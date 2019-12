Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 23 dicembre.

Quadro dei transiti planetari abbastanza discreto: vi aiuterà con gli innumerevoli inviti mondani e gli impegni con i familiari, i conviventi, gli amici. In questo dicembre vi sentite frizzanti e desiderosi di immergervi in nuovi stimoli e conoscenze. Un nuovo amore è alle porte: sappiate riconoscerlo e non vi tirate indietro. L'Ariete è un segno molto tradizionalista, che non crede molto all'oroscopo. Quando, però il cielo fa loro il dono di avvicinarsi all’astrologia, si buttano a capofitto con l’impeto che li contraddistingue. Una passione irresistibile può prenderli anima e corpo, senza esaurirsi mai, per il resto della vita.

Assaporerete le feste natalizie con delizia, come a voi più piace! La quasi totale maggioranza dei pianeti è disposta a vostro favore. Sarete un po’ di più del solito con la persona che avete accanto. Alcune incomprensioni avvenute nei giorni scorsi spariscono, come per incanto. Exploit di nuove passioni per i single di aprile. Difficile che un segno così misurato, concreto, realista, riesca ad approcciare un argomento considerato ufficialmente “fumoso”, come l'oroscopo. Quando il miracolo avviene ci si dispone ad un interesse astrologico di tipo scientifico e molto coerente.

Buoni influssi dei pianeti sulla famiglia. Se siete impegnati, oggi potrete godervi pienamente le gioie del nido. Sperimentate una fluida e leggera comunicazione col vostro partner. I Gemelli si accostano all'oroscopo con curiosità e a volte la voglia di prendere in giro scherzosamente tutt. Quando non si esaurisce in un momentaneo flirt, l’interesse astrologico può sfociare in applicazioni concrete della materia (affiancamento alla psicologia, ad esempio).

I pianeti vi infondono il loro potere benefico in qusto giorno che precede la vigilia natalizia La Luna, vi favorisce oggi incondizionatamente. Il Luminare femminile vi accende di una luce particolare, che vi fa viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda della persona amata. Non disperdete questa energia magica. Il Cancro si scopre tra i più felici e rappresentati cultori dell'astrologia. La Luna ispira in loro una luce di rara “appartenenza”, quasi un orgoglio nel credere in una materia tanto disprezzata dalla cultura ufficiale.

È una giornata che, da una fase piuttosto annoiata passa a diventare avvincente e poi gioiosa. Trascorsa la mattinata, avvertite una voglia di tenerezza che aumenta sempre di più e vi induce a dedicarvi con particolare interesse alla persona amata. Vivrete una notte di vera passione. Tra i nati del Leone sono tanti i simpatizzanti e gli astrologi. L’entusiasmo è vigoroso e conduce molti rappresentanti del segno ad avvicinarsi all’astrologia con un atteggiamento spontaneamente fiducioso e anche coraggioso.

Atmosfera natalizia che respirate già felicemente da oggi. Avvicinatevi con delicatezza alla persona amata e assaporate tutto il bello della spontaneità, del gusto per l’improvvisazione, senza programmazione alcuna. Lasciatevi andare e vedrete come il rapporto con la persona amata migliorerà. Sorprende nel segno più conservatore dell’intero Zodiaco incontrare sostenitori e pazienti studiosi di questa disciplina. Quando la “contaminazione astrale” è avvenuta, l’attenzione al dettaglio, la pazienza di arrivare a comprendere ogni sottile sfumatura caratteriale, porta a giungere molto lontano.

Riuscite a contemperare tutte le esigenze del vostro variegato clan sia familiare che degli amici più vicini e quelli lontani. Inavvertitamente potreste non riuscire a esprimere in modo efficace il vostro amore. Per fortuna la Luna invece vi invia buoni influssi dal segno buon vicino dello Scorpione creando una sintonia d’intenti per ogni progetto da realizzare insieme alla vostra dolce metà. Al cospetto di un sapere considerato dalla società “esoterico”, un segno che crede nei lumi della ragione come la Bilancia è tra i meno attratti dalle conoscenze astrologiche,. Quando l’incontro tra voi e l’astrologia avviene, però abbiamo tra i più esperti e seri studiosi.

Avrete tanti momenti fortunati, specie in serata. La Luna vi dona un’armonia in famiglia come non la avvertivate da tempo. Dopo qualche giorno in cui avete un attimino mostrato un lieve disinteresse per la parte affettiva della vostra esistenza, a partire dal pomeriggio siete di nuovo in uno stato d’animo ideale per le tenerezze e i sentimenti. Lo Scorpione si lascia conquistare dal misterioso richiamo astrale senza condizionamenti, specie (sorpresa!) tra gli uomini. La grande fame e sete di conoscenza, li fa approdare, senza alcun tipo di preclusione, come vuole la loro natura contro corrente, alla materia.

Non fate passi azzardati, specie in campo patrimoniale. Vi relazionerete in modo positivo con gli amici di sempre con calore e affetto. Gli astri richiedono sensibilità, delicatezza e un pizzico d’intuito con la persona amata quest’oggi. È possibile infatti che, per cause esterne specifiche, manifesti in modo più forte e deciso il bisogno di un vostro sostegno morale. Un entusiasmo contagioso si irradia sui Sagittari, interessati a impossessarsi da subito di un nuovo linguaggio (quello dello Zodiaco). Eccoli poi distribuire pareri astrologici, consigli per l’uso di pianeti e case. Quando la passione nasce, difficile che li abbandoni.

Nessuno dei pianeti che occupano il sistema solare, per voi Capricorno, vi rema contro. Sappiate approfittare di questa straordinaria combinazione. Una bella congiunzione di Giove vi fa viaggiare all’unisono con la vostra dolce metà. Se siete single invece cogliete i segnali che vi vengono da chi vi vuole a tutti i costi conquistare. Serio rigoroso, dotato di una intelligenza razionale, il Capricorno appare tra i meno propensi a credere a un’influenza degli astri.

Una splendida Venere, in congiunzione nel vostro segno, continua ad allietare le vostre feste natalizie. I pianeti favoriscono un’attitudine alla tenerezza e all’esclusività nel legame di coppia. Giove vi rende generosi e avvolgenti se siete nati in gennaio. Vivacemente incuriositi dallo Zodiaco, gli Acquario possono più facilmente di altri rimanere colpiti dall’architettura zodiacale, tanto da dedicarsi con profitto ad uno studio rigoroso.

Lo Zodiaco prepara per voi una splendida festa di Natale 2019. Sentimenti in primo piano e intenso traboccare delle emozioni non vi mancheranno! Non manca l’eros con Marte e Plutone costantemente al vostro fianco. Se siete ancora single aprite il vostro cuore, guardatevi attorno perché c’è già chi non aspetta altro che vedervi ricambiare il suo sguardo. La Luna amplifica l’attrazione per un sapere ritenuto inizialmente misterioso, che i Pesci avvertono quasi come magico. Quando la razionalità del messaggio zodiacale si chiarifica nelle loro menti, siamo nel regno dei più fini estimatori della materia, di chi della pratica astrologica ne sa fare un’arte.