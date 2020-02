Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo del 4 febbraio.

Gli astri quest'oggi distribuiscono i loro favori in modo alterno. In amore, non trascurate una persona che avete conosciuto da poco e che sapete che vi interessa tantissimo. Giove in angolo dissonante potrebbe rendervi più timidi del solito e frenarvi nelle iniziative. Dopo la giornata di lavoro, vi dedicate a un bel film di avventura o d'azione come si confà alla vostra natura più autentica.

Giornata contrassegnata dal desiderio di armonia, soprattutto in famiglia. Per quanto riguarda la vita sentimentale, riuscite a trovare la quadratura del cerchio per risolvere un problema di coppia che vi preoccupa da un po'. Ora, recuperata la tranquillità, potete dedicarvi ai vostri piaceri e alla ricerca del benessere con chi amate. Quest'oggi, infine, vi godete il relax dopo il lavoro guardando un bel film classico. I generi preferiti dal Toro? Sono quelli della commedia brillante, romantica o del film storico - biografico.

Atterrate volteggiando come una piuma sul suolo di questa giornata di febbraio, sentendo subito un'aria diversa. Per quanto riguarda la vita sentimentale, Mercurio vi stimola dal segno dei Pesci, e potreste rimanere incantati da occhi languidi, pronti a trafiggervi senza pietà. Infine, dopo le fatiche giornaliere, vi dedicate alla visione di un film molto congeniale alle vostre corde, come per esempio "1855, la prima grande rapina al treno", di Michael Crichton con uno strepitoso Sean Connery.

Giove, in angolo dissonante, vi provoca piccoli incidenti di percorso non previsti. In amore, evitate di fare progetti impegnativi in questa giornata e non puntate troppo in alto verso ambiziose mete sentimentali. È più opportuno in questa fase saper pazientare senza farsi frastornare troppo da quelle che per adesso potreste vivere come mere illusioni. Per quanto riguarda il tempo libero, dopo il lavoro, potreste riuscire a ricavarvi una nicchia di relax cultura guardando un bel film classico. Quali sono i generi che più appassionano il vostro segno? Quello della commedia romantica e sentimentale, magari con uno sfondo sociale e politico.

Quadro di inizio febbraio abbastanza positivo per voi grazie a una bella Luna che si sistema in angolo benefico dal segno dei Gemelli. In amore, Mercurio continua a osteggiarvi, è vero, ma solo per darvi l’occasione di mettervi alla prova. Una nuova relazione d’amore vi sta facendo impegnare e vi spinge a non fermarvi e a proseguire, anche se alcuni ostacoli e impedimenti vi si frappongono. Per quanto riguarda il tempo libero, infine, potreste godervi un bel film classico come "La mia Africa" di Sydney Pollack del 1985, con Meryl Streep e Robert Redford.

Configurazione astrale di inizio febbraio abbastanza positiva e fortunata per voi Vergine. In amore, calore affettivo e slancio erotico non vi mancano e sono assicurati dalla bella costellazione che si forma in cielo tra Plutone e Saturno. Sia che abbiate una relazione stabile oppure un rapporto occasionale, gli astri vi favoriscono dandovi un notevole slancio amoroso e sensuale. Per quanto riguarda la gestione del tempo libero, nella quiete del dopo lavoro vi godete il meritato relax, guardando un film che magari vi siete perso. Sono tanti i generi che vi possono interessare, il poliziesco, il film d'azione ma anche il dramma politico.

Una Luna felicemente sorridente dal segno dei Gemelli vi fa veleggiare con grande leggerezza di spirito. In amore, se siete single, potete riuscire dove molti hanno fallito e, se non proprio raggiungere l'Olimpo, almeno arrivare a sfiorarne la vetta. Infine, dopo il lavoro, nella quiete del pomeriggio o della serata vi dedicate alla visione di un bel classico della cinematografia di tutti i tempi. Il noir "Ascensore per il patibolo" di Louis Malle del 1958 con una eccezionale Jeanne Moreau e Maurice Ronet

Questa giornata è costellata da transiti planetari che alternano aspetti positivi con altri negativi. In amore, sappiate attendere il vostro turno e non accelerate i tempi in una situazione amorosa che avete lungamente progettato e aspettato con pazienza. Saturno e Venere sono i vostri fortunati protettori d'eccezione. Chiudete la giornata con un bel film che è in grado di rivitalizzarvi dopo le fatiche giornaliere. Gli astri suggeriscono il classico del brivido "Che fine ha fatto Baby Jane?", un thriller psicologico del 1962 di Robert Aldrich, con le geniali Bette Davis e Joan Crawford.

Quadro dei passaggi celesti estremamente positivo per voi rappresentanti del nono segno dello Zodiaco. Per quanto riguarda la vita sentimentale, i pianeti legati allo slancio amatorio, come il Sole e Plutone, ospitati nei segni amici dell'Aquario e del Capricorno, vi spianano la strada di nuove conquiste sentimentali. Dovete solo usare maggiore pazienza e capacità di ascolto per raggiungere le vostre mete. Per la serata, invece, gli astri vi consigliano un bel film per rilassarvi, come ad esempio "Sette anni in Tibet" uscito nel 1997 e girato da Jean-Jacques Annaud.

Questa giornata di febbraio è caratterizzata da un clima di perfetta armonia. In amore, ottimi aspetti di Venere e Nettuno che stazionano nel segno amico dei Pesci vi danno la possibilità di giocare bene le vostre carte in ambito erotico e sentimentale, specie se avete a che fare con situazioni particolarmente complicate o che richiedono strategia e tempi di attesa. Non siate precipitosi e aspettate con serenità. Per quanto riguarda la gestione del tempo libero, potreste impiegare la serata a guardare un bel film. Gli astri ti consigliano "Solo chi cade può risorgere" di John Cromwell del 1946, interpretato da un favoloso Humphrey Bogart, anche lui nato nel Capricorno.

Profilo astrale abbastanza positivo per tutti voi Aquario con la Luna in angolo armonico. In amore, sentite passare il treno dei desideri e se siete single, non vi sarà difficile acchiapparlo al volo e salirci subito, senza perdere questa buona occasione. Nettuno, il vostro signore ideale, continua a spalleggiarvi, promettendovi occasioni fortunate di flirt e avventure. Infine, nella quiete della sera dopo una giornata di lavoro, preferite la visione di un buon film che magari non avete ancora visto. Gli astri consigliano "Il colore dei soldi" di Martin Scorsese, del 1986, con l'Aquario Paul Newman.

Transiti planetari di questa giornata mediamente positivi, rallegrati dalla presenza dei vostri pianeti numi tutelari, Giove, Nettuno e Venere, tutti in posizione armonica. In amore, i vostri sentimenti per qualcuno che avete incontrato e conosciuto tempo fa e che pensate in continuazione, stanno cominciando a essere forti e sinceri. È arrivato il momento di prendere l'iniziativa e fare la prima mossa: non vi sbaglierete. Per quanto riguarda il tempo libero, questa giornata di febbraio consente la visione di un classico dove potete ritrovare alcune attitudini e caratteristiche del vostro segno. Un tipico esempio è il noir "Improvvisamente l'estate scorsa" di Joseph Mankiewicz girato nel 1959 e interpretato magistralmente da Katharine Hepburn, Montgomery Clift e Elisabeth Taylor.