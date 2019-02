Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 15 febbraio.

Per i nati sotto il segno dell'Ariete sarà un giorno all'insegna del rinnovamento e della rinascita. Nuove iniziative e gratificazioni in famiglia vi accompagneranno in un periodo che vi vede spigliati e simpatici. In amore avrete occasioni di incontri e flirt. Sul lavoro porterete a compimento un impegno di lavoro con rapidità ed efficienza.

Per i nati sotto il segno del Toro, sarà il momento di estromettere dalla vita ciò che non va e a perseguire il rinnovamento. Per i single, approfittate di San Faustino per rivedere i vostri amici e le persone più care. Essere in coppia per il Toro può essere un problema, ma anche un'opportunità per fare nuovi incontri appassionati. Sul lavoro sarete inarrestabili.

Nonostante Mercurio contrario, c'è voglia di rinnovamento in tutti gli ambiti della vita. Buona anche la voglia di stare insieme agli altri e i rapporti familiari: tutto merito della Luna nel vostro segno. In amore i Gemelli non si sentono mai soli, grazie alla capacità innata di creare contatti e di stare sempre in compagnia. Sul lavoro vivrete un momento propizio per costruire e movimentare nuove operazioni commerciali.

Fuori il vecchio, dentro il nuovo. Certo, i cambiamenti vi mettono un po' d'ansia, ma la vostra salute di ferro vi permetterà di affrontare ogni situazione. In amore, i single soffriranno un po' la solitudine, ma una volta prese le misure sarà facile tornare a godersi la vita, senza per forza cercare un nuovo compagno. Sul lavoro, chi compie lavori intellettuali avrà un grande successo.

Qualche nervosismo con cui confrontarsi per i nati sotto il segno del Leone: il tasto dolente sarà la famiglia, in cui si vivranno momenti di tensione. In amore la giornata di San Faustino non darà vita ad alcuna malinconia. Il Leone infatti è un segno indipendente, individualista e orgoglioso. Sul lavoro gli astri sono favorevoli ai liberi professionisti, che vivranno un momento di creatività e successo.

Una benevola Luna in Cancro vi porterà una ventata di energia e voglia di fare. Grazie all'influsso di Acquario e Vergine riuscirete a chiarire una questione amichevole rimasta oscura. In amore, i single soffriranno un po', perché amanti della vita di coppia ed appassionati all'idea di dividere una casa e un destino. Sul lavoro sarete infervorati e otterrete presto risultati apprezzabilissimi.

Una giornata piena di freschezza, di voglia di cambiamenti positivi, di organizzare un viaggio o anche semplicemente fare un acquisto. La Bilancia non è molto portata a vivere in solitudine: da soli, vi sentite incompleti. Quindi nel giorno di San Faustino potreste sentirvi un po' giù. A consolarvi ci pensano le ottime prospettive che si apriranno sul fronte lavorativo, specie per i liberi professionisti.

Nuovo slancio nella vita dei nati sotto il segno dello Scorpione, anche se non potranno cambiare proprio tutto. In amore, ve la godrete se siete single. Infatti gli Scorpioni non danno molta importanza allo stare in coppia: meglio avere hobby e passioni da coltivare. Energia e competenza vi stanno facendo avanzare sul lavoro. Fate tesoro di questo momento e sappiate capitalizzare per il futuro ciò che state ricevendo adesso.

Voglia di rinnovamento anche i Sagittari: grazie al dinamismo e alla vitalità, rimettere a nuovo la vostra vità sarà un gioco da ragazzi. In amore vi trovate a desiderare la vita di coppia e la sperimentazione di nuovi rapporti. Oggi potrete far prevalere la seconda parte. Sul lavoro vivrete un momento di potenziale miglioramento: non lasciatevi sfuggire l'occasione!

Il Capricorno vivrà un felice momento: forma fisica alle stelle e grande lucidità mentale, senza farsi mancare un pizzico di fantasia. In amore non soffrirete la solitudine, se siete single, ma terrete per voi la cura degli affetti. Sul lavoro potreste avere la possibilità di far spiccare il volo alla vostra carriera. Non sbagliate.

L'Acquario vive un grande momento di svolta in molti ambiti della vita, dalla casa al lavoro. Ottimi i rapporti in famiglia e, se siete single, il giorno dedicato a San Faustino non vi peserà per nulla. Scanzonati e liberali: per voi la solitudine è solo uno stato da mitigare con l'indole amichevole. Sul lavoro avrete l'opportunità di calarvi in una nuova impresa professionale, mettendo in moto le vostre inesauribili risorse.

Grazie all'influsso positivo di Venere, vivrete un momento di genialità e rinnovamento. In amore vi lascerete andare al sentimentalismo, com'è nella vostra natura. Se siete single, trovate qualcosa o qualcuno da amare imprescindibilmente. Sul lavoro raccoglierete ottimi risultati lavorativi che faranno risplendere l'ottimismo.