Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 2 gennaio.

Primo giovedì dell'anno che vede in primo piano i rapporti in famiglia. C'è da risolvere una questione di ordine pratico che riguarda la vostra vita di coppia e in particolare la famiglia del partner. Ricominciate la solita routine in ufficio con il vostro senso del dovere che vi porta più stanchezza di quanto avevate preventivato.

Vi risvegliate con una bella freschezza mentale e la sensazione di poter risolvere ogni problema quotidiano. Scoprite di poter viaggiare all'unisono con la persona amata. Non vi lasciate prendere da gelosie immotivate, però. Procedete all'organizzazione delle vostre situazioni professionali con tutta l'energia di cui sapete dar prova.

Giornata di vivaci scambi e di complessiva armonia con le persone a cui volete bene. La programmazione di un prossimo viaggio, che avevate pensato di mettere in cantiere con la persona amata, sta presentando più inconvenienti e inciampi del previsto. Sarà necessario, per il momento, non concentrarvi su questa meta. È possibile che in ufficio oggi possiate sentire momenti di insofferenza alla routine.

Cominciate il nuovo anno ritrovando equilibrio, pace interiore e serenità. Avete la necessità di chiarire alcune situazioni lasciate in sospeso tra voi e la persona che avete accanto. Apparite decisi e combattivi in campo professionale. Non vi lasciate soggiogare da niente e nessuno. Siete imbattibili e ogni mossa che fate centra l'obiettivo.

Vi godete un momento di particolare completezza e di sintonia con la persona amata, riuscendo a raggiungere vette di desiderio inaspettate. Ritornate in ufficio mettendo in campo la vostra tipica energia, correndo in anticipo sui tempi previsti. Se i vostri capi vi tengono un po' sotto pressione, dimostrate con il vostro esempio quanto siete efficienti e insostituibili.

Sappiate dare ascolto a figlie e figli, sorelle e fratelli, da cui potreste, di recente, esservi allontanati. Sia che abbiate un rapporto fisso sia che coltiviate una relazione occasionale vivrete momenti indimenticabili. Colpi di fulmine e inizio di nuove storie sono invece probabili per i nati in agosto attualmente liberi. Ritornare al lavoro non vi dispiace di certo. Da bravo segno di Terra vi dedicate con particolare cura a ogni impegno la vostra attività odierna vi presenti.

Giovedì lavorativo che vi vede in un ottimo stato di vivacità fisica e mentale. Qualche piccola turbolenza in ambito sentimentale si verifica in serata, soprattutto se intrattenete una relazione cominciata da poco tempo. Tornerete al lavoro con un po' di fatica. Se i vostri capi chiedono troppo da voi, mostrate i risultati eccellenti del vostro impegno precedente, della vostra competenza e del talento da voi provato in passato.

Nuovo giorno di gennaio che segna la ripresa dell'attività consueta e si distingue per essere molto fortunato. Se siete ancora single, non vi chiudete alle nuove comitive di amici che possono riservare sorprese allettanti. Ritornate al lavoro in perfetta forma: non vi abbandona l'allegria e la voglia di ritrovare i vostri colleghi.

Ripresa della normale attività che non vi affatica o vi annoia: il primo giorno di routine dell'anno piuttosto vi trova in allegria e vi fa sentire in pace col mondo. Sia che siate single sia che abbiate un legame stabile avvertirete un impulso di conquista e di ricerca del nuovo in amore. Lasciate perdere qualche chiacchiera di troppo che circola proprio il primo giorno lavorativo dell'anno in ufficio.

Non manca un apporto consistente di sana concretezza che immettete in diversi ambiti della vostra vita, dalla famiglia alle amicizie. C'è la necessità di conciliare le ragioni della famiglia d'origine con quelle della coppia. Inviti in casa di genitori e parenti prossimi possono intralciare la possibilità di condurre in modo autonomo il legame a due. La carriera sta per prendere il volo. Si prospettano novità significative.

Se siete cuori solitari, è in arrivo una nuova fiamma che vi riempie di entusiasmo e di voglia di impegnarvi in una storia. La ripresa lavorativa non vi pesa minimamente anzi, non vedevate l'ora di rimettervi in attività dopo le ferie natalizie. Nuove programmazioni sono nella tabella di marcia che vi si presenta davanti.

Si conferma oggi un inizio anno particolarmente felice e fortunato per quasi tutti voi Pesci. Un sentimento che state coltivando da poco comincia a diventare una storia seria. Il favore degli astri vi consente di costruire una relazione che è destinata a durare a lungo nel tempo. Chi di voi, invece, è in una coppia stabile, riesce a trovare situazioni e elementi che vivacizzano il rapporto, tanto da tenere costantemente lontana la noia. Riprendete la routine in ufficio senza sentire minimamente il peso della fatica o della noia.