Oroscopo del giorno, le previsioni del 14 gennaio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 14 gennaio.

Giornata che ancora vede Marte occupare un segno vostro amico, il Sagittario, questa posizione del pianeta vi accompagnerà ancora per lungo tempo. Gli entusiasmi si alzano a fronte di un periodo precedente che vi ha visti un po' spenti e non nel vostro abituale mood pimpante. Fate attenzione, alcune influenze esterne potrebbero disturbare la vostra relazione d'amore. Venere positiva dal buon vicino segno dei Pesci vi mette in guardia e vi fa curare in modo più attento i vostri interessi affettivi. Giove vi induce a spendere e spandere a volte senza criterio.

Configurazione planetaria che vede ben cinque pianeti posti nel segno alleato del Capricorno, tutti pronti a spalleggiarvi con grande energia. Saranno le forze della vitalità attiva (il Sole), del'’intelligenza (Mercurio), della razionalità logica (Saturno), della creatività (Plutone), dell'ottimismo (Giove) ad associarsi per migliorare il vostro modo di stare al mondo. Nel vostro segno si situa il fortunato Urano simbolo di decisione rapida, nell'amica Vergine invece la sospirante Luna. Ultimo e non certo meno importante, il fluido Nettuno, dio dell'adattabilità alle situazioni, naviga nelle acque del segno dei Pesci a voi bendisposto e vi permette, specie se appartenete alla seconda decade, di trovare sempre la quadratura del cerchio in ogni circostanza.

Marte ancora in angolatura provocatoria nel segno nemico - amatissimo del Sagittario vi dà un umore altalenante. Chi di voi deve gestire figlioletti piccoli o genitori avanti negli anni si troverà a sacrificare qualche piccolo interesse o piacere che aveva previsto di godere nel fine settimana. Tutto questo in particolar modo se festeggiate il vostro compleanno tra la fine di maggio e nei primi giugno. La Luna oggi è negativa dal segno vostro nemico amatissimo della Vergine e anche Venere occupa il segno a voi non congeniale dei Pesci. Niente di grave, il senso dell'umorismo vi aiuta sempre e comunque e soprattutto nelle questioni di cuore.

Avvertite il bisogno di godere del proverbiale "riposo del guerriero": vari pianeti nel segno vostro nemico - amatissimo del Capricorno stanno, da diversi giorni, pungolandovi un po'. Anche il vostro fisico richiede più quiete e relax. Il Sole, pianeta della forma fisica e vitale, è in angolo tecnicamente negativo e lo stesso vale per il magnifico Giove: premunitevi dai tipici malanni di stagione perché raffreddori e influenze potrebbero essere dietro l'angolo. Tutto questo in modo più marcato, se festeggiate il vostro compleanno nella prima decade e poi dal giorno 13 al 17 luglio.

Configurazione planetaria che mostra ancora un bel Marte nel segno alleato del Sagittario a far innalzare il livello dell'entusiasmo. Dimostrate una gran voglia di vivere l'ambiente familiare, godere della compagnia di amici e di conoscenti (vecchi e nuovi). Siete single? La possibilità di un amore lontano continua a non farvi smettere di pensarci su. Attivissimi e carichi di energie procedete spediti a riempire la vostra giornata lavorativa con efficienza, rigore, senso di responsabilità. La Luna nel segno della Vergine, vi dà una marcia in più. I liberi professionisti possono contare su ottime prospettive di pubblicizzare le loro produzioni in futuro. In special modo se siete nati nella terza decade.

Firmamento planetario brillante e molto promettente per tutte le iniziative che porterete avanti oggi. Un parterre di corpi celesti in Capricorno (Giove, Saturno, Plutone, Mercurio cui si aggiunge il Sole), è il vostro talismano per ottenere conferme della vostra bravura in ogni campo. Anche Urano vi favorisce dal Toro e lo stesso fa la Luna oggi nel vostro segno. Fiorisce una passione per i più giovani del segno, soprattutto quelli che festeggiano il compleanno dal giorno 9 al 14 di settembre. Siete in gamba, non si discute, lo percepite nell'ambiente lavorativo: colleghi, superiori e consulenti esterni vi mostrano la loro fiducia e stima. Saturno spiana i vostri passi se siete nati nella terza decade.

Per voi un cielo discreto e intrigante. La Luna si trova nel segno della Vergine e vi porta a percepire molto facilmente stati d'animo e sensibilità altrui. Al primo posto oggi c'è appunto l’empatia. La usate agilmente e amabilmente in campo familiare e umano in genere, con amici e conoscenti vari. Un bel Marte in Sagittario vi dona la capacità di minimizzare alcune controversie che si sono create tra la vostra coppia e altri amici, che a loro volta sono in coppia, specie se siete nati nel mese di settembre. La conciliazione, la mediazione, il lavorare in team sono i vostri talenti più apprezzati. Saturno, vostro astro tutelare, vi rema contro, specie se siete nati dal 13 al 18 del mese di ottobre. Non alzate in generale troppo il tiro in ufficio o nel campo di attività dove vi muovete normalmente.

Un quadro astrale quasi sgombro da nubi negative continua a infondervi fiducia nel domani e notevole voglia di vivere. In particolare Plutone e Nettuno vi spingono a guardare il futuro con ottimismo. Con transiti planetari così belli potrete creare nuove storie e coltivare interessi sentimentali. Non vi sarà vietato osare e puntare pure in alto, se lo vorrete. La Luna oggi nel segno del lavoro, la Vergine, vi rende efficienti, pragmatici, carichi di proposte in ogni attività. Solo se siete nati in ottobre, col pianeta Urano in angolo negativo, potreste avvertire un calo e un aumento della stanchezza.

Configurazione abbastanza positiva con il Sole ospitato nel buon Capricorno, coadiuvato da Mercurio, Saturno e Plutone, a darvi ancora manforte, specie se siete nati nella terza decade. Venere nel segno nemico amatissimo dei Pesci, non vi consente di avvicinarvi alla vostra dolce metà con la delicatezza e comprensione con cui vorreste quest'oggi, specie se siete nati in novembre. Sì, perché voi avete la propensione a dimostrare la vostra esplosiva generosità a maggior ragione quando vivete una relazione stabile. La Luna nel segno del lavoro, la Vergine, a voi tecnicamente ostile, vi obbliga a non demordere se i capi chiedono troppo e vi obbligano a faticare. Presto i risultati del vostro impegno vi renderanno giustizia.

Si osserva una comitiva di pianeti lenti e rapidi che vi guarda con grande favore, trovandosi a passeggiare proprio nel vostro segno. Da Giove a Mercurio al Sole, da Saturno, per finire col pianeta più lento conosciuto Plutone, tutti si muovono eccezionalmente in congiunzione nel vostro segno. I transiti insomma vi danno la chance di affermarvi, in qualsiasi settore desideriate farlo, in modo ancor più incisivo se siete nati nella prima e nella terza decade. I Capricorno della prima decade saranno i più fortunati in assoluto, con Urano Giove pronti a favorire una fortuna sfacciata.

Venere, entrata da ieri nel segno buon vicino dei Pesci, insieme a Marte in Sagittario, vi inviano influssi particolarmente benefici per la mente e la parte emotiva del vostro Io. Specie se siete nati in gennaio e nei primi giorni di febbraio, vi sentirete più sollevati, meno condizionati dall'ambiente, come era invece successo qualche tempo fa. Ottime indicazioni in famiglia e nelle cerchie di amici fidati di sempre. Siete single o in cerca di nuove emozioni? Non raccogliete le provocazioni che possono arrivare da persone fatue. Giornata molto creativa in ufficio. Riuscite con il vostro estro, quel pizzico di fantasia che non vi fa mai difetto a gestire una situazione che all'inizio della mattina era parsa particolarmente spinosa.

Si stabilizza la luminosa Venere nel vostro segno e vi obbliga a fare qualche passo indietro nei rapporti familiari per evitare fraintendimenti e contrapposizioni troppo nette. Anche perché in questo periodo in contemporanea subite anche il transito negativo del pianeta dell'aggressività, Marte. In particolare da tenere sotto controllo saranno il rapporto tra genitori e figli, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 27 di febbraio al 5 del mese di marzo. Tenerezza e dolcezza fanno parte integrante del vostro modo di essere e di amare. Non vi atteggiate a duri di cuore, perché non siete affatto così. Urano, nel segno operoso del Toro e Nettuno, in congiunzione proprio nel vostro segno adesso in compagnia di Venere, continuano a donarvi adattabilità e disponibilità al compromesso nell'ambiente lavorativo.