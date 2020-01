Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo dell'11 gennaio.

Questo sabato guardiamo quale è il mito dell’Ariete che può essere considerato emblematico di alcune caratteristiche e simbologie. Senz’altro il mito di Giasone, eroe indomito che va alla conquista del celebre vello d’oro in Colchide. Il vello è proprio il manto lanoso dell’Ariete e questo elemento, secondo la leggenda greca, dava magiche virtù da “leader” a chi se ne impossessava. Solo appropriandosi del prezioso vello, con l’aiuto di Medea, Giasone diventerà, poi re infatti. Nel significato profondo di questo mito troviamo le simbologie, di coraggio, di sfida, di capacità di iniziativa personale, non disgiunte dalla attitudine a diventare capi carismatici, che sono appunto proprie del primo segno dello Zodiaco, l’Ariete.

Mercurio nel segno amico del Capricorno vi dà una verve e una velocità di battute e di ascolto in ogni settore della vostra vita. Ma vediamo quale è il mito che tende a toccare profondamente alcune caratteristiche simboliche del vostro segno zodiacale. È senz’altro il mito degli amori tra Zeus (il Giove latino e anche astrologico, governatore del vostro segno) con Hera (la famosa Giunone latina). La compenetrazione tra i due Dei è indice della fusione passionale che voi ricercate, ma al tempo stesso la furibonda e accecante gelosia della dea di fronte ai tradimenti di Zeus, parla delle vostre ansie possessive, della volontà di tenere il controllo su ogni situazione, non solo quelle di carattere amoroso.

La Luna in Leone vi porta maggiore agilità fisica, freschezza e vi stimola a liberarvi da alcune incombenze che vi hanno dato non pochi problemi e tanto da fare negli ultimi due mesi all’incirca. Vediamo oggi il mito collegato al vostro segno e le simbologie che se ne possono trarre. Sicuramente è quello dei Dioscuri i due “gemelli indivisibili”, nella vita come anche nella morte, Castore e Polluce, questo il racconto mitologico che si associa con grande facilità al segno dei Gemelli. I due gemelli rappresentano perfettamente i due lati del terzo segno dello Zodiaco: il primo è il lato legato alla conoscenza, alla curiosità per il nuovo e il diverso, il secondo il lato dedicato alla parte mondana, materiale, edonistica della vita, che pure tanto presente è nel carattere dei Gemelli.

I pianeti dell’intelligenza, Mercurio e Saturno nel Capricorno tenderanno a disturbarvi un poco non rendendovi concentrati e attenti. Attenzione, soprattutto per chi di voi sia sui banchi di scuola, oppure si trovi a studiare per l’università, specie se è nato nella terza decade. Vediamo oggi quale è il mito collegato al vostro segno zodiacale e troviamo le simbologie ivi rappresentate. È il mito del bellissimo fanciullo Narciso a sposare alcune caratteristiche del Cancro. Segno legato infatti alla dipendenza dalla famiglia, stenta a staccarsi da condizioni e sicurezze precedenti per spiccare il volo verso l’autonomia. Nella vicenda del ragazzo che si innamora di sé stesso, guardando dentro una pozza d’acqua, c’è anche il legame forte con la madre, tanto da diventare condizionante per la sua la futura indipendenza e libertà.

È possibile siate distratti da molte suggestioni oggi, specie se festeggiate il vostro compleanno in luglio. La Luna si trova in Leone e vi provoca intuizione, ma anche frequente svagatezza. Vediamo il mito collegato al vostro segno secondo alcune caratteristiche del Leone. È quello di Icaro, che tenta di volare facendosi attaccare le ali con la cera da Dedalo e arrivando a toccare troppo il sole che gliele brucia. L’eccesso, la voglia di conquistare che non si ferma di fronte a nulla, può giocare infatti al Leone brutti scherzi. Facciano attenzione tutti i rappresentanti del segno, l’insegnamento di questo mito è quello di non esagerare e di proporzionare le ambizioni alle proprie effettive possibilità.

Cielo ravvivato da un’ottima posizione di Mercurio che è ospitato nel segno del Capricorno a fornirvi buonumore e sensibilità per comprendere con la vostra tipica attenzione alcune situazioni complesse che capitano attorno a voi, in special modo in ambito familiare. Vediamo quale mito vi corrisponde, in base alle simbologie zodiacali. È senz’altro quello legato al dio Efesto (il latino Vulcano) nume “costruttore” dell’Olimpo, che viene apprezzato da tutti gli dei per la capacità che ha di fabbricare, di organizzare nella sua fucina qualsiasi tipo di meraviglia. L’abilità tecnica, manuale, la praticità che il vostro segno sempre sa esprimere nell’ambito quotidiano, è da ricercarsi in questo mito che sembra sposarsi molto bene con le caratteristiche della Vergine.

Quadro dei transiti piuttosto positivo in linea di massima, con una Luna nel segno del Leone, segno con cui condividete rapporti di affinità elettive sullo schema dello Zodiaco, Luna a darvi un buon intuito che userete nel quotidiano. Vediamo oggi quale è mito che corrisponde al vostro segno zodiacale, in base alle simbologie dettate dalla Bilancia. Senz’altro il mito di Elena che deve scegliere il suo futuro marito avendo a disposizione tutti i capi della Grecia che le si presentano come futuri pretendenti. Alla fine Elena farà una scelta “di ragione” sposando il candidato più ricco, Menelao di Sparta. Come andò a finire in seguito non è difficile immaginarlo e scoprirlo. Elena si innamorò di un principe troiano, Paride, venuto a fare visita al marito, e con lui fuggì. La dicotomia tra scelte ragionate e suggerimenti del cuore è, nel vostro segno, sempre presente.

Un gruppo di corpi celesti si muove in angolo benefico per voi in questa giornata di gennaio, da Plutone a Giove, da Saturno a Mercurio al Sole dal segno amico del Capricorno, Nettuno invece dagli alleati Pesci. Quale il mito che vi corrisponde in base alle simbologie planetarie? Senz’altro quello del ratto di Proserpina compiuto da Plutone, dio - pianeta governatore proprio del vostro segno. Il mito racconta della fanciulla rapita appunto dal dio degli inferi che la tiene con sé e la fa poi innamorare trasformandola nella regina del mondo sotterraneo. Il rapimento e la fase di conquista erotica sono corrispondenti al vostro segno così sensuale e passionale.

Profilo dei transiti planetari per voi abbastanza buono in questa giornata di gennaio. Siete gratificati dal buonumore e riuscite a ottimizzare i tempi in ogni cosa vi dedichiate. Ma vediamo oggi quale è il mito che corrisponde meglio alla natura caratteriale del vostro segno. È senz’altro quello del centauro Chirone, metà uomo e metà cavallo, proprio come l’emblema che rappresenta il vostro segno, personaggio che alleva pazientemente e saggiamente i figli degli Dei e degli eroi. Tra questi il mitico Asclepio, nume della medicina e il padre dell’eroe omerico Achille, Peleo. La simbologia di crescita, di insegnamento, di assistenza, di cura è tutta espressa in questo mito e esemplificata potentemente nel simbolismo del Sagittario.

Configurazione dei transiti odierni decisamente al top per voi. Tutti i pianeti sono in angolo favorevole. Da Nettuno a Plutone, da Saturno a Venere, dal Sole a Giove, è tutto un tripudio di sollecitazioni positive e in molti casi fortunate per il vostro segno. I nati dal 17 al 20 di gennaio facciano solo attenzione a non commettere passi falsi dati dall’eccesso di ambizione e di invincibilità. Vediamo adesso quale è il mito che tratta delle simbologie del vostro segno in modo chiaro ed esplicito. Senz’altro quello della generosa capra Amaltea che nutrì Zeus bambino sul monte Ida. Il dio diventerà poi il re degli dei e degli uomini. La simbologia di ambizione, di costruzione pietra su pietra del proprio successo, di carriera conquistata con pazienza (e non di rado con fatica), è veramente caratteristica del vostro segno zodiacale.

Riuscite oggi a farvi scivolare di dosso qualsiasi contrarietà o passeggero malumore, grazie all’apporto del calore umano che viene dagli affetti amichevoli, vero punto di forza del vostro vissuto. Quale è il mito che si sposa adeguatamente con le caratteristiche del vostro segno, l’Aquario? Senz’altro quello di Prometeo, che ruba il fuoco agli Dei per darlo agli uomini, i quali prima non ne conoscevano l’uso e l’importanza. Nel racconto di Prometeo si scopre, prima di ogni altra cosa, la prodezza tecnica e scientifica dell’Aquario e poi il collegamento tra umano e divino, tra reale e ideale, che l’Aquario cerca di raggiungere, cui ambisce da sempre.

Nettuno, pianeta delle emozioni, da sempre vostro fidato alleato, si trova in una posizione felicissima in perfetta congiunzione col vostro segno. Anche Mercurio vi sorride sornione, trovandosi nell’amico Capricorno. Questa giornata di gennaio, insomma inaugura un periodo dell’anno davvero fortunato. Sole, Giove, Plutone e Saturno si trovano in angolo armonico sempre nel Capricorno e vi fanno arrivare una pioggia di benedizioni astrali. Urano è nell’amico Toro e vi dona fantasia, estro, brillantezza mentale. Quale il mito che rappresenta le caratteristiche dei Pesci? È quello di Eros e Afrodite, che si lanciano in mare per sfuggire alle ire di Tifone. Sarà Poseidone (il vostro astro protettore, Nettuno), a salvarli, inviando loro due generosi delfini che poi verranno premiati facendoli ascendere nella costellazione dei Pesci.