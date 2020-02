Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo del 2 febbraio.

Nella giornata che si dedica alla “Candelora” il proverbio che vi si addice in relazione ai transiti planetari è “Abilità e talento valgono più d’oro e d’argento”. La ricchezza infatti si può acquistare in vari modi e con vari mezzi, mentre, l’abilità e, soprattutto il talento, sono solo doti naturali. Venere e Nettuno nel segno buon vicino dei Pesci vi donano la possibilità di incontrare una persona che fa proprio al caso vostro se siete ancora single. Non tiratevi indietro. Lavorate anche oggi che è domenica? Vedrete che la situazione si volgerà a vostro vantaggio.

La tradizione popolare dedica la giornata di quest’oggi alla festività della Candelora. Il motto che più vi si addice è “abbastanza è quasi ricchezza”. Le vostre risorse devono essere maggiormente valorizzate e tesaurizzate. Ricordate tuttavia che la misura consiste nel limitare il desiderio, anche nel poco e quando uno ottiene ciò di cui si ha bisogno, si sente come se fosse ricco. Piccoli screzi con la vostra dolce metà non vi devono turbare più di tanto. Soprassedete, se è il caso, alle questioni di principio. Le vostre energie lavorative, pure oggi che è domenica, sono davvero inesauribili! Non c’è nessuno che vi sa stare al passo.

Quale migliore proverbio si può associare al vostro segno in base ai transiti planetari odierni? Eccolo: “accettare è cortesia”. Un’offerta va, come prima cosa accettata, magari poi declinata, con gentilezza, ma mai rifiutata immediatamente, un brusco rifiuto fa sospettare che non si vogliano obblighi, e spesso “chi non accetta non merita”. Cercate di essere più aperti e disponibili e, soprattutto non vi chiudete a priori alle situazioni che vi possono favorire. I pianeti vi spalleggiano con energia promettendovi grandi successi nell’ambito erotico e sentimentale. Attenzione a come spendete il vostro denaro oggi che siete in pausa lavorativa. È possibile che la sindrome dello “shopping selvaggio” si impossessi di voi.

Il migliore proverbio per voi è: “nel campo dell’accidia non crescono che ortiche”. La negligenza, l’apatia e l’ozio non danno alcun frutto buono, favoriscono solo quelli cattivi. Attenti a ogni piccola esigenza che mostri il partner, vi guadagnate oggi la palma del segno più premuroso e affettivo dell’intero Zodiaco. Avete a disposizione una congrua sommetta da impiegare per il meglio. Non fate tutto da soli e rivolgetevi a chi è esperto.

Il vostro è un segno generoso e orgoglioso, capace di superare avversità con azioni vincenti. A volte, però basta pochissimo per atterrare anche le querce più invincibili. Infatti il motto che vi si addice è oggi “con una piccola accetta s’atterra un grosso albero”. Scaramucce con la vostra dolce metà possono rendervi poco ricettivi o poco sensibili alle sue esigenze. Attenzione a non essere sbrigativi. Serietà e rigore non vi mancano e sono gli ingredienti del vostro successo professionale. Non vi lasciate frastornare da elementi di disturbo come dicerie e pettegolezzi, che non c’entrano proprio per nulla con il vostro modo di fare e di essere.

Il motto più congeniale e adeguato per voi oggi è “l’abitudine è una tela di ragno che diventa una catena”. Siete un segno universalmente noto come legato alle proprie sicurezze, ai propri tempi, alle consuetudini di tutti i giorni, ma questo, alla lunga, può starvi davvero stretto. Fate attenzione e trovatevi vie di fuga o di liberazione da certi condizionamenti o da varie forme di costrizione. I pianeti vi aiutano a gestire situazioni sentimentali che non sono molto facili. Con la forza della costanza, mettendo in campo tutta la vostra dedizione, riuscirete a giungere alla meta sentimentale prefissata. Malgrado la vostra tipica tendenza al risparmio avrete oggi la tendenza a spendere molto.

Il motto perfetto per voi oggi è “lascia che l’acqua scenda e il fumo salga”. L’insegnamento da seguire è che le cose seguano il loro corso. Questo vale in generale in vari ambiti della vostro vita, ma quest’oggi principalmente in ambito familiare. Le forze planetarie favoriscono il calore affettivo, l’intesa profonda tra di voi e il vostro partner abituale o occasionale che sia. Lavorate pure in questa domenica? Riuscite a trovare punti di contatto e mediazione con i colleghi di lavoro e i risultati che ottenete ve ne danno piena conferma.

Il proverbio più adatto a voi è “acquisto risparmiato, denaro guadagnato”. Dovendo fare un acquisto è preferibile per voi scegliere la merce migliore, che dia garanzia di efficienza e di durata. Meglio acquistar caro che aver niente e a buon mercato. Questo concetto vale non solo sul piano materiale ma anche su quello metaforico. Date ascolto alle richieste del partner in questa giornata per lui o lei particolarmente delicata. Lavorate anche di domenica? Tempi di consegna e di chiusura in perfetta regola quest’oggi. Sarete lodati da chi a che fare con voi.

Un proverbio può essere quanto mai opportuno in questa fase per comprendere meglio il momento astrologico che voi del Sagittario state vivendo adesso. Il motto che meglio vi si confà è “lascia che l’acqua vada per la china”, ovvero che l’acqua scorra per la discesa, che segua il suo corso naturale. In pratica è conveniente, in certi settori della vostra vita, lasciare che il mondo vada come vuole. Serata piacevole in compagnia del vostro (o della vostra) partner. I single sperimentano successi inaspettati. Siete al lavoro pure oggi? Attrezzati per una questione lavorativa che era sembrata piuttosto complicata.

Il motto che più vi si addice in questa giornata è “chi s’adira ha torto”, ovvero colui che è portato ad adirarsi è spesso convinto d’aver comunque ragione, credendo più a sé stesso che alla possibilità di comprendere la verità attraverso il confronto e il ragionamento. Il calore e lo slancio di cui siete dotati piacciono molto alla persona che adesso state frequentando. Non vi limitate. I pianeti vi garantiscono una buona capacità di rapportarvi con l’ambiente quest’oggi, se siete al lavoro. La vostra bonomia vi apre molte porte e consente una facilitazione professionale in varie occasioni.

È interessante per il vostro segno inserire un classico motto inglese: “gli affari sono affari”, poiché gli affari hanno la loro logica nella quale non hanno peso sentimenti come amicizia, compassione, generosità. Il proverbio sconsiglia non solo rapporti di compravendita con condizioni favorevoli agli amici (‘‘a buon rendere’’), ma soprattutto affari fondati sulla fiducia proveniente dall’amicizia. Mercurio in congiunzione nel vostro segno vi allieta la vita affettiva, specie se avete da poco cominciato una nuova relazione. Un’occasione molto promettente vi aiuta a progredire nella sfera della vostra attività lavorativa, se pure oggi siete in attività.

Quale miglior motto, per voi mistici Pesci, se non quello di “aiutati che Dio ti aiuta”? È il momento per darvi da fare. La capacità di dedizione, di compenetrazione nell’animo altrui e di sensibilità di cui siete capaci, vi promette una vita sentimentale che gli altri dodici segni possono soltanto sognarsi. Ottenete in modo del tutto causale, oggi che è domenica, un’importante committenza se siete liberi professionisti e festeggiate il compleanno nella terza decade.