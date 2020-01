Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 10 gennaio.

In famiglia c'è la necessità di mettere pace tra due persone che in questo momento non si stanno capendo. Siete alla ricerca di un'intesa che sfiori la perfezione, d'altronde il vostro è un segno che tende a primeggiare, a ricercare sempre il meglio, a maggior ragione in campo amoroso. La congiunzione capricornina tra il Sole e Plutone tende a rendervi un po' tesi oggi nell'ambiente di lavoro. Moderate i toni troppo accesi e cercate quelle persone fidate con cui lavorate sempre bene.

La buona salute, la fermezza di carattere e un bell'apporto razionale e logico non vi difetteranno. Non vi lasciate frastornare da alcune tentazioni di sentimentalismo e piuttosto procedete, come vostro solito, verso la serena strada di un'affettività solida e senza grilli per la testa. Sapete usare il vostro savoir-faire in ufficio per tenere a bada alcuni seccatori che possono spuntar fuori, tanto dall'ambiente dei colleghi circostanti, quanto da personaggi esterni. La vostra strada è spianata, dovete solo avere pazienza se svolgete una libera professione.

C'è un grande desiderio di fare pulizia, di mettere ordine e razionalità nei sentimenti. Il vostro temperamento può risentirne un po', ma non importa per questa volta. In compenso sarete gratificati dalla solidità dell'affettività, soprattutto se il vostro cuore è impegnato, qualora siate sposati o possiate contare sulla compagnia di un fidanzamento di lungo periodo. Vi si chiedono patti chiari per una scelta di carattere professionale piuttosto importante e impegnativa. Se potete prendete tempo. Altrimenti, prima di rispondere, cercate consiglio da qualcuno di fidato o di esperto.

Sensibilità combinata all'audacia e un pizzico di fortuna che accompagna la voglia di cambiare e di trovare nuove strade non vi faranno mai difetto. Attenzione a non fare troppi capricci in questa in questa giornata di gennaio. Sappiate aggirare diplomaticamente alcuni ostacoli che momentaneamente si potranno frapporre sul vostro cammino sentimentale. Maneggiate con cura rapporti e persone. I single pongano dei freni alle loro ansie di conquista. Mettete a frutto i risultati dell'esperienza che avete maturato e procedete spediti nel vostro percorso professionale, senza farvi intimidire da nulla e nessuno. I rapporti con colleghi e collaboratori di lavoro richiedono tutta la vostra paziente comprensione.

In famiglia potete ottenere molto di più con la pacatezza che lasciandovi andare ad atteggiamenti veementi o teatrali. Se siete in cerca dell'anima gemella, potete provare ad appoggiarvi ai social media che consentono relazioni e incontri in modo abbastanza facile. Fermezza di propositi e grande ambizione. È questo che ci vuole per raggiungere gli obiettivi che vi siete dati.

In famiglia siete al centro delle attenzioni, vi tocca elargire consigli e confidenze ai vostri conviventi. Giornata estremamente soddisfacente sul piano affettivo. Non vi manca la capacità di essere intraprendenti, e, se siete ancora single, riceverete conferme del vostro fascino. Non vi tirate indietro di fronte a inviti che arrivano da persone che non conoscete tanto bene. Nei nuovi gruppi incontrerete proprio chi fa al caso vostro. Concreti e disciplinati, date il vostro esempio in ufficio ai colleghi pigri. Non vi stupite se siete così apprezzati e ammirati da tutti.

In famiglia ci sono parenti con cui sarà necessario ritrovare l'armonia poiché negli ultimi tempi si può essere verificato un allontanamento. Sarà il vostro spirito conciliatore e la vostra abilità diplomatica a ricreare un buon ambiente dove far rianimare i rapporti in difficoltà. Non vi accanite su questioni di principio che potrebbero far irritare la persona amata. I capi possono un pochino tartassarvi. Invocate il rispetto dei tempi e dei modi di intervento, a patto che vi siate accertati prima di avere diritto e ragioni sufficienti.

In famiglia riuscite a cogliere con acutezza un aspetto che vi era sfuggito nel carattere di qualcuno. Se siete ancora in cerca dell'anima gemella, dovrete solo sforzarvi un po' e proporvi a chi vi ha toccato il cuore di recente. Non troverete resistenze. Una situazione lavorativa complicata, che altri hanno deciso di archiviare viene da voi risolta con lucida determinazione e spirito infaticabile. Incassate l'apprezzamento dei superiori, soprattutto se siete nati nel mese di novembre.

Amabili in famiglia vi guadagnate stima e affetto anche dai componenti acquisiti. Favoriti da Venere, Marte, Plutone e Giove siete uno dei segni più fortunati del momento, almeno in campo sentimentale, e potrete dare sfogo alla vostra tipica tendenza all'avventura. Grandi successi vi attendono, se avete una libera professione, se gestite un'attività pubblica o avete a che fare con transazioni economico - finanziarie.

Non siete un segno particolarmente vanitoso o incline al narcisismo, ma un po' della vostra natura schiva e riservata può essere intaccata da un gusto per il bello e dall'armonia delle forme. Avete voglia di tenerezza e non fate mistero di esprimerla al vostro partner, fisso o occasionale che sia. Trovate una sponda facile in questa vostra necessità e vi godete tutto l'affetto che vi siete meritato con il vostro comportamento accogliente e gioiosamente disponibile dei giorni scorsi. Siete fiduciosi che una richiesta inoltrata nella vostra azienda o nel vostro circuito lavorativo possa giungere a soddisfare la vostra attesa.

La positiva congiunzione astrale gioca un ruolo favorevole nei rapporti interpersonali, in famiglia e nelle situazioni di contatto, consentendovi un rinnovamento del vostro abituale entourage. La Luna ospitata oggi nel segno del Cancro tende a creare un po' di confusione o anche di possibili fraintendimenti nel rapporto di coppia. Non preoccupatevi, riuscirete comunque a trovare il punto di incontro. Momento di armonia in serata. Se avete abbracciato una libera professione o fate un lavoro che prevede un contatto col pubblico, in tempi rapidi ad otterrete ottimi risultati.

Molto buoni i contatti con gli amici sia di vecchia data che di nuova data. Potete cominciare a programmare con la vostra dolce metà progetti a lungo accarezzati e attesi. Una convivenza, un matrimonio, la nascita di un figlio, possono tutti essere ugualmente favoriti dalla configurazione celeste, che mai come adesso appare decisamente fortunata per voi. Spesso nel vostro segno nascono imprenditori o comunque persone che amano mettersi in proprio. Ora gli astri vi danno in mano le carte vincenti per sfondare.