Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 13 gennaio.

I pianeti vi regalano quel tanto di euforia, quell'aria frizzante che tanto vi fa bene e spezza la monotonia. In amore, gli astri favoriscono la vostra tendenza all'avventura. Chi di voi è single, ha la possibilità di trovare l'anima gemella. Quali sono i lavori più adatti all'Ariete? Attori di teatro principalmente, poi grandi interpreti di cinema, leader politici, imprenditori e capitani d'industria. Senza scordare i piloti automobilistici, di formula uno, i conducenti di motocicletta di grossa cilindrata.

Situazione globale di armonia, stato di salute tonico e volontà di attivarvi con gli hobby tipici del vostro segno come il giardinaggio, la gastronomia, la cura degli animali domestici, se ne avete. In amore vivrete una fase di espansione affettiva e di fusione emotiva, anche se non siete più tanto giovani, con la dolce metà. Avrete una forte energia anche passionale che condividete tutta insieme al partner. Il Toro riserva opportunità a chi lavora nella fotografia o come regista televisivo, o modella. Inoltre il segno ha la mano felice nella gestione delle risorse economiche e nel far fruttare bene il denaro, specie quando si tratta di beni ricevuti in eredità dalla famiglia.

Benedetti da Venere, vivete una fase di alti a bassi, che si collega forse anche alla monotonia di inizio anno. In serata la scelta di un film del genere "commedia brillante" o di uno spettacolo televisivo di evasione, vi alleggeriscono notevolmente lo spirito. In amore siete un po' pigri e apatici e la vostra dolce metà se ne è accorta. I single invece si godono una fase avventurosa. Il segno dei Gemelli si presta alla comunicazione immediata. Nessuno più di voi è capace di intrattenere persone sconosciute casualmente incontrate al bar, magari con barzellette, nessuno vi supera nel creare ponti di dialogo tra gli esseri umani.

Avvertite un po' di stanchezza: cercate di recuperare attraverso il sonno. Restate coperti e non vi esponete alle intemperie invernali. Per voi le occasioni di ammalarvi sono più alte. In amore i pianeti vi invogliano a migliorare, se non proprio a desiderare di rivoluzionare la vostra vita affettiva. Per il Cancro sono molto importanti le mura domestiche, le radici, la famiglia, i due genitori. I mestieri che gli sono più congeniali sono quello di architetto, consulente familiare, di psicologo, ingegnere e arredatore di interni.

Condividete la vostra energia vitale con parenti, amici e conoscenti (anche occasionali), incontrati proprio in questa giornata. State facendo crescere un rapporto che vi dona molta soddisfazione emotiva e vi riscalda il cuore. La strada che avete intrapreso è piuttosto faticosa, ma a voi, si sa, piacciono le sfide e le situazioni difficili. Nel Leone lo slancio vitale e sessuale si compenetrano a meraviglia e vedete la vostra prole come una parte essenziale di voi stessi, cui vi dedicate con un'abnegazione totale.

Continuate ad essere spalleggiati potentemente dai moti celesti. Ciò vi permette di organizzare al meglio i vostri intenti e propositi in questa settimana di metà mese. Non date peso a qualche malumore passeggero del partner: in serata sparirà infatti del tutto. Un'avventura recente, per chi è single, potrebbe trasformarsi in una storia seria. I mestieri più congeniali alla Vergine sono quelli legati a un'attività dipendente, o ancora le professioni di medico, veterinario, artigiano, estetista, sarto e massaggiatore fanno al caso vostro.

Vi aspettano alti e bassi nel tono e nell'umore, specie se siete nati nella terza decade, ma l'ambiente circostante attorno a voi è talmente congeniale da farvi allontanare immediatamente ogni nube di malinconia. In amore c'è da aggiustare una questione legata a uno spostamento o un viaggio organizzato con la persona che vi è accanto. Non vi sarà difficile. Per la Bilancia è essenziale la compagnia degli altri. I mestieri che vi si confanno sono legati a dirimere le controversie: avvocati, giudici, lavori legati a legge e giustizia, o critico d'arte.

Siete sotto un cielo quasi completamente sgombro da nubi. C’è però Urano che vi rema contro dal segno del Toro. In amore potete osare e farvi avanti con chi vi ha colpito il cuore, specie se siete giovanissimi. Gli astri vi danno una grande occasione. Non la sprecate! I mestieri più adatti per i nati sotto il segno dello Scorpione sono nel settore bancario, ma vanno bene anche il finanziere o il politico.

Giornata che vi vede in ottima forma. Gestite un sentimento d'amore nato e cresciuto da poco con tutta la vostra enfasi, la voglia di immergervi potentemente nel mondo dell’altro. Sappiate, però non essere invadenti e date spazio anche a chi avete accanto. Eros al top per i nati in novembre. I mestieri più adatti al Sagittario sono tanti. Si passa dalla guida turistica, al gestore di un'agenzia di viaggi, dall’insegnante di scuola superiore e di università, al ricercatore e al filosofo.

Questa, per voi, di solito è la parte migliore dell'anno, quella in cui festeggiate, in maggioranza, il vostro compleanno. Tutti davvero tutti i pianeti sono dalla vostra parte. Un'unica raccomandazione: non provate a dominare troppo le situazioni dall'alto. In amore avvertite un'urgente e quasi irresistibile voglia di tenerezza. Ne siete contraccambiati dal partner fisso o occasionale che sia. I mestieri più adatti al Capricorno? Il manager, chi è a capo del personale di un’azienda, sia essa piccola o grande.

Il vostro calore umano riceve un'ulteriore stimolo a dare prove di se: lo esibite in famiglia e nel gruppo degli amici fidati. In amore avete fatto una nuova conoscenza che adesso vi sta coinvolgendo ed entusiasmando. Non ponete freni o limiti a questa bella voglia di innamorarvi e di stupirvi giorno per giorno. I mestieri che si confanno di più all'Acquario sono quelli legati alla diplomazia, alla conciliazione, alla ricerca della negoziazione e del compromesso. Molti di voi fanno anche mestieri relativi alla conquista di un equilibrio mentale e dunque sono psichiatri e psicologi.

Quadro dei transiti planetari che vi trova in splendida forma. Le maggiori soddisfazioni le ottenete in famiglia dove siete il centro di scambi, di confidenze, di consigli preziosi dati e ricevuti. In amore ritrovate una piena condivisione emotiva con la vostra dolce metà. Alcune incomprensioni passeggere dei giorni scorsi saranno completamente allontanate. Exploit erotici per i nati in marzo. I mestieri che si confanno ai Pesci sono quelli legati all'arte e alla possibilità di creazione autonoma che concede l'imprenditoria. Per molti sono ideali i luoghi di assistenza e cura, dove poter mettere in pratica lo spirito caritatevole, come gli ospedali e i centri di ricovero.