Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 1 febbraio.

Febbraio 2020 si apre sotto ottimi auspici. La capacità di metamorfosi in ogni campo non vi mancherà. Urano promuove la voglia di rinnovamento e di inserimento dinamico nel presente. I pianeti promettono notti di passione a tutti gli Arieti nati nella seconda decade, sia che abbiamo storie consolidate che passioni occasionali. Mercurio stimola soprattutto le storie d’amore che vivono una fase di pienezza e di consapevolezza. Sole e Mercurio in Aquario vi consentono un’attività che segue il motto: “Il massimo risultato con il minimo sforzo possibile”.

Affronterete situazioni un po’ complicate, specie da un punto di vista familiare. “Sorvegliati speciali” sono i rapporti con le figlie e i figli, le sorelle e i fratelli. Riuscirete comunque a riportare la concordia. Parola chiave di oggi è “flessibilità”. C’è da intavolare un dialogo chiarificatore con la vostra dolce metà con cui avete avuto qualche piccolo screzio nei giorni scorsi. Niente di grave, però. Un attivismo un po’ frenetico inaugura il nuovo mese di febbraio e fa presagire un periodo di infaticabile operosità.

Un gruppo di pianeti che sono disposti in angolo armonico vi aiutano a gestire alcune situazioni “scomode”. In famiglia riuscite a intavolare un dialogo costruttivo con parenti che si erano mostrati recentemente a voi distanti. La salute è in uno stato abbastanza tonico. Chi di voi cerca l’anima gemella può contare sulla protezione di Mercurio. Urano e Luna in Toro vi consentono successi consistenti. Chi di voi svolga invece un’attività dipendente si muove in modo del tutto agevole con colleghi, capi, collaboratori.

I pianeti stimolano rapporti con i familiari vivaci e generosi. In special modo molto favoriti sono i contatti con i figli dotati di uno slancio verso i genitori particolarmente sentito. L’amore per la persona che avete accanto richiede una costruzione paziente e la necessità di comprensione della persona amata. Ottime prospettive se svolgete la libera professione grazie al grande appoggio che proviene da un magico Nettuno.

I pianeti vi danno energia e grinta, da usare in campo familiare e sociale. Sarete capaci di regolare una questione che concerne l’ambito patrimoniale. Qualche piccolo screzio in campo amichevole, che riuscirete però a minimizzare con la vostra calda generosità. Solari e coinvolgenti, volete che anche chi sta al vostro fianco si comporti nello stesso modo e sia spumeggiante, brioso e scintillante. Non vi preoccupate se questo non sempre succede. La persona amata vi vuole così, proprio perché siete unici e inimitabili. Chi di voi esercita una libera professione, in ogni campo d’azione svolga la sua attività, inizia il mese di febbraio con prospettive di largo respiro.

I pianeti vi donano ottimismo, voglia di vivere, capacità di minimizzare i problemi, nel riuscire a trovare soluzioni semplici ed efficaci a tutte le incombenze quotidiane. Riuscirete a gestire ogni piccolo contrasto. Dovrete adattarvi alle esigenze del partner. I cambiamenti, che adesso le vostre vicende di coppia vi stanno chiedendo, sono una prova che riuscirete a superare abbastanza brillantemente, usando intelligenza, pazienza, costanza, unite tutte a una solida forza di volontà. Avete scelto di abbracciare la libera professione? Ottimi aspetti planetari vi consentono oggi di procedere spediti verso orizzonti particolarmente promettenti per la vostra carriera.

I pianeti vi donano calore umano, sensibilità per il prossimo, senza scordare una solare solidarietà per i vostri simili. L'eros vi avvolge e lo donate completamente alla persona amata. Svolgete una professione di tipo artistico, creativo, che implica l’uso del vostro personale estro? Un’ottima posizione di Venere vi consente di seguire le inclinazioni più indicate, quelle che vi consentiranno di raggiungere le mete che vi siete prefissati.

La situazione planetaria frizzante in cui siete potrebbe movimentarvi la giornata. In amore potrebbe mancarvi quella sensibilità, quella delicatezza di tocco, quella ricettività con la persona amata, che di solito non vi difetta davvero mai. Sappiate colmare questi vostri temporanei difetti con la dolcezza e la serena capacità di dialogo. I pianeti sono al vostro fianco sia che abbiate abbracciato una libera professione sia che abbiate un’attività dipendente.

Il secondo mese del 2020 comincia sotto ottimi auspici con quasi tutti i pianeti bendisposti per voi Sagittario. La vostra forma fisica è ottimale, specie la salute del cuore, delle arterie, della circolazione, della pressione sanguigna. Marte nel vostro segno amplifica la passionalità e la generosità che mettete in atto con la persona amata. Mercurio esalta il lato comunicativo di voi stessi. Arrivate a una mediazione positiva, che è anche un significativo accordo in campo professionale specie se il vostro è un lavoro che si svolga a contatto con il pubblico e se ha a che fare con il commercio, la pubblicità o la vendita.

Il mese di febbraio sarà estremamente positivo dall’inizio alla fine. Avrete autocontrollo e una padronanza emotiva in ogni situazione vi troviate, unito il tutto a una capacità di gestire in modo eccellente ogni incombenza piccola e grande. Plutone, dio dell’eros e delle passioni travolgenti, continua a favorirvi con la sua rarissima presenza nel vostro segno. Se il vostro cuore è ancora libero sarà invece Nettuno a darvi le occasioni giuste per innamorarvi. Siete manager o avete in mano un’azienda o un gruppo di dipendenti da gestire? Saturno vi aiuta a tenere bene in mano il timone delle vostre iniziative.

Il vostro mese preferito, poiché quello in cui di solito festeggiate il compleanno, si apre con presagi incoraggianti. Sole e Mercurio vi danno vitalità, bellezza, buona salute psicofisica, intelligenza e percettività. Venere e Marte vi possono rendere più partecipativi, in completa sintonia con la persona amata. Notevoli successi per chi è single e cerca l’amore vero. Date aiuto a un collega che versa temporaneamente in condizione di difficoltà. Nettuno vi dona empatia e volontà di prestare soccorso al vostro prossimo.

I pianeti vi donano quell’elemento di fortuna che vi permette di ottenere un benessere interiore e una capacità di interagire con l’ambiente dei familiari, dei conviventi, dei conoscenti molto fluida e armonica, qualcosa, insomma che non assaporavate da diverso tempo. Fate attenzione, voi Pesci che siete nati dal 7 al 12 di marzo a non commettere qualche intemperanza e sappiate valutare bene le conseguenze di ogni vostra azione. Siete liberi professionisti o fate un’attività artistica o collegata con l’estro, la creatività e la comunicazione? Giove vi aiuta a coordinare in modo mirabile la vostra attività.