Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 3 febbraio.

Quadro dei transiti di questa giornata di inizio febbraio abbastanza positivo per i nati sotto il segno dell’Ariete. In amore, le sollecitazioni romantiche e sentimentali che attraversano il vostro cielo, è possibile che si verifichi un imprevisto ritorno di fiamma. Sappiate prendere la decisione giusta e non mettete da parte un incontro, fatto di recente, che ha avuto il merito di stupirvi. Sul lavoro, invece, pensate a come giocare d’anticipo per assicurarvi un migliore trattamento in base alle nuove condizioni sopraggiunte ultimamente.

Quest’oggi configurazione dei transiti tutto sommato positiva. Soltanto Mercurio, fino a metà giornata, e il Sole si trovano in angolo dissonante e potrebbero infondere in voi un momentaneo pessimismo. Per quanto riguarda la vita sentimentale, avvicinatevi alla persona amata con più delicatezza, cercando di comprendere un suo momento particolarmente complicato. Provate a intavolare un dialogo sereno e razionale e vedrete che ogni tensione si allontanerà. Sul lavoro, infine, sentite il bisogno di parlare e esternare il vostro pensiero specie se avete abbracciato la libera professione. Non avete torto, ma gli astri vi consigliano di riflettere prima di agire.

A partire dalle ore 13 entra nel vostro segno la Luna, l’astro delle emozioni e della sensibilità. Per questa ragione, quest’oggi, non vi faranno difetto la vitalità e lo charme. In amore, c’è da organizzare una gita fuori porta con la persona amata e voi non state più nella pelle. La vostra dolce metà è letteralmente deliziata dall’entusiasmo che state dimostrando e ricambia con il medesimo fervore. Sul lavoro, infine, non lasciatevi frastornare da chiacchiere che stanno circolando nel vostro ambiente. È preferibile concentrarvi su quello che resta ancora da fare e proseguire in modo spedito per la vostra strada, in special modo se siete nati in giugno.

Giove vi guarda imbronciato se appartenete alla seconda decade, ma niente paura: il vostro temperamento è talmente indomito da resistere davvero a tutto. In amore è il momento giusto per riprendere le redini di un progetto affettivo al quale tenete molto e che richiede una decisione netta. Il cielo vi offre un bello spirito d’iniziativa grazie a un Nettuno molto propizio e favorevole. Se pensate di essere veramente innamorati, il treno dei desideri è in arrivo. Per quanto riguarda il modo del lavoro, infine, sentite una corroborante energia che vi consentirà, con garbato distacco, di mettere a posto qualcuno che vi ha seccato.

Quest’oggi la Luna in Gemelli vi aiuta a trascorrere un inizio settimana piuttosto serena. In amore sarete particolarmente espansivi e ottimisti, riuscendo a trasmettere la vostra coinvolgente gioia di vivere a chi vi sta accanto. Avrete di ritorno grande affetto e un avvolgente calore umano. Per quanto riguarda la gestione delle finanze, ultimamente vi va molto bene, ragione per la quale quest’oggi potrete prestare soccorso a fratelli e amici che versano in momentanea difficoltà.

Nuovo giorno di inizio febbraio in cui i rapporti amichevoli, da voi ritenuti un’enorme ricchezza, diventano il polo su cui ruotano le vostre energie attive e creative. In amore, molti pianeti vi sono accanto, compreso Urano, nel segno del Toro. Ma è con Saturno, alleato fondamentale della Vergine, che il vostro cuore si colma di emozioni. Emozioni, che, se comprese e razionalizzate, possono diventare indimenticabili specie se appartenete alla seconda decade. Infine stimoli estrosi si fanno strada in campo lavorativo. La vostra fertile ingegnosità può offrire un contributo determinante, non lasciatela in un cassetto.

Con la Luna del vostro segno, vi sentite invadere da un grande senso di rinnovamento, anzi di vera e propria rivoluzione. In amore, il cielo favorisce svolte memorabili in campo erotico che confermano la vostra prontezza e abilità di conquista, sommate all’indubitabile fascino. Il Sole è nel segno amico dell’Aquario e collabora a far sì che le vostre imprese vadano sempre a buon fine. Sul lavoro, infine, nella prima parte della giornata, se avete abbracciato un’attività autonoma, progettate e inventate, servendovi della vostra fertile creatività che, da sempre, vi accompagna. Dal pomeriggio poi, ciò che era solo abbozzato, vedrà la luce e voi vi sorprenderete per quel che in poco tempo siete riusciti a realizzare.

Un prorompente protagonismo vi vede salire sul palcoscenico di questa giornata di inizio febbraio. Grazie a Venere potrete vantare un’ottima forma psicofisica, che vi consentirà di affrontare il lunedì nel migliore dei modi. In amore, con la Luna in angolo dissonante occorre tutta la vostra comprensione e la delicatezza che potete usare per sciogliere una piccola tensione. Niente di grave, ma non prendete comunque sotto gamba una questione di coppia che merita di essere seguita. Per quanto riguarda la vita familiare, infine, vi entusiasmate per una collaborazione che vi permetterà di esprimervi al meglio.

Un bel Sole in Aquario, amico del vostro segno, vi rende pimpanti e briosi, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 9 al 14 del mese di dicembre. In amore, tenderete a piacervi molto: Narciso cadde in acqua perché non vedeva altro che il proprio riflesso, voi però, avete un salvagente efficacissimo, Mercurio. Il pianeta vi aiuta a non esagerare con il narcisismo. Per quanto riguarda la gestione delle finanze, fate attenzione ad acquisti d’impulso dei quali potreste pentirvi. Sul lavoro, invece, avrete la risposta pronta per mettere a posto un collega molesto.

Quest’oggi, Giove nel vostro segno vi allieta e vi facilita il lunedì. In amore, il pianeta insieme a Urano, Nettuno, Saturno e Venere collabora a far sì che il vostro fascino salga letteralmente alle stelle. Siete ammirati, corteggiati, viziati, specie se appartenete alla prima e seconda decade del Capricorno. Aspetti positivi anche per quanto riguarda il lavoro dove raggiungete alcune mete ideali, a lungo accarezzate, grazie all’appoggio di una razionalità limpida e mirata al concreto.

Sole, Venere, Giove, Mercurio e Marte sono tutti vostri alleati e da quest’oggi ci si mette pure una scintillante Luna. In amore siete irresistibili, soprattutto nella dimensione erotica. La vostra dolce metà ve ne renderà merito. Inoltre non vi fate mancare quel tocco di poesia che non guasta e che vi consente atmosfere da sogno, come non provavate da tanto tempo. Sul lavoro, infine, la progettazione di una nuova iniziativa di grande respiro vi tiene occupati. Nettuno, il vostro nume tutelare, vi aiuterà a tramutarla in un grande successo.

La Luna orbita in posizione contraria dal segno dei Gemelli, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 4 al 9 del mese di marzo. Respirate un po’ aria di nervosismo e solo voi sapete il perché. Per fortuna ritrovate subito la calma e il piacere di socializzare, scongiurando il rischio di malintesi con una persona a voi vicina. In amore sarete efficaci anche con chi vi vuol bene grazie all’arte “del pugno di ferro in guanto di velluto”. Non vi manca un mood di romanticismo che al vostro temperamento lirico non dispiace affatto. Grandi successi per le storie d’amore cominciate da poco che vedono fiorire e rinnovare la passione. Sul lavoro, infine, se fate una libera professione, Nettuno vi promette una creatività irresistibile e inesauribile, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 6 al 12 del mese di marzo.