare in versi il sentimento d’amore. In questo caso, gli esponenti del vostro segno si dedicano alle soluzioni più innovative in grado di descrivere tinte forti e profonde. Della schiera fanno parte, non a caso, George Byron, Robert Burns, Jacques Prevert, Giuseppe Ungaretti e Hannah Senesz. Sul lavoro, infine, fate quadrare il cerchio quando volete. La vostra competenza, quest’oggi, non dà scampo ai rivali.

Vi godete l’influenza dell’astro dell’amore e del desiderio, Venere, nel vicino dell’Ariete. La dea elargisce i suoi favori in particolar modo in chi è nato dal giorno 23 al 27 del mese di febbraio. Per quanto riguarda la vita sentimentale, nel giorno di San Valentino vediamo come i poeti del vostro segno abbiano declinato il sentimento d’amore. La magia di Nettuno fa nascere uno dei segni più appassionati per sensibilità e creazione di versi in rima. Raro trovare un nativo Pesci che non senta profondamente la potenza e l’ebbrezza della composizione poetica, a maggior ragione se a tema amoroso. Pensiamo a Umberto Saba, Gabriele D’Annunzio, Elisabeth Barret Browning, Stephane Mallarmè, Pierpaolo Pasolini, Alda Merini, Leonardo Sinisgalli. È un segno, il vostro, che vive i sentimenti in maniera totalitaria e con un afflato mistico, spesso con uno sguardo sul cosmo e sull’infinito cui tanto spesso ama rivolgersi. Sul lavoro, infine, non vi interessate più di tanto a chiacchiere senza importanza che circolano oggi in ufficio. Siate equilibrati.