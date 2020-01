Oroscopo di oggi 12 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo del 12 gennaio.

La Luna nel segno amico del Leone vi regala una serata allegra, brillante, vitale sotto diversi punti di vista. Sarete capaci di alleviare oggi temporanee difficoltà (non certo gravi) di alcuni componenti della vostra famiglia. Con Marte nel segno dei viaggi, il Sagittario, potete organizzare un weekend romantico (magari nel periodo dedicato agli innamorati, a San Valentino). Lavorate anche oggi che è domenica? Mostrerete una rapidità che risulta anche a voi particolarmente sorprendente, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 17 al 20 di aprile. Quando volete siete veri e propri Speedy Gonzales, pur conservando la vostra efficienza e il rigore.

Vi godete ottimi auspici planetari con la rarissima e precisa congiunzione di uno dei pianeti vostri numi tutelari, Saturno con Plutone e Sole: oggi perfetta. Giove benefico vi stimola a muovervi e organizzare un weekend romantico con la vostra dolce metà.La quadruplice congiunzione Saturno, Mercurio, Plutone, Sole vi rende instancabile nelle attività casalinghe. Ne vedono gli effetti i vostri conviventi, specie se siete nati dal 9 al 15 di maggio.

Qualche piccolo calo del tono e dell’umore, forse dovuto a qualche momentanea divergenza in ambito familiare, non vi deve oggi inquietare più di tanto. Con Venere nel segno deputato alla ricerca, agli spostamenti, alle evasioni, l’Aquario, vi potete organizzare, con la vostra dolce metà, un prossimo fine settimana in una capitale romantica. Godetevi il weekend: lasciatevi alle spalle le preoccupazioni che vi avevano occupato nei giorni scorsi. La settimana prossima riprenderete la consueta giostra.

È opportuno in questo momento non fare passi falsi e cercare strategie di difesa (come anche di attacco) che si rivelino utili e vi proteggano da sollecitazioni esterne non sempre gradite, specie se siete nati dal 13 al 15 luglio. Per fortuna al vostro arco ci sono frecce potenti: ve le consegnano pianeti del calibro di Urano e di Nettuno nei segni fidati alleati dei Pesci. Con Marte ospitato nel segno dell’esplorazione, degli spostamenti lunghi, il Sagittario, potrete organizzare felicemente un viaggio romantico con la persona che avete al vostro fianco. Adesso le disponibilità finanziarie non vi mancano: lasciatevi convincere a fare un investimento davvero fruttuoso di cui in seguito non vi pentirete.

Domenica in ottima forma psicofisica. Il pianeta della grinta, Marte, si trova in un segno deputato ai viaggi, agli spostamenti, alle evasioni in nuovi territori: è il momento ideale questo per organizzare romantici weekend insieme alla persona che avete accanto. Siate prudenti nelle manovre finanziarie: con un Urano nel segno dell’economia, il Toro, potreste strafare, specie se appartenete alla prima decade.

Nettuno imbronciato in Pesci mostra qualche lieve contrarietà che potreste avvertire nell’ambito amichevole quest’oggi. Con Marte in Sagittario, segno deputato ai viaggi, avrete l’occasione giusta per organizzare un romantico weekend fuori, magari in una capitale straniera. Non siate diffidenti come sempre e provate a farvi tentare da un investimento in beni immobili particolarmente interessante. Giove Capricorno è al vostro fianco se siete nati in agosto.

Una Luna propizia per il vostro segno vi presenta una giornata positiva per quanto concerne la vita familiare. Con Marte in Sagittario, segno associato ai viaggi, agli spostamenti, alle escursioni, avrete occasione oggi di organizzare un romantico weekend insieme alla vostra dolce metà, magari per il mese successivo. Non esagerate oggi nello shopping selvaggio. Cinque pianeti tra cui quello del denaro, Giove, vi sono contro. Maneggiate i soldi con cura!

Continua a mostrarsi un cielo quasi completamente sgombro di nubi per voi quest’oggi. Con un entusiastico Marte, un viaggio in una città romantica potrebbe fare al caso vostro, se volete rinsaldare il legame di coppia e associarlo alla festa di San Valentino. Organizzate un viaggio a Granada città collegata con il vostro segno, dove si respira un’aria quasi da mille e una notte. Fuori dall’Europa, Marrakech in Marocco, luogo esotico e pieno di mistero, può essere prescelto per un weekend esclusivo. Avete concluso brillantemente gli impegni in ufficio adesso vi organizzate mentalmente e accuratamente la tabella di marcia della settimana successiva.

Siete gratificati dal bel Marte presente nel vostro segno, che vi vivacizza in primo luogo l’attività sportiva, poi anche quella amicale. Quali sono i luoghi che si confanno al segno del Sagittario secondo le indicazioni zodiacali? Andando fuori dall’Europa, è l’India colorata, misteriosa, immensa, a trovare una sicura e certa attribuzione zodiacale al vostro segno. Non vi fate incantare da un facile investimento oggi in beni immobili, ma chiedete tutti i lumi del caso a chi di dovere, prima di farvi coinvolgere direttamente.

Un parterre planetario di tutto rispetto sta abitando nel vostro segno. In Europa il posto più segnato dal Capricorno è la Grecia con tutte le sue isole e la seducente città di Atene. Per chi possa permetterselo, si segnala anche Tokyo città Capricorno per eccellenza, dove si sposano alla perfezione tradizione e proiezione verso il futuro. E in Italia? Va alla grande se potete scegliere l’isola della Sardegna e in particolare i colori mediterranei e sensuali di una città come Cagliari, il suo capoluogo. Nel vostro segno si forma una congiunzione rarissima quella tra Saturno e Plutone. Approfittatene se volete compiere un investimento e se siete nati dal 12 al 16 di gennaio.

Venere continua a essere benefica per voi Aquario, specie se appartenete alla terza decade. Potreste volgervi verso la Costa Azzurra dove avreste l’imbarazzo della scelta, tra la vivace Nizza, l’affascinante Saint Tropez o la più eccitante Marsiglia, tutte città mediterranee, particolarmente congeniali all’Aquario e che in inverno si vestono di colori più profondi e intensi. Lasciate perdere oggi una proposta di investimento che non vi conviene. Urano nel Toro e la Luna in Leone non vi danno il fiuto giusto, specie se siete nati nella prima e nella terza decade.

Configurazione che continua ad essere fortunata per tutti voi Pesci. Con Marte nel Sagittario potete programmare i vostri prossimi viaggi. In Italia, prima fra tutte, se potete visitarla in questa stagione, si distingue la splendida Trieste, città del confine di nord est che sembra proprio fatta apposta per voi. Un aspetto felicissimo di Plutone ora nel segno della finanza, il Capricorno, vi aiuta a depositare i vostri guadagni in un posto sicuro, dove frutteranno interessi cospicui.