Oroscopo del giorno, le previsioni del 16 gennaio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo del 16 gennaio.

Quadro dei transiti giornaliero che vi dà qualche grattacapo con alcuni pianeti che vi rendono l’aria un po’ pesante. In compenso, Marte vi aiuta con una buona dose di dinamismo. In amore, l’affetto per la persona che avete accanto non si discute, ma adesso è arrivato il momento di esprimerlo in modo più convincente, senza dare nulla per scontato. Sul lavoro, invece, si prospetta una giornata piuttosto tranquilla, durante la quale potrete cominciare a programmare gli impegni futuri senza affanni.

Per i nati sotto il segno del Toro, il cielo prospetta una giornata piuttosto tranquilla che potrebbe però riservare qualche sorpresa. In amore ad esempio, grazie a Venere, potrebbero sorgere all’orizzonte dei successi, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda la vita professionale, invece, il vostro temperamento, molto sereno, vi porta ad avere difficoltà nel reggere i cambiamenti drastici e i problemi che sembrano in arrivo in ufficio. Per questa ragione cominciate a prepararvi mentalmente, nei prossimi giorni potreste dover tirar fuori il vostro spirito combattivo.

La Luna in armonia nel segno della Bilancia fa pendere verso aspetti positivi il vostro equilibrio giornaliero. In amore oggi, potreste essere più razionali del solito, un aspetto che può far solo bene al vostro temperamento a volte troppo svolazzante, permettendo ai sentimenti forti e strutturati di rafforzarsi. Per quanto riguarda l’impegno professionale, la lezione di giornata è quella di imparare a non fermarsi mai ai concetti e agli schemi basilari, ma cercare di trovare una visione più ampia, limpida e prospettica della realtà.

Profilo dei transiti planetari pressoché identico alla configurazione del giorno precedente. Con la Luna contraria, fate solo attenzione a non farvi frastornare dall’istintività che quest’oggi potrebbe giocarvi qualche piccolo scherzo. In amore, se è il caso, prendete una pausa in un rapporto che potreste avvertire come costrittivo. Ne beneficerete sia voi che la vostra dolce metà. In particolare se appartenete alla seconda decade. Sul lavoro, cercate di dare il vostro massimo: anche se nell’immediato non riceverete le gratificazioni sperate, contribuirà a farvi maturare una professionalità importante.

Per i nati sotto il segno del Leone, il gruppo di pianeti nel Capricorno è sempre fisso a inviare suggerimenti di buon senso, di razionalità e di logica in ogni settore della vostra vita. In amore vi dedicate alla cura della persona che avete accanto con grande dedizione, venendo incontro a ogni suo desiderio. Il vostro cuore in queste ore batte e si accende sempre di più. La Luna in Bilancia, infatti, rafforza i sentimenti autentici di chi è nato in luglio. Per quanto riguarda la vita professionale, sforzatevi di trovare punti di incontro tra posizioni distanti. In questo modo guadagnerete la gratitudine dei colleghi e la stima dei superiori.

Un nucleo di pianeti nel segno del Capricorno vi favorisce in questa giornata. Plutone, Giove Saturno, Mercurio e il Sole, cui si somma Urano nel Toro, vi caricano di sicurezze e ottimismo. Dovete solo avere il coraggio di allungare la mano e prendere, senza timidezze o paure, quel che vi spetta. In amore avete saputo aspettare e vi siete pazientemente adattati alla situazione che stava cambiando. Ora che le acque si sono calmate è venuto il momento di dichiararvi, di tirar fuori il vostro slancio: Giove vi spiana la strada. Per quanto riguarda il lavoro, alimentate il vostro pensiero controcorrente, fantasioso e creativo. È questa la chiave attraverso la quale riuscirete ad avere successo.

La Luna è nel vostro segno, ma la configurazione resta anche oggi sostanzialmente inalterata, dato che i pianeti in Capricorno, a voi ostili tecnicamente, non si spostano. Sarete costretti in certi momenti a fare buon viso a cattivo gioco, specie in famiglia, dove sarà necessaria la vostra paziente capacità di mediazione. In amore, una bella passionalità vi consente di esprimervi nella maniera più autentica con la persona amata. In questo modo alcuni fraintendimenti dei giorni scorsi si allontaneranno del tutto. La Luna, infatti, vi aiuta a mantenere l’armonia nella vostra coppia. Sul lavoro, infine, gli astri vi suggeriscono di riuscire a ritagliarvi uno spazio di azione il più possibile individuale e autonomo, in modo da mettere alla prova le vostre capacità senza condizionamenti.

Per i nati sotto il segno dello Scorpione continua una magnifica ascesa con quasi tutti i pianeti a favorirvi in modo trionfale. In particolare molto positivo è l’effetto che riuscite a ottenere dalla creatività donatavi da un Plutone che è molto benefico per il vostro segno. In amore, Giove, Nettuno e Venere vi infondono una grande sensibilità. Grazie a questa condizione, saprete dedicarvi con molto slancio alla persona amata. In special modo se siete nati in ottobre. Per quanto riguarda il lavoro, infine, cercate di non strafare: chi avete intorno conosce bene le vostre qualità e non ha bisogno di essere impressionato.

Moti planetari che quest’oggi non mutano la loro posizione celeste più di tanto. Nel complesso potrebbe crearsi un clima un po’ troppo serioso, che voi apprezzate poco. Per fortuna Marte continua la sosta nel vostro segno e dona un po' di grinta alla giornata. In amore, quest’oggi, potrebbe farsi largo un desiderio di quiete e di condivisione all’interno delle mura domestiche. Ciò nonostante è necessario chiarire anche alcune questioni pratiche lasciate in sospeso qualche tempo fa: lo farete con grande facilità e con un pizzico di divertimento. Per quanto riguarda la vita professionale, infine, sforzatevi di riuscire a tenere insieme tanto il lato pratico quanto quello creativo.

Tutti i pianeti continuano a sorridervi, con la sola eccezione della Luna. Vi fate strada pian piano e spesso senza far troppo rumore, e avete partita vinta. In amore, Mercurio e Plutone abitano il vostro segno e vi consentono una sicurezza nelle vostre possibilità che di solito non possedete. Vi fate avanti con una persona che vi sta molto a cuore, specie se siete nati nel mese di novembre. Sul lavoro, invece, tenetevi alla larga da discussioni spinose: potrebbero degenerare.

I moti planetari donano un clima di razionalità e rispetto alla giornata, che non vi dispiace. Un pizzico di brio lo inseriscono però la Luna in Bilancia e Marte in Sagittario. Per quanto riguarda la vita sentimentale, siete pazienti e collaborativi con la persona amata, anche perché una questione di tipo pratico richiede il vostro contributo e voi siete ben felici di fornirlo. Nella vita professionale, invece, l’obiettivo è provare a trovare un punto di incontro tra la capacità di essere freddamente equilibrati e un po’ di empatia che con i colleghi non guasta mai.

Gli astri generosamente continuano a volervi favorire, promettendovi successi in diversi campi, ma in special modo in quello familiare. Venere è sempre al vostro fianco. In amore, il quadro dei transiti è per voi positivo, specie se siete in cerca dell’anima gemella. Saturno e Plutone vi spianano la strada. L’unica raccomandazione è quella di non esagerare nei vostri sogni romantici e volgervi principalmente verso situazioni che possano tramutarsi in solide storie sentimentali. Sul lavoro, infine, potrebbero prospettarsi all’orizzonte belle soddisfazioni.