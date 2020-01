Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 7 gennaio.

Avvertite oggi un po' di stanchezza a disturbarvi l'umore. Il clima familiare potrà non essere dei più congeniali alla vostra natura espansiva e ci potrebbe essere qualcuno in casa che mostra un'insolita freddezza. Cercate di non avere atteggiamenti troppo direttivi e puntigliosi con la vostra dolce metà È il gusto per il rischio e la sfida a favorirvi e oggi avrete la dea bendata dalla vostra parte.

In questa giornata potete risolvere con diplomazia, garbo e buon senso alcune questioni rimaste in sospeso. Avrete la giusta capacità di venire incontro alla persona amata, vivendo un momento di fusione emotiva ma anche razionale che non sperimentavate da tempo. Spesso vi piace tentare la sorte al gioco. Vi seduce l’idea di rischiare sulla ruota del destino.

Siete oggi predisposti al buonumore e all’armonia familiare. Nella sintonia mentale e di progetti comuni riuscite a rafforzare il vostro rapporto di coppia. Un viaggio lungamente atteso e programmato insieme alla vostra dolce metà vi allieta. Successi esaltanti per i single nati in giugno. In questa giornata che segue la Befana potreste tentare la fortuna al gioco, come la schedina o il lotto. Il pianeta della buona sorte, Giove, può favorirvi indirettamente, sia pure accettando qualche sfida.

Il vostro temperamento spesso definito lunatico può venir fuori in modo netto oggi. Non vi date pensiero più di tanto se non sentite una piena sintonia con la persona che avete accanto: si tratta di distanze emotive passeggere che tra un paio di giorni scompariranno completamente. Se ve la sentite di tentare la sorte al gioco, Il lotto, la schedina e le corse dei cavalli possono interessarvi, più come curiosità che come sport assiduo e preferito.

Il vostro temperamento solare avrà modo di esprimersi in famiglia e nel giro delle amicizie. Sentite che la persona che adesso vi fa battere il cuore ha bisogno del vostro appoggio, della vostra comprensione e di tutto il vostro aiuto. Senza esitazioni vi dedicate completamente alla soddisfazione di questa sua momentanea necessità e ciò non vi pesa affatto. La buona sorte tende a favorirvi di più se possedete proprio il pianeta della fortuna, Giove, nel punto dello Zodiaco dove ora sta transitando, ovvero il Capricorno.

Giornata che trascorrete in discreta tranquillità in compagnia dei vostri affetti più sinceri. Attenzione a non praticare sport particolarmente impegnativi se siete nati in agosto. I single di agosto vivono momenti esaltanti di conquiste. Se vi piace tentare la fortuna al gioco, tipo il gratta e vinci, il superenalotto o le corse dei cavalli, potrete approfittare di un apporto in più da parte della fortuna, fattore che vi favorisce considerevolmente.

Ottime le indicazioni in campo familiare, settore dove siete al centro di confidenze, scambi e mostrate grande capacità nel creare sinergie tra i vari componenti. Il vostro cuore vi chiede di ascoltare le sue ragioni. E le sue ragioni sono diverse da quelle che vi suggerisce la fermezza razionale, da sempre al vostro fianco. Di tanto in tanto vi lasciate conquistare dal gusto di tentare la sorte al gioco. Se nel vostro quadro astrale Giove occupa il segno del Capricorno (dove si trova attualmente), la fortuna, però ha più modo di esprimersi.

Beneficerete di una vita affettiva scoppiettante, dove sarà impossibile annoiarsi. C’è una prevalenza della parte erotica su quella prettamente emotiva. È proprio il caso di tentare la fortuna con Giove, astro della buona sorte, ospitato nel vostro segno amico del Capricorno. Dal lotto alla schedina del totocalcio, dalle corse dei cavalli, al gratta e vinci: vi potete lanciare in diverse sfide da questo punto di vista.

In famiglia il clima diventa sereno e voi vi dedicate ai vostri cari con tutto l'entusiasmo e la generosità di cui siete capaci. Sia che siate in una relazione di lungo periodo sia che vi troviate in un rapporto che state costruendo pazientemente, gli astri vi assicurano naturalezza e capacità di esprimere quel che provate, ottenendo un considerevole successo. In questa giornata post Epifania potreste tentare la sorte al gioco con l’enalotto, il totocalcio o il popolare gratta e vinci. Attualmente Giove, il vostro astro governatore, transita nel Capricorno e nel caso voi lo abbiate in questa posizione il concetto di fortuna per voi vale doppio.

Vi adattate a situazioni familiari e, in generale, interpersonali in modo agevole. C'è bisogno di tutta la vostra buona volontà, la forza di comprensione e la tenacia per non scombinare troppo una situazione affettiva. Se vi sentite nello stato d'animo giusto per sfidare la sorte al gioco controllate che, oltre ad essere del Capricorno, abbiate anche Giove nel vostro nel segno, proprio come sta accadendo in questi giorni.

La Luna entra nel segno amico dei Gemelli. Combinate la capacità di essere espansivi con il senso della misura e la vostra capacità di conquista ottierrà successi inaspettati. Che vi troviate in una coppia stabile, oppure vi stiate rodando in un legame da poco cominciato, gli astri vi daranno oggi grandi possibilità di farvi valere in amore. Se avete la voglia di provare la sorte al gioco, gli astri vi daranno una mano in questo senso.

Sappiate maneggiare con cura i rapporti con figlie e figli, sorelle e fratelli. Se non farete troppi voli con la fantasia, potrete cogliere successi a piene mani e sentirvi appagati delle vostre capacità di seduzione. Appartenete a un segno di Giove (che vi governa simbolicamente), pianeta della fortuna e, mai come adesso, potreste beneficiare di successi al gioco.