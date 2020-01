Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 3 gennaio.

La Luna vi obbliga ad essere pazienti e comprendere un componente della famiglia che si trova in temporanea difficoltà. Il vostro slancio si rivela provvidenziale per farvi avvicinare con più intensità alla persona amata. Raccoglierete i frutti del vostro impegno in ambito affettivo. Non vi rabbuiate se un vostro superiore chiede troppo da voi. Con la vostra competenza e il piglio che sapete immettere nell'attività professionale sarete in grado di dare una risposta convincente.

Cercate di non esagerare con i piaceri della buona tavola. Vi occupate di una situazione un po' complicata che riguarda la famiglia vostra o quella del partner, riuscendo a risolvere ogni contrattempo. Ricordatevi, tuttavia, di colmare lo spazio tra voi e il vostro amore riuscendo a trovare il tempo per dedicare le attenzioni necessarie all'esclusività del rapporto di coppia. Vi state facendo strada nella vostra professione, in special modo se avete da poco iniziato un'attività.

Vi trovate a far fronte a una situazione un po' ingarbugliata in famiglia, che comunque riuscite a risolvere con la consueta fermezza. Date consigli opportuni e guidate con buon senso pratico la risoluzione di una questione che tocca la vita lavorativa della persona amata. Incassate ancora una volta la sua stima e il suo affetto incondizionato per come avete gestito tutta la questione. Dovete decidere su una proposta che vi viene fatta se svolgete un'attività libera e indipendente.

Avrete la forza necessaria per fronteggiare situazioni difficili ed eventi imprevisti che costellano il vostro cammino. La vita familiare è il settore che vi riserva maggiori soddisfazioni. L'organizzazione di una vacanza o di un viaggio insieme alla vostra dolce metà occupa tutti i vostri pensieri. Sarà opportuno cercare il consiglio di un'agenzia o di una persona esperta nel settore. Chi di voi è single sperimenta successi insperati. Vi spendete con la vostra consueta sensibilità e il classico buon cuore nell'aiutare un collega che si trova temporaneamente in difficoltà.

Giornata caratterizzata da tanti stimoli che vi portano varie sollecitazioni e anche discrete soddisfazioni nell'ambito della famiglia e delle amicizie. Vi godete uno speciale momento di sintonia con la persona amata che vi riserva sorprese inaspettate e improvvise tenerezze. Non date seguito a polemiche sterili e inutili, messe in giro da colleghi pettegoli. Sappiate tenervene alla larga.

Sia in ambito familiare che nel giro delle amicizie sarete molto apprezzati e ricercati. Cogliete l'occasione e accettate un invito in un contesto che non conoscete del tutto. Sarà proprio qui che riuscirete a incontrare una persona davvero stimolante. Animati dalla sicurezza in voi stessi, sarete molto rapidi nella vostra attività lavorativa. Non vi manca il senso dell'umorismo per spazzare via alcune atmosfere pesanti.

È necessario darvi maggiormente da fare, dedicarvi alla vita familiare e sentimentale, mettendo tra parentesi, per il momento, tutti gli impegni e le ambizioni personali. C’è da programmare uno spostamento o un piccolo viaggio con la vostra dolce metà. Non delegate tutto a lui o a lei e cercate di farvi avanti per collaborare direttamente e concretamente alla realizzazione del progetto. Il vostro lavoro richiede una bella ristrutturazione generale che prevede pure alcuni elementi di ripensamento e di "taglio dei rami secchi".

Avrete una forma fisica splendida, soprattutto se siete adolescenti e se vi state affacciando alle prime esperienze sentimentali. Baciati da influssi positivi avrete una strada completamente spianata in ambito amoroso, sia che siate single sia che viviate in coppia. Non chiedete tuttavia alla sorte quel che non vi può dare, e, piuttosto, sappiate adattarvi a quel che la fortuna ha deciso di regalarvi. Il vostro carattere deciso va proprio in direzione di quello che vi si richiede in ufficio. I capi sono molto contenti di quello che state realizzando.

Una fausta posizione della Luna vi favorisce negli incontri sentimentali. Soprattutto se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 17 al 20 del mese di dicembre, si profilano veri e propri colpi di fulmine a tutti i livelli. Sappiate guardarvi bene attorno e non lasciatevi scappare nessuna buona occasione. La vostra immagine in campo professionale adesso è veramente di tutto rispetto.

È una giornata in cui dovete far conciliare alcune esigenze pratiche e quotidiane con le istanze familiari ed emotive. Non date per scontato nulla nella relazione di coppia e piuttosto volgetevi alla vostra dolce metà con la sensibilità e l'attenzione che sono punti obbligati, base essenziale del rapporto. Occorre molta pazienza per risolvere una questione lavorativa piuttosto delicata che si è venuta a creare tra colleghi. Con la vostra capacità di mediazione riuscite a far ritrovare l'intesa e a guadagnarvi la stima delle persone con cui collaborate.

Potreste involontariamente aumentare le pressioni sulla persona amata quest'oggi. Fate attenzione a questo aspetto e non dimenticate di appartenere a uno dei segni meno possessivi dell'ntero Zodiaco. Sorriderete di fronte all'insorgere della gelosia. Procedete spediti e sicuri nelle vostre possibilità, che in campo lavorativo vi fanno apprezzare come professionisti di primordine. Una Luna benevola è al vostro fianco.

Gli astri vi rendono agili, scattanti e sempre in forma nell'attività sportiva. Se siete single, potrete lanciarvi in dichiarazioni coraggiose verso chi vi ha toccato di recente il cuore. Avrete la capacità di osare e di farlo a ragion veduta, senza mirare troppo in alto. La routine d'ufficio non vi pesa. Riuscite a trovare tutto interessante e, a tratti, anche divertente. Mercurio alleggerisce anche gli impegni più gravosi.